Las 10 banderas más antiguas del mundo que siguen en uso

Las banderas nacionales condensan procesos de independencia, tradiciones religiosas, disputas territoriales y cambios de gobierno en unos pocos colores y símbolos. Sin embargo, establecer cuáles son las 10 más antiguas del mundo que siguen en uso exige distinguir entre el primer registro de un emblema, su utilización oficial y la fecha en que se consolidó su diseño actual.
La selección difundida por Quartz, elaborada a partir de una clasificación de WorldAtlas, reúne enseñas con orígenes que van desde el siglo XIV hasta el XIX. El listado contempla casos con cambios en los tonos, incorporación de escudos, modificaciones en las proporciones y períodos de interrupción, factores que explican por qué varias fechas históricas siguen sujetas a debate.
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Las 10 banderas más antiguas del mundo
Dinamarca
El Dannebrog de Dinamarca encabeza la clasificación por su uso desde 1370. El diseño conserva un fondo rojo atravesado por una cruz nórdica blanca, vinculada con la tradición cristiana.
La insignia también fue utilizada como estandarte naval durante los enfrentamientos entre Dinamarca y Suecia en la década de 1560, lo que reforzó su condición de símbolo del reino.
Escocia
La bandera de Escocia, conocida como la Cruz de San Andrés o Saltire, cuenta con menciones escritas como insignia desde 1503, 1512 y 1542.
La última de esas fechas suele utilizarse como referencia de adopción. Sin embargo, la cruz blanca diagonal sobre fondo azul ya estaba asociada a San Andrés, patrono escocés, desde fines del siglo XIV.
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Países Bajos
Los Países Bajos utilizan desde 1572 una bandera de tres franjas horizontales roja, blanca y azul. El modelo original tenía una banda naranja en la parte superior y derivaba de la Prinsenvlag, empleada durante la rebelión contra España.
Según la reconstrucción citada por Quartz, el rojo terminó por reemplazar al naranja debido a su mayor visibilidad en el mar.
Nepal
La bandera de Nepal, fechada en 1743, es la única enseña nacional del mundo que no tiene forma rectangular. Está compuesta por dos gallardetes triangulares superpuestos, de color carmesí y borde azul.
La silueta se vincula con los Himalayas, mientras que el rojo remite al rododendro nacional y las figuras del sol y la luna expresan una idea de continuidad y prosperidad.
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Reino Unido
El Reino Unido adoptó en 1801 el Union Jack, formado por la combinación de las cruces de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Su presencia excede las islas británicas: conserva usos ceremoniales en países de la Commonwealth y aparece en el cantón de varias banderas. Gales no posee una representación específica dentro de esa composición.
Chile
La bandera de Chile, vigente desde 1817, combina una estrella blanca de cinco puntas sobre un cuadrado azul con dos franjas horizontales, blanca y roja.
El azul alude al cielo y al océano Pacífico; el blanco, a la cordillera de los Andes; y el rojo, a la sangre derramada durante la independencia. El emblema también es conocido como La Estrella Solitaria.
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Argentina
La bandera actual de Argentina data de 1818, cuando incorporó el Sol de Mayo en el centro de la franja blanca. El paño celeste y blanco había sido empleado por las fuerzas independentistas desde 1812.
El Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, recuerda el sitio junto al río Paraná donde Manuel Belgrano izó por primera vez la enseña nacional.
Perú
Perú adoptó en 1825 su pabellón de bandas verticales rojas y blanca, con el escudo nacional en la zona central. El rojo representa la sangre de los combatientes por la libertad, mientras que el blanco se asocia con la paz y la armonía. El escudo incluye, entre otros elementos, un árbol de la quina y una cornucopia, símbolos de los recursos del país.
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Uruguay
La bandera de Uruguay fue adoptada en 1828 con 19 franjas, pero el 11 de julio de 1830 se redujo a las nueve actuales. Cada una representa a uno de los departamentos que integraban el país al inicio de su organización.
En el cantón blanco aparece el Sol de Mayo, con 16 rayos alternados, rectos y ondulados, un emblema que también figura en la bandera argentina.
Francia
La clasificación ubica a Francia en 1830 con el Tricolore azul, blanco y rojo, la fecha más reciente del listado. El diseño está ligado a la Revolución Francesa: el azul y el rojo provenían de la escarapela utilizada por la milicia parisina, mientras que el blanco era considerado un color tradicional francés.
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Sus franjas verticales influyeron en numerosos símbolos nacionales posteriores y consolidaron al tricolor como uno de los modelos más reconocibles de Europa.
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