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Los hutíes lanzaron una nueva ofensiva contra Arabia Saudita: atacaron el aeropuerto de Riad y objetivos petroleros

Los rebeldes reivindicaron bombardeos contra instalaciones estratégicas de la industria energética y el centro financiero de la capital. En paralelo, denunciaron 109 ataques saudíes en distintas provincias de Yemen

Testigos reportaron impactos y rotura de cristales en un rascacielos del distrito financiero de la capital saudí (Europa Press)
Testigos reportaron impactos y rotura de cristales en un rascacielos del distrito financiero de la capital saudí (Europa Press)
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Los hutíes lanzaron una ola de ataques contra aeropuertos y refinerías en Arabia Saudita, con misiles y drones dirigidos contra instalaciones energéticas, el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad y otros objetivos dentro del reino.

Las autoridades militares del movimiento yemení reivindicaron la operación y aseguraron que los proyectiles alcanzaron el aeropuerto de la capital saudí. También señalaron que atacaron infraestructuras del oleoducto Este-Oeste, una red que atraviesa Arabia Saudita y conecta zonas de producción petrolera con la costa occidental.

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“Los impactos fueron directos y provocaron incendios y daños en las zonas atacadas”, afirmaron los hutíes al informar sobre la ofensiva. El grupo sostuvo que empleó una combinación de misiles y drones para alcanzar objetivos vinculados con el transporte aéreo y el sector energético saudí.

La operación también incluyó un ataque contra instalaciones de Saudi Aramco en el yacimiento de Abqaiq, situado en el este de Arabia Saudita. Los hutíes indicaron que esa acción se desarrolló “con éxito”, aunque no precisaron el alcance de los daños ni difundieron una evaluación sobre las consecuencias para la actividad petrolera en el lugar.

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Las fuerzas hutíes reivindicaron una operación contra instalaciones de Saudi Aramco en el yacimiento oriental de Abqaiq (REUTERS/Maxim Shemetov)
Las fuerzas hutíes reivindicaron una operación contra instalaciones de Saudi Aramco en el yacimiento oriental de Abqaiq (REUTERS/Maxim Shemetov)

Además, el grupo insurgente afirmó que atacó el distrito financiero de Riad y que uno de sus proyectiles logró un “impacto preciso” en esa zona. La ofensiva se produjo después de un ataque reivindicado el domingo contra varios puntos estratégicos del país, entre ellos un edificio administrativo de la petrolera estatal en la capital.

El Ministerio de Energía saudí confirmó entonces que una instalación administrativa de Aramco sufrió daños materiales menores tras la caída de fragmentos de proyectiles. Las autoridades saudíes informaron que el episodio no dejó muertos ni heridos.

Personas que se encontraban cerca del edificio señalaron que observaron desperfectos en distintos sectores de la torre. Uno de los testigos sostuvo que vio el impacto de un proyectil contra la construcción, aunque no pudo identificar el tipo de arma utilizada. Otros dos testigos indicaron que el rascacielos presentó daños, mientras que imágenes difundidas tras el ataque mostraron cristales rotos y afectaciones en parte de la fachada.

Los hutíes también informaron de acciones contra fuerzas saudíes desplegadas en territorio yemení, especialmente en la provincia de Lahej. Según su versión, los ataques causaron un número elevado de muertos y heridos entre las tropas atacadas, sin que se conociera una confirmación independiente sobre ese saldo.

“Los ataques se llevaron a cabo mediante aviones F-15 y Typhoon, que despegaron de las bases aéreas de Jamis Mushait y Taif, así como mediante ataques con misiles desde Najrán y Yizán”, declaró Sari en un mensaje difundido en redes sociales.

El viernes pasado, un ataque contra el mercado de Al Hadara, en la localidad de Al Waziyah, provincia de Taiz, dejó al menos 30 muertos y ocho heridos. El bombardeo figuró entre los episodios con mayor cantidad de víctimas desde la reanudación de los combates entre los rebeldes hutíes y las fuerzas del Gobierno yemení, que cuentan con el respaldo de Arabia Saudí.

Una multittud traslada el cadáver de un fallecida durante el entierro de las víctimas mortales de los enfrentamientos entre las fuerzas progubernamentales y los hutíes en Taiz (Reuters)
Una multittud traslada el cadáver de un fallecida durante el entierro de las víctimas mortales de los enfrentamientos entre las fuerzas progubernamentales y los hutíes en Taiz (Reuters)

Las partes enfrentadas intercambiaron acusaciones por la autoría del ataque. Los hutíes responsabilizaron a la aviación saudí por el bombardeo, mientras que las autoridades vinculadas al Gobierno yemení sostuvieron que los rebeldes dispararon un misil balístico contra el mercado.

(Con información de Europa Press)

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