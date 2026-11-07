Guatemala

El diputado Julio César Portillo de Guatemala muere tras un ataque armado en Río Hondo, Zacapa

Un atentado armado en la ruta al Atlántico cobró la vida del legislador guatemalteco y de tres agentes policiales que intentaron protegerlo mientras transitaban frente a una sede de seguridad en Zacapa

El diputado Julio César Portillo Paz murió horas después de un ataque armado contra su vehículo en Río Hondo, Zacapa. (Imagen de cortesía)
El diputado Julio César Portillo Paz murió horas después de un ataque armado contra su vehículo en Río Hondo, Zacapa. (Imagen de cortesía)
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El diputado Julio César Portillo Paz murió la noche del viernes 6 de noviembre, horas después de un ataque armado contra el vehículo en el que viajaba en Río Hondo, Zacapa. La agresión ocurrió frente a la sede local de la Policía Nacional Civil y dejó también tres agentes fallecidos, según La Hora.

Los disparos se produjeron en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, durante la tarde. Hombres armados atacaron a los ocupantes de un vehículo tipo agrícola y a dos policías que se desplazaban en motocicleta.

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Portillo fue trasladado a un centro asistencial después del atentado. Las primeras declaraciones de los Bomberos Municipales Departamentales lo había reportado estable, con lesiones causadas por esquirlas del parabrisas delantero, que recibió varios impactos de bala.

Las autoridades no informaron oficialmente si el fallecimiento del congresista fue consecuencia directa de heridas de arma de fuego. Un escolta que sobrevivió al ataque permaneció grave y fue llevado bajo custodia al mismo centro médico.

Tres agentes de la Policía Nacional Civil fallecieron al repeler los disparos frente a la estación local. (Imagen de cortesía)
Tres agentes de la Policía Nacional Civil fallecieron al repeler los disparos frente a la estación local. (Imagen de cortesía)

Tres policías muertos durante el ataque

La Policía Nacional Civil informó la muerte de tres agentes. Uno integraba la seguridad asignada al diputado, mientras que los otros dos pertenecían a la estación policial de Río Hondo.

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Fernando Reyes Aldana fue identificado como uno de los fallecidos por un compañero que sobrevivió. En los primeros reportes, había sido señalado como integrante del equipo de seguridad personal del parlamentario.

El Ministerio de Gobernación sostuvo que los policías murieron “en cumplimiento del deber” al repeler un ataque directo contra Portillo. La cartera afirmó que los agentes respondieron para defender la vida del legislador y que los responsables eran desconocidos.

En el lugar quedaron numerosos casquillos de armas de alto poder y varios cargadores de fusil. Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal y fiscales del Ministerio Público recolectaron indicios y revisan grabaciones de cámaras de vigilancia para reconstruir la secuencia de los hechos.

Fotografía cedida por el cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales de Zacapa que muestra el vehículo donde viajaba el legislador Julio César Portillo. EFE/ Bomberos Municipales Departamentales
Fotografía cedida por el cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales de Zacapa que muestra el vehículo donde viajaba el legislador Julio César Portillo. EFE/ Bomberos Municipales Departamentales

No se habían reportado capturas ni se había establecido si el objetivo de los atacantes era específicamente el diputado. Los investigadores analizan otras hipótesis sobre el ataque, ocurrido en un sector de tránsito habitual frente a una instalación policial.

El atentado ocurrió mientras Portillo mantenía una controversia pública con la diputada Carolina Orellana, representante de Zacapa por el bloque Cabal. En mayo, en un video publicado por Canal Antigua, Orellana presentó una denuncia penal contra el diputado por violencia contra la mujer en su manifestación de hostigamiento psicológico.

Un bombero y personal sanitario trasladan a una persona en una camilla junto a las puertas abiertas de una ambulancia
El Ministerio de Gobernación sostuvo que los policías murieron en cumplimiento del deber para defender al congresista. (Redes Sociales )

Un juzgado concedió medidas cautelares a favor de la legisladora y su familia, incluida una orden de alejamiento contra Portillo. El conflicto entre ambos se había iniciado en enero de 2026, durante un altercado en una reunión del Consejo Departamental de Desarrollo de Zacapa, informaron medios nacionales.

Desde entonces, los dos congresistas se denunciaron mutuamente ante el Ministerio Público por presunta corrupción e injerencia en la administración de programas sociales del departamento. También presentaron denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral por una supuesta campaña electoral anticipada, según lo informaron medios nacionales.

Portillo rechazó los señalamientos y promovió acciones legales contra Orellana. El diputado había llegado al Congreso como integrante de Cabal, pero el 31 de octubre fue proclamado miembro de la Unidad Nacional de la Esperanza durante una asamblea departamental en Zacapa.

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