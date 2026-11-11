Trasciende la captura de “Mosh”, señalado por Estados Unidos como lugarteniente del cartel guatemalteco Los Huistas

Trasciende la captura fuera del territorio guatemalteco de Axel Bladimir Montejo Sáenz, presunto lugarteniente del cartel Los Huistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Uno de los principales lugartenientes de Los Huistas habría sido capturado este martes 10 de noviembre fuera del territorio guatemalteco. Se trata de Axel Bladimir Montejo Sáenz, conocido como “Mosh”, yerno de Eugenio Darío Molina López, alias “el Botas”, uno de los cabecillas del cartel guatemalteco, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El Ministerio Público de Guatemala confirmó a Infobae que el hombre fue detenido, aunque aclaró que desconoce las circunstancias y otros detalles debido a que el procedimiento habría ocurrido fuera del país.

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Montejo Sáenz es señalado por autoridades de Estados Unidos como uno de los principales lugartenientes de Los Huistas, organización de narcotráfico que opera en el departamento de Huehuetenango y en la frontera con México.

Según la acusación formal que pesa en su contra desde 2018 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, el señalado coordinaba el transporte de narcóticos con destino a territorio estadounidense.

Vínculo familiar con uno de los cabecillas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense identificó a Montejo Sáenz como yerno de Molina López y lo ubicó entre los integrantes relevantes de Los Huistas.

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El expediente judicial vincula a Axel Bladimir Montejo Sáenz a la estructura con operaciones de transporte de narcóticos en Colombia, Ecuador, Centroamérica y México. (OFAC/Imagen mejorada con IA)

De acuerdo con la designación de 2022, “Mosh” habría ejercido funciones de lugarteniente y desempeñaba labores de coordinación del transporte de drogas dentro de la estructura, varios de ellos destinados al mercado estadounidense.

Montejo Sáenz, originario de Santa Ana Huista, figura en una acusación presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California.

El expediente le atribuye dos cargos: conspiración internacional para distribuir cocaína que sería importada ilegalmente a Estados Unidos y conspiración para distribuir cocaína a bordo de una embarcación bajo jurisdicción estadounidense.

Mientras que su suegro, Molina López fue capturado en San Diego, California, en abril de 2026, tras cuatro años de búsqueda y una recompensa ofrecida por el Departamento de Estado de hasta USD 10.000.000 millones por información que condujera a su arresto o condena.

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El Departamento del Tesoro identificó a Montejo Sáenz como yerno de Eugenio Darío Molina López, cabecilla de la organización criminal, quien ya fue capturado.

Acusación federal lo vincula con rutas de cocaína en varios países

El proceso judicial estadounidense sostiene que Montejo Sáenz habría participado en una conspiración de narcotráfico en 2018 para distribuir la droga a bordo de una embarcación sujeta a jurisdicción estadounidense. La acusación menciona operaciones en Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México y otros lugares.

Además, un memorando presentado en julio de 2025 por la Fiscalía de Estados Unidos en el proceso contra Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, alias “Metal”, incluyó intervenciones telefónicas en las que se menciona a Montejo Sáenz en relación con presuntos cargamentos de cocaína.

Castillo Hernández, sobrino de la diputada guatemalteca Sofía Hernández Herrera, admitió ante la justicia estadounidense su participación en la distribución de al menos 2.000 kilogramos de cocaína entre 2017 y julio de 2020, según documentos del caso.

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Las interceptaciones telefónicas en el proceso contra el sobrino de la diputada Sofía Hernández, Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, mencionan a alias “Mosh” en cargamentos de droga. (Congreso de Guatemala)

Por ahora, no hay información oficial sobre el lugar, la fecha precisa ni la autoridad que habría ejecutado la captura de “Mosh”. La confirmación del Ministerio Público a Infobae se limitó a señalar que la aprehensión ocurrió fuera de Guatemala.

Sin confirmación oficial de Estados Unidos

Infobae consultó a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala sobre la supuesta captura, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta ni confirmación oficial. Tampoco se localizaron publicaciones de medios estadounidenses que dieran cuenta del hecho hasta el momento.

El Departamento del Tesoro había señalado en 2022, al momento de sancionar a Los Huistas, que Montejo Sáenz usaba varios alias adicionales, entre ellos “Kraken”, “Gladiator”, “Baraja”, “Solin”, “Ron Zacapa”, “Captain Morgan” y “Corralejo”.

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La organización mantiene vínculos documentados con rutas de narcotráfico que atraviesan Centroamérica y México, según la investigación estadounidense en curso.

Quiénes son Los Huistas

Los Huistas es una organización de tráfico de drogas (DTO, por sus siglas en inglés) que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, opera como la estructura criminal dominante en Huehuetenango desde al menos 2012.

La organización ilícita controla cultivos de amapola y esquemas de lavado de dinero en zonas fronterizas de Huehuetenango y San Marcos. (OFAC)

La agrupación contrabandea cocaína, metanfetamina y heroína desde Guatemala hacia México, en coordinación con organizaciones mexicanas como el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para su posterior distribución en Estados Unidos.

La estructura, de carácter centralizado y jerárquico, controla también cultivos de amapola en la región montañosa entre Huehuetenango y San Marcos, además de participar en el lavado de dinero.

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La OFAC sancionó en marzo de 2022 a la organización y a sus principales integrantes, entre ellos Eugenio Darío Molina López, alias “el Botas” o “Don Darío”, y Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”.