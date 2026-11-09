Las 10 banderas más antiguas del mundo que siguen en uso

Una selección reúne diez de las banderas nacionales más antiguas del mundo que aún permanecen vigentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las banderas nacionales condensan procesos de independencia, tradiciones religiosas, disputas territoriales y cambios de gobierno en unos pocos colores y símbolos. Sin embargo, establecer cuáles son las 10 más antiguas del mundo que siguen en uso exige distinguir entre el primer registro de un emblema, su utilización oficial y la fecha en que se consolidó su diseño actual.

La selección difundida por Quartz, elaborada a partir de una clasificación de WorldAtlas, reúne enseñas con orígenes que van desde el siglo XIV hasta el XIX. El listado contempla casos con cambios en los tonos, incorporación de escudos, modificaciones en las proporciones y períodos de interrupción, factores que explican por qué varias fechas históricas siguen sujetas a debate.

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Las 10 banderas más antiguas del mundo

Dinamarca

La bandera de Dinamarca, conocida como Dannebrog, es considerada una de las más antiguas del mundo en uso. Su cruz blanca sobre fondo rojo se asocia con la tradición cristiana y la monarquía danesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dannebrog de Dinamarca encabeza la clasificación por su uso desde 1370. El diseño conserva un fondo rojo atravesado por una cruz nórdica blanca, vinculada con la tradición cristiana.

La insignia también fue utilizada como estandarte naval durante los enfrentamientos entre Dinamarca y Suecia en la década de 1560, lo que reforzó su condición de símbolo del reino.

Escocia

La Cruz de San Andrés, con su aspa blanca sobre fondo azul, representa a Escocia desde hace siglos. El diseño remite al santo patrono del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandera de Escocia, conocida como la Cruz de San Andrés o Saltire, cuenta con menciones escritas como insignia desde 1503, 1512 y 1542.

La última de esas fechas suele utilizarse como referencia de adopción. Sin embargo, la cruz blanca diagonal sobre fondo azul ya estaba asociada a San Andrés, patrono escocés, desde fines del siglo XIV.

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Países Bajos

La bandera neerlandesa está formada por tres franjas horizontales roja, blanca y azul. Su versión original incluía una franja naranja, vinculada a la casa de Orange (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Países Bajos utilizan desde 1572 una bandera de tres franjas horizontales roja, blanca y azul. El modelo original tenía una banda naranja en la parte superior y derivaba de la Prinsenvlag, empleada durante la rebelión contra España.

Según la reconstrucción citada por Quartz, el rojo terminó por reemplazar al naranja debido a su mayor visibilidad en el mar.

Nepal

Nepal posee la única bandera nacional no rectangular del mundo. Sus dos triángulos superpuestos incluyen símbolos del sol y la luna sobre un fondo carmesí con borde azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandera de Nepal, fechada en 1743, es la única enseña nacional del mundo que no tiene forma rectangular. Está compuesta por dos gallardetes triangulares superpuestos, de color carmesí y borde azul.

La silueta se vincula con los Himalayas, mientras que el rojo remite al rododendro nacional y las figuras del sol y la luna expresan una idea de continuidad y prosperidad.

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Reino Unido

El Union Jack combina las cruces de Inglaterra, Escocia e Irlanda. La bandera fue adoptada en 1801 tras la unión entre Gran Bretaña e Irlanda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Reino Unido adoptó en 1801 el Union Jack, formado por la combinación de las cruces de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Su presencia excede las islas británicas: conserva usos ceremoniales en países de la Commonwealth y aparece en el cantón de varias banderas. Gales no posee una representación específica dentro de esa composición.

Chile

La bandera de Chile, conocida como La Estrella Solitaria, presenta una estrella blanca sobre un campo azul y franjas blanca y roja. El emblema está vigente desde 1817 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandera de Chile, vigente desde 1817, combina una estrella blanca de cinco puntas sobre un cuadrado azul con dos franjas horizontales, blanca y roja.

El azul alude al cielo y al océano Pacífico; el blanco, a la cordillera de los Andes; y el rojo, a la sangre derramada durante la independencia. El emblema también es conocido como La Estrella Solitaria.

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Argentina

La bandera argentina combina las franjas celeste y blanca con el Sol de Mayo en el centro. El símbolo recuerda el proceso independentista iniciado a comienzos del siglo XIX (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandera actual de Argentina data de 1818, cuando incorporó el Sol de Mayo en el centro de la franja blanca. El paño celeste y blanco había sido empleado por las fuerzas independentistas desde 1812.

El Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, recuerda el sitio junto al río Paraná donde Manuel Belgrano izó por primera vez la enseña nacional.

Perú

La bandera de Perú presenta tres bandas verticales rojas y blanca, con el escudo nacional en su versión estatal. El diseño vigente fue adoptado en 1825 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú adoptó en 1825 su pabellón de bandas verticales rojas y blanca, con el escudo nacional en la zona central. El rojo representa la sangre de los combatientes por la libertad, mientras que el blanco se asocia con la paz y la armonía. El escudo incluye, entre otros elementos, un árbol de la quina y una cornucopia, símbolos de los recursos del país.

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Uruguay

La bandera uruguaya reúne nueve franjas blancas y azules junto al Sol de Mayo en el cantón. Cada franja representa a los departamentos originales del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandera de Uruguay fue adoptada en 1828 con 19 franjas, pero el 11 de julio de 1830 se redujo a las nueve actuales. Cada una representa a uno de los departamentos que integraban el país al inicio de su organización.

En el cantón blanco aparece el Sol de Mayo, con 16 rayos alternados, rectos y ondulados, un emblema que también figura en la bandera argentina.

Francia

El tricolor francés, con franjas verticales azul, blanca y roja, quedó asociado a la Revolución Francesa. Su diseño influyó en numerosas banderas nacionales posteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clasificación ubica a Francia en 1830 con el Tricolore azul, blanco y rojo, la fecha más reciente del listado. El diseño está ligado a la Revolución Francesa: el azul y el rojo provenían de la escarapela utilizada por la milicia parisina, mientras que el blanco era considerado un color tradicional francés.

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Sus franjas verticales influyeron en numerosos símbolos nacionales posteriores y consolidaron al tricolor como uno de los modelos más reconocibles de Europa.