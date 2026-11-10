La Policía antiterrorista del Reino Unido arrestó a un militar de Estados Unidos por sospechas de espionaje vinculadas con Rusia

Oficiales de policía hacen guardia ante el Servicio del Domingo de Recuerdo en el Cenotafio, en Londres, Gran Bretaña, el 8 de noviembre de 2026. Alberto Pezzali/Pool vía REUTERS

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La Policía antiterrorista británica detuvo este martes a un militar del Ejército de Estados Unidos, de 41 años, por sospechas de haber colaborado con los servicios de inteligencia de Rusia. El arresto se produjo cerca de Gloucester, en el oeste de Inglaterra, en una operación conjunta con el FBI y el Mando de Contrainteligencia del Ejército estadounidense.

Las autoridades no difundieron su nombre ni su unidad. Permanece bajo custodia en una comisaría de Londres mientras los agentes registran dos inmuebles en el condado de Gloucestershire.

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La detención se hizo en virtud de los artículos 1 y 3 de la Ley de Seguridad Nacional de 2023. El primero castiga la obtención o divulgación de información protegida en beneficio de un Estado extranjero y prevé hasta cadena perpetua; el segundo sanciona la ayuda a un servicio de inteligencia extranjero, con penas de hasta 14 años. “El país al que se refieren las acusaciones es Rusia”, dice el comunicado policial.

Vicki Evans, coordinadora nacional de la Policía Antiterrorista, dijo que “las acusaciones son graves y la investigación sigue plenamente abierta”. El caso no guarda relación con la investigación sobre el presunto complot contra la base aérea RAF Fairford, situada en el mismo condado.

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El director del FBI, Kash Patel, afirmó que la detención “está relacionada con acusaciones de espionaje, un asunto que reviste la máxima preocupación para Estados Unidos y sus aliados”. Patel cifró en 167 las detenciones por contrainteligencia y espionaje hechas por el FBI en los últimos 21 meses, un aumento del 53%.

Los agentes de policía hacen guardia, mientras un convoy que transporta a un paciente británico con ébola llega al Royal Free Hospital tras la evacuación médica de la República Democrática del Congo, en Londres, Gran Bretaña, el 5 de noviembre de 2026. REUTERS/Jack Taylor

El general de brigada Sean Stinchon, jefe del Mando de Contrainteligencia del Ejército, describió al sospechoso como “un militar de alto rango al que se había confiado información sensible”. Para Stinchon, el caso es “un serio recordatorio de que las amenazas internas son reales y persistentes”.

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Hay un precedente reciente. En agosto de 2025, el Departamento de Justicia acusó a Taylor Adam Lee, soldado destinado en Fort Bliss (Texas), de intentar entregar al Ministerio de Defensa ruso datos sobre el tanque M1A2 Abrams a cambio de la ciudadanía rusa.

La detención llega en un momento de alerta en el Reino Unido. Desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel empezaron la guerra contra Irán, los bombarderos estadounidenses han operado desde RAF Fairford. El 27 de septiembre, cinco hombres fueron arrestados cerca de la base; Washington retiró después sus B-1 y el primer ministro británico, Andy Burnham, atribuyó el plan “casi con certeza” a la Guardia Revolucionaria iraní. Teherán niega cualquier vínculo. Ya hay ocho detenidos en esa causa.

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En su discurso anual del 13 de octubre, el director general del MI5, Ken McCallum, afirmó que el trabajo de su agencia contra amenazas estatales se ha cuadruplicado en una década y calificó a Rusia de “agresor número uno”. La Embajada rusa en Londres replicó que culpar a Moscú de cada incidente sin aportar pruebas resulta conveniente.

La Ley de Seguridad Nacional, vigente desde diciembre de 2023, sustituyó a las leyes de secretos oficiales de 1911, 1920 y 1939. Sus primeros condenados fueron Dylan Earl y Jake Reeves, que organizaron por encargo del Grupo Wagner el incendio de un almacén con ayuda para Ucrania en el este de Londres. En octubre de 2025 recibieron, junto con otros cuatro implicados, penas de hasta 23 años.

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La norma permite retener al militar hasta 14 días sin cargos. En ese plazo, la Fiscalía de la Corona deberá decidir si lo acusa formalmente.