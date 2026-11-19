Los portaaviones estadounidenses Theodore Roosevelt y George Washington navegando en una ubicación señalada como el mar Arábigo, en esta captura de pantalla obtenida de un video publicado el 17 de noviembre de 2026 (Mando Central de EE. UU./Material distribuido vía REUTERS)

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Estados Unidos mantiene dos portaaviones en Medio Oriente para respaldar las operaciones militares contra el régimen de Irán, después de que el USS George Washington dejara la zona y regresara al mando de la Flota del Pacífico. La comandante Katie Koenig, portavoz de la Flota, informó el miércoles que el buque, con base en Japón, realiza “operaciones rutinarias” en Asia-Pacífico.

La salida del George Washington coincidió con la llegada del USS Theodore Roosevelt, una rotación que redujo de tres a dos el número de portaaviones estadounidenses en aguas próximas a Irán. El USS George H. W. Bush, que llegó en abril, y el Roosevelt permanecen desplegados en la región. Ambos portaaviones operan junto con más de una docena de destructores y buques cruceros, además de otro de combate litoral. La flota sostiene el bloqueo estadounidense sobre el tráfico mercante con destino a Irán o procedente de ese país.

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Washington busca impedir que el petróleo iraní alcance los mercados internacionales, como parte de la presión económica contra Teherán. El dispositivo naval también respalda ataques limitados de Estados Unidos contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz. Antes del inicio de la guerra, el 28 de febrero, por esa ruta marítima transitaba casi un tercio del petróleo mundial. Las interrupciones en la navegación elevaron los precios internacionales de la energía.

El presidente estadounidense Donald Trump alternó mensajes sobre un posible regreso de los combates a gran escala. El mandatario advirtió que las fuerzas estadounidenses están “listas para la acción” y señaló que vigilan la montaña Pickaxe, una instalación asociada al programa nuclear iraní, ante eventuales señales de actividad. A la vez, el mandatario sostuvo que era poco probable que ordenara nuevos ataques de gran escala y declaró que la guerra “militarmente ha terminado de hecho”. Ante este escenario, las posibilidades de un acuerdo negociado para terminar el conflicto permanecen distantes.

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Los portaaviones estadounidenses Theodore Roosevelt y George Washington navegando en una ubicación señalada como el mar Arábigo (Mando Central de EE. UU./Material distribuido vía REUTERS)

El USS George Washington llegó a Medio Oriente en agosto, tras abandonar una patrulla en el Mar de China Meridional. Su despliegue ocurrió después de los informes sobre problemas de salud mental y abastecimiento a bordo del USS Abraham Lincoln, que acumuló más de 240 días continuos en el mar durante su permanencia en Oriente Medio.

Frente a este escenario, los aliados de Estados Unidos en la región activaron una ofensiva diplomática para frenar una eventual reanudación de la guerra contra Irán, ante la presión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que la administración de Donald Trump impulse una campaña aérea conjunta, según cuatro funcionarios regionales en diálogo con Reuters.

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Funcionarios gubernamentales y de seguridad de los países del Golfo Pérsico, Pakistán y Turquía mantuvieron contactos telefónicos con altos representantes estadounidenses. La iniciativa busca evitar una nueva escalada militar en la región, indicaron las fuentes, que pidieron mantener el anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente.

El objetivo central consiste en contrarrestar las gestiones de Netanyahu para que Washington retome las hostilidades o autorice a Israel a atacar las instalaciones nucleares y la capacidad misilística iraní.

La actividad diplomática coincidió con una nueva escalada de Irán contra países vecinos del Golfo. Teherán atacó el miércoles una base aérea estadounidense en Kuwait y lanzó varios ataques contra Bahréin, en aparente respuesta a una acción de Estados Unidos del día anterior. Los incidentes ocurrieron cerca de dos meses después de que Irán ordenara ataques contra instalaciones estadounidenses en Bahréin, donde opera la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos.

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Misiles iraníes se exhiben junto a una pancarta con la imagen del líder supremo de Irán, Mojtabá Jamenei, en Teherán (REUTERS/Archivo)

Los gobiernos aliados de Washington en la zona temen que el reciente viaje a Estados Unidos del jefe del Mossad, Roman Gofman, incline la posición de Trump hacia una nueva ofensiva militar contra Irán, según los funcionarios regionales. Dos de esas fuentes señalaron a la agencia de noticias que Gofman, considerado cercano a Netanyahu, se reunió en Washington con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe. Después viajó a Miami para encontrarse con el enviado estadounidense Steve Witkoff. El viaje del jefe de inteligencia israelí ocurrió después de la reunión que mantuvo la semana pasada en la Casa Blanca el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, con Trump. El dirigente qatarí buscó que Estados Unidos e Irán retomaran las negociaciones.

Una persona familiarizada con el asunto sostuvo que la visita de Gofman formó parte de una agenda habitual de contactos y abarcó diversos asuntos con Ratcliffe, entre ellos Irán y la asistencia militar. La fuente también habló bajo condición de anonimato.

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(Con información de Associatd Press)