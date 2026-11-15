Dos jóvenes franceses encontraron un negocio bajo el agua: ya tienen más de 230 pedidos para rescatar objetos perdidos

Los primos franceses ya acumulan más de 230 solicitudes para localizar joyas, teléfonos y relojes en ríos y lagos (Captura de video)

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Perder una pulsera, un reloj o una cadena durante un baño en el río suele significar despedirse de esa pertenencia para siempre. La corriente, la profundidad y la escasa visibilidad dificultan cualquier intento de recuperación. Marco y León, dos primos franceses de 24 y 20 años, encontraron en ese problema una oportunidad: crearon un servicio de buceo a pedido para rescatar objetos perdidos en ríos y lagos de Francia, según informó el diario AS.

El caso que mejor ilustra la efectividad del método ocurrió en la Garganta del Tarn, un cañón natural de la región de Occitania, en el sur del país. Ahí, los primos localizaron una cadena a 5 metros de profundidad en apenas 20 minutos.

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De acuerdo con el diario regional Midi Libre, el factor decisivo fue que el dueño recordaba con exactitud el punto donde la pieza había caído, una condición que, según los propios buceadores, rara vez se cumple.

La mayoría de los pedidos fracasan porque la gente no recuerda dónde perdió el objeto

De las más de 230 solicitudes recibidas para el verano europeo, los primos seleccionaron solo 50 búsquedas. Antes de aceptar cada caso, evalúan las posibilidades de recuperación a partir de la información proporcionada por los propietarios, especialmente la ubicación aproximada de la pérdida. Este procedimiento les permite organizar las inmersiones y priorizar aquellas con mayores probabilidades de éxito.

De las más de 230 consultas recibidas para el verano europeo, los primos evalúan la ubicación aportada antes de sumergirse (Captura de video)

El equipamiento que llevan en cada jornada incluye traje de neopreno, tanques de buceo, linterna y un detector de metales, herramienta central para trabajar en fondos con escasa visibilidad. Esa combinación técnica es lo que hace viable la tarea en condiciones que serían inabordables para alguien sin preparación específica.

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Marco empezó de chico buscando objetos en las orillas de un río y nunca dejó de hacerlo

La iniciativa no nació de un cálculo comercial. Marco tiene 24 años, es oriundo de la región de Ardèche, en el sur de Francia, y en invierno trabaja en la estación de esquí de Courchevel. Cuando llega el verano, cambia los esquís por las aletas y se sumerge en los cursos de agua de su zona natal.

La corriente, la escasa visibilidad y los fondos profundos complican el trabajo de los buzos, que necesitan referencias precisas (Captura de video)

Según contó al diario regional, todo empezó en su infancia, cuando vivía cerca de un arroyo y pasaba el tiempo buscando cosas en la orilla. Con el tiempo, ese pasatiempo derivó en un interés por rastrear a los dueños legítimos de las piezas que encontraba.

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Fue junto a su primo León, estudiante de ingeniería, que esa vocación tomó forma concreta. Los dos convirtieron lo que era una actividad recreativa en un proyecto organizado, con coordinación previa, análisis de viabilidad y planificación de cada inmersión.

Con trajes de neopreno, tanques y linternas, los primos enfrentan fondos de poca visibilidad para ubicar pertenencias diminutas (Captura de video)

El canal de YouTube del dúo, llamado “Marco - Mountain Acts”, acumula más de 46.000 suscriptores y documenta las salidas con el detalle de lo que encuentran en cada una.

Lo que aparece en el fondo de los ríos y lagos que recorren va mucho más allá de las joyas. En sus videos se pueden ver celulares de última generación —Marco llegó a recuperar un iPhone 17 Pro Max valuado en unos 700 euros—, relojes digitales, figuritas de Pokémon e incluso restos de municiones de las guerras mundiales. Ese inventario refleja el volumen real de pertenencias que la gente extravía en el agua y que, sin asistencia especializada, permanecen ahí.

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Los interesados pueden contactar a los primos a través de sus redes sociales o del sitio web del proyecto, donde deben indicar qué objeto perdieron y proporcionar información sobre el lugar del incidente. La presencia digital permite recibir solicitudes de distintas regiones de Francia y coordinar las búsquedas antes de cada inmersión.