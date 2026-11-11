Guatemala

El Congreso de Guatemala condena el asesinato del diputado Julio Portillo Paz y juramenta a su sucesor Marvin Rivas

Un ataque armado en Río Hondo, Zacapa, cobró la vida del parlamentario y tres agentes de seguridad. El pleno rindió homenaje y llamó al Ministerio Público a actuar con celeridad, mientras legisladores advierten un clima peligroso de cara a 2027.

El Congreso de Guatemala aprobó el Acuerdo Legislativo 25-2026 para condenar el asesinato del diputado Julio César Portillo Paz.
Diputados del Congreso de Guatemala condenaron el asesinato del congresista Julio Portillo y juramentaron a Marvin Rivas como su sucesor. (Congreso de Guatemala)
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El Congreso de Guatemala aprobó este martes el Acuerdo Legislativo 25-2026, con el que condena el asesinato del diputado Julio César Portillo Paz y de los tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que integraban su esquema de seguridad.

Además, juramentó a Marvin Esaú Rivas Castañeda como nuevo representante del departamento de Zacapa.

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El documento legislativo expresa condolencias a los familiares de las cuatro víctimas y manifiesta el rechazo del Congreso al ataque armado registrado el viernes 6 de noviembre en Río Hondo, Zacapa.

Los agentes fallecidos fueron identificados como Fernando Antonio Reyes Aldana, Érick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol, quienes murieron mientras cumplían funciones de protección del parlamentario.

El Congreso de Guatemala aprobó el Acuerdo Legislativo 25-2026 para condenar el asesinato del diputado Julio César Portillo Paz.
El pleno legislativo demandó celeridad en las investigaciones al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación para capturar a los responsables, al tiempo que pusieron una moña negra en la bandera de Guatemala en honor a Julio Portillo (Congreso de Guatemala)

A través del acuerdo, el pleno hizo un llamado al Ministerio Público (MP) y al Ministerio de Gobernación (Mingob) para que realicen con celeridad las investigaciones correspondientes y lleven ante la justicia a los responsables del ataque. El Acuerdo entró en vigencia de manera inmediata y será publicado en el Diario Oficial.

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Diputados hablan de violencia política a dos meses del arranque electoral

Durante la sesión, varios bloques legislativos vincularon el crimen con un escenario de violencia política, a poco más de dos meses de iniciar el periodo electoral 2027.

Orlando Blanco, integrante de la Junta Directiva del Congreso por el bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), señaló que “ningún guatemalteco, hombre o mujer, merece ser víctima de la violencia” y pidió resultados concretos al MP y al Mingob ante el aumento de las cifras de inseguridad.

El diputado Orlando Blanco Lapola, representante por Listado Nacional por el partido VOS, condenó el asesinato del congresista de Zacapa, Julio Portillo, un ataque armado donde también fallecieron tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El diputado Byron Rodríguez, subjefe del bloque Todos, advirtió que los hechos de violencia resultan preocupantes de cara a las elecciones de 2027, pues las instituciones del sector justicia han solicitado incrementos presupuestarios sin que exista, a su juicio, una política pública efectiva en materia de seguridad.

El opositor Allan Rodríguez planteó la posibilidad de citar al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, para que rinda cuentas por los índices de violencia: “el panorama no pinta nada bien, no solo para los políticos, sino para el pueblo de Guatemala”.

El diputado José Inés Castillo, jefe del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido al que se había incorporado Portillo tras desligarse de Cabal, comparó el momento actual con las décadas de mayor violencia del país: “Guatemala regresa a la época de los 1970 y 1980, no ha salido de esas noches oscuras donde tener diferencias en la forma de pensar era estar condenado a muerte”.

El diputado Inés Castillo Martínez, jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), condenó el asesinato del diputado Julio Portillo, quien buscaría su reelección con esa agrupación política. (Video: Organismo Legislativo)

Un día antes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había presentado una mesa para prevenir la violencia electoral, en la que indicó que, hasta la fecha, no identificaba un trasfondo político en los crímenes recientes, entre ellos el ataque armado que el 17 de octubre dejó herido al abogado Juan Francisco Solórzano Foppa.

El Congreso rinde homenaje póstumo al diputado asesinado

Antes de la votación del acuerdo, el pleno guardó un minuto de silencio y colocó una moña negra en la bandera nacional en memoria de Portillo Paz, de 35 años, quien cumplía su primera legislatura dentro de la X Legislatura 2024-2028.

El Congreso de Guatemala aprobó el Acuerdo Legislativo 25-2026 para condenar el asesinato del diputado Julio César Portillo Paz.
El minuto de silencio de Julio Portillo fue acompañado por honras de un cadete de la Escuela Politécnica de Guatemala. (Congreso de Guatemala)

El congresista había firmado 44 iniciativas de ley y ejercía como vicepresidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Relaciones Exteriores, además de secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas e integrante de la Sala de la Juventud y de Energía y Minas.

El presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras Colindres, dio lectura al acuerdo de pésame y pidió a los diputados Julio López y Jorge Mario Villagrán colocar el moño negro en el pabellón nacional.

Marvin Esaú Rivas asume la curul de Zacapa

Al concluir las honras ofrecidas en memoria de Portillo, la Junta Directiva del Congreso sometió a votación el acuerdo para darle posesión a Marvin Esaú Rivas Castañeda como nuevo diputado del Organismo Legislativo. Luego de ello, fue juramentado para ocupar la curul vacante tras la muerte de Portillo.

El Congreso de Guatemala aprobó el Acuerdo Legislativo 25-2026 para condenar el asesinato del diputado Julio César Portillo Paz.
Marvin Esaú Rivas Castañeda juró como diputado por Zacapa para completar el mandato de la X Legislatura hasta 2028. (Congreso de Guatemala)

Rivas había acompañado al diputado fallecido en la nómina del partido Cabal durante las elecciones generales de 2023, en la segunda casilla por Zacapa, detrás de Portillo, quien encabezaba la lista. El nuevo legislador deberá completar el resto del periodo de la X Legislatura, que se extiende hasta 2028.

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