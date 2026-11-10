Karin Herrera representará a Guatemala en cumbre regional en México sobre inversión y políticas para la primera infancia

Karin Herrera asiste a la Primera Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia en Ciudad de México para exponer las políticas de niñez de Guatemala. (Vicepresidencia)

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La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, participará del 10 al 12 de noviembre en la Primera Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia 2026, en Ciudad de México, donde presentará las políticas de su país sobre nutrición, salud y protección de la niñez ante autoridades regionales y organismos internacionales.

La delegación guatemalteca expondrá la experiencia nacional en un encuentro que prevé reunir a más de 30 países de América Latina y el Caribe, bancos multilaterales, agencias de cooperación y organizaciones de la sociedad civil. La cumbre busca que los compromisos políticos se traduzcan en presupuestos públicos y privados destinados al desarrollo infantil.

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La visita de Herrera se realizará por invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. La agenda incluye reuniones bilaterales con representantes de Unicef, la red regional Somos Crianza y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Karin Herrera asiste a la Primera Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia en Ciudad de México para exponer las políticas de niñez de Guatemala. (Vicepresidencia)

La inversión infantil como prioridad de Estado

Herrera intervendrá en el panel “Realidades y brechas de la inversión pública para la primera infancia en la región”. Allí detallará los avances, los desafíos y las acciones que Guatemala impulsa para colocar la atención de niñas y niños en los primeros años de vida entre las prioridades estatales.

La vicepresidenta presentará resultados obtenidos en espacios de coordinación como los Gabinetes Específicos de Desarrollo Social y Económico y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El objetivo será compartir las estrategias aplicadas en el país e intercambiar propuestas con otros gobiernos de la región.

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Entre las medidas que formarán parte de la exposición figura la Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2024-2044. El programa, presentado en noviembre de 2024 en el Palacio Nacional de la Cultura, busca alcanzar a más de dos millones de niños de entre cero y seis años.

La estrategia también incluye la iniciativa Nutrir es Avanzar, el trabajo de la Mesa Técnica de Primera Infancia, el fortalecimiento de la red de bancos de leche humana y la ampliación de los servicios de atención integral en los territorios. Estas acciones abarcan áreas vinculadas con la alimentación, la salud y la protección de la niñez.

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La política vigente responde a una situación que afecta a una parte sustancial de la población infantil guatemalteca: la desnutrición crónica alcanza al 47 % de los niños menores de cinco años, de acuerdo con datos presentados por la Vicepresidencia de Guatemala.

Herrera asumió el cargo en enero de 2024 y fue la segunda mujer en ocupar la vicepresidencia en la historia del país. Es química bióloga y cuenta con más de tres décadas de trayectoria en investigación y docencia universitaria.

Karin Herrera asiste a la Primera Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia en Ciudad de México para exponer las políticas de niñez de Guatemala. (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

Una declaración regional sobre financiamiento

El encuentro en México se organizará alrededor de tres ejes: la arquitectura financiera para la primera infancia, la atención integral como motor de desarrollo y la corresponsabilidad empresarial en las inversiones dirigidas a la niñez.

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Los participantes prevén adoptar una Declaración Regional sobre Financiamiento para la Primera Infancia y una matriz de compromisos nacionales con acciones medibles y sostenibles. Esos acuerdos se proyectan como un aporte latinoamericano a la Cumbre Global de Financiación para la Primera Infancia, prevista para 2027.

La iniciativa se vincula con la campaña Act for Early Years, impulsada por Unicef y Theirworld, orientada a avanzar hacia la meta 4.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa meta plantea el acceso universal a servicios de desarrollo infantil y educación preescolar de calidad.

La cumbre está coorganizada por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, mediante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. También participan el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Save the Children México, Pacto por la Primera Infancia y Somos Crianza.

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Durante su estadía en Ciudad de México, Herrera se reunirá con Chemba Raghavan, Patricia Misiego y Arianna Ranuischio, representantes de Unicef. El miércoles 11 mantendrá encuentros con integrantes de Somos Crianza y con Alejandra del Moral, directora general de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La agenda concluirá el jueves 12 con una reunión con Olga Isaza, directora adjunta de Unicef. Desde la Vicepresidencia de Guatemala señalaron que la participación permitirá compartir la experiencia nacional, consolidar estrategias de cooperación e intercambiar propuestas para construir compromisos regionales de inversión en primera infancia.