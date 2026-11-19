El Gobierno de Guatemala postuló al ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda como candidato a juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Archivo/Diario de Centroamerica)

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El Gobierno de Guatemala propuso al actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, como candidato a juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para el período 2028-2033.

La postulación fue presentada por la Misión Permanente guatemalteca ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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La elección se realizará en el 57 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, previsto para junio de 2027 en Washington, Estados Unidos. Los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos elegirán a los nuevos integrantes mediante voto secreto y mayoría absoluta.

Si resulta electo, Villeda asumirá en enero de 2028, por lo que no afectaría su actual puesto como Ministro de Gobernación, ya que sería después de concluido el período presidencial de Bernardo Arévalo. Su eventual designación supondría el ingreso del primer guatemalteco a ese tribunal internacional.

La CorteIDH resuelve casos y emite opiniones consultivas

La CorteIDH está compuesta por siete jueces de distintas nacionalidades. Su función es interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de resolver procesos contenciosos sobre presuntas violaciones a las garantías fundamentales cometidas por los Estados.

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Costa Rica alberga la la sede principal de la CorteIDH. (Archivo/Cortesía: CIDH)

El tribunal también emite opiniones consultivas a solicitud de países miembros y organismos del sistema interamericano. A diferencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA que recibe peticiones y formula recomendaciones, la Corte dicta sentencias en los casos que llegan a su jurisdicción.

Los magistrados permanecen seis años en el cargo y pueden aspirar a una única reelección. La Convención establece que no puede haber dos jueces de una misma nacionalidad dentro del tribunal.

La candidatura de Villeda deberá competir con las postulaciones que presenten otros Estados parte. Cada país puede proponer hasta tres aspirantes, quienes deben acreditar competencia en materia de derechos humanos y reunir las condiciones requeridas para ejercer las máximas funciones judiciales en sus países.

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Más de tres décadas dentro del Organismo Judicial

Villeda es abogado y notario, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). También cursó una maestría en Derecho Penal y realizó estudios de doctorado en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Pontificia de Salamanca, España.

La designación convertiría a Marco Antonio Villeda en el primer juez guatemalteco en integrar el tribunal interamericano. (Archivo/Gobierno de Guatemala)

Su trayectoria incluye más de 30 años en el Organismo Judicial (OJ). Ocupó cargos como juez civil, juez de Primera Instancia Penal, magistrado de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, así como juez especializado en procesos de extinción de dominio.

Entre enero de 2012 y julio de 2024 dirigió el Juzgado de Extinción de Dominio. Desde esa judicatura conoció expedientes relacionados con bienes atribuidos a exfuncionarios y dirigentes políticos, entre ellos los expresidentes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, además de Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón.

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En enero de 2018 se incorporó como juez internacional a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), iniciativa de la OEA. En esa instancia también ejerció como coordinador interino de la División de Prevención y Combate a la Corrupción.

Su nombre ya figuró en dos procesos para fiscal general

El actual ministro participó en los procesos de postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) en 2010 y 2026. En la primera convocatoria integró la nómina de seis aspirantes que fue entregada al entonces presidente Álvaro Colom.

El funcionario participó en las convocatorias para fiscal general del Ministerio Público en los años 2010 y 2026. (Archivo/Diario de Centroamérica)

Luego de que la Corte de Constitucionalidad anuló la designación inicial de Conrado Reyes, Villeda volvió a formar parte de la nómina en la repetición del proceso, del cual resultó electa Claudia Paz y Paz.

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En abril de 2026, la Comisión de Postulación le otorgó 41,86 puntos sobre 100, una calificación que lo dejó fuera de la lista final de candidatos. La Corte de Constitucionalidad ordenó revisar los expedientes, pero el 24 de abril mantuvo su puntuación.

Villeda asumió como ministro de Gobernación en octubre de 2025, en reemplazo de Francisco Jiménez. Ahora, su postulación abre un proceso internacional cuya definición llegará durante la Asamblea General de la OEA de junio de 2027.