La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó sobre los hallazgos administrativos y financieros detectados durante los primeros diez meses de la actual gestión. (Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores)

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La Cancillería de Honduras informó que detectó presuntas irregularidades administrativas, financieras y jurídicas durante los primeros diez meses de la actual administración, luego de revisar el funcionamiento de la institución y del Servicio Exterior ante la ausencia de un informe de transición.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional explicó que las verificaciones permitieron identificar deudas pendientes, liquidaciones de viáticos sin resolver y comisiones oficiales sin informes de resultados, además de pasajes aéreos que no fueron utilizados y deficiencias en los controles de inventarios y activos.

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Los expedientes relacionados con estos hallazgos permanecen bajo procesos de revisión, verificación y regularización, mientras las autoridades recopilan documentación para determinar si existieron responsabilidades administrativas o posibles actuaciones irregulares.

“Ante la ausencia de un Informe de Transición, la presente gestión emprendió revisiones institucionales que permitieron identificar debilidades en los controles internos, obligaciones pendientes y situaciones administrativas que requerían regularización”, señaló la institución en un comunicado divulgado este miércoles.

La Cancillería investiga posibles remuneraciones a exfuncionarios que presuntamente no habrían cumplido las funciones para las que fueron nombrados. (Foto: Cortesía)

Entre los hallazgos también figuran casos de exfuncionarios nombrados durante la administración anterior que presuntamente recibieron remuneraciones sin cumplir las funciones correspondientes. La Secretaría indicó que estas situaciones forman parte de las revisiones y procesos de recopilación de pruebas.

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Otro de los aspectos identificados está relacionado con la incorporación de funcionarios al escalafón diplomático durante 2025. Según la Cancillería, se detectaron casos en los que no se habrían cumplido los requisitos legales de documentación para formalizar esos nombramientos.

La institución informó que desarrolla auditorías y revisiones sobre posibles irregularidades administrativas y actuaciones de exfuncionarios, con el propósito de establecer las circunstancias de cada caso y determinar si corresponde deducir responsabilidades.

Asimismo, anunció que los hallazgos que cuenten con elementos suficientes serán remitidos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al Ministerio Público o a otras autoridades competentes para que procedan conforme a sus atribuciones.

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La Secretaría no detalló en el comunicado el monto de las obligaciones pendientes ni la cantidad de exfuncionarios involucrados en las situaciones bajo revisión.

Los hallazgos que cuenten con pruebas suficientes serán remitidos al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público. (Foto: Cortesía)

En el ámbito jurídico, la Cancillería destacó la conformación de una delegación técnica de alto nivel, con acompañamiento de la Procuraduría General de la República (PGR), que viajó a Estados Unidos para verificar directamente un expediente judicial relacionado con una causa civil.

El proceso está vinculado con un contrato suscrito por anteriores autoridades consulares. Según la Secretaría, la revisión permitió fortalecer la defensa de los intereses y el patrimonio del Estado hondureño.

La institución no precisó el nombre de las personas involucradas ni el monto económico relacionado con el litigio, pero señaló que las gestiones forman parte de las acciones para atender los asuntos jurídicos heredados de la administración anterior.

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La supervisión de las representaciones diplomáticas también forma parte de las medidas anunciadas por la Cancillería. La institución aseguró que implementó mecanismos para recibir y verificar denuncias de hondureños en el extranjero relacionadas con posibles cobros irregulares, dificultades para acceder a servicios consulares y malos tratos.

Los procedimientos incluyen contactar a las personas denunciantes, recopilar información y evaluar las medidas administrativas correspondientes. Cuando los casos lo ameriten, los expedientes podrán ser remitidos a las autoridades competentes.

Los nombramientos de funcionarios en el escalafón diplomático durante 2025 también forman parte de las revisiones por posibles incumplimientos de requisitos legales. (Foto: Cortesía)

La Secretaría también trabaja en la reorganización de la Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios, con el objetivo de delimitar responsabilidades y mejorar el seguimiento de los casos atendidos por las oficinas diplomáticas.

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El proceso contempla fortalecer la coordinación entre las áreas de Protección al Migrante, Supervisión Consular y las representaciones de Honduras en el exterior, para mejorar la atención y facilitar el acceso a servicios oportunos.

La Cancillería aseguró que continuará fortaleciendo los mecanismos de control interno, colaborando con las instituciones encargadas de investigar posibles irregularidades y comunicando los resultados verificables de sus actuaciones.