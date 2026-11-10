¿Cuáles son los países de Centroamérica menos seguros para viajar en 2027, según ranking global?

Un hombre de 35 años murió por impactos de proyectil en el asentamiento La Bendición de la zona 18. (Bomberos Municipales)

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Nicaragua y Guatemala concentran las alertas de viaje más severas de Centroamérica para 2027, mientras Costa Rica y Panamá se consolidan como el polo más estable de la región, según el Global Risk Map 2027, informe anual de Global Guardian, firma estadounidense de seguridad corporativa que opera en más de 140 países.

El documento, difundido el 30 de septiembre, clasifica a las naciones del mundo en cinco niveles de riesgo: bajo, moderado, medio, alto y extremo.

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El Salvador no figura con datos propios en ese mapa, una ausencia que contrasta con el perfil de seguridad que el Gobierno salvadoreño exhibe en otros ámbitos.

Dos jóvenes de 18 años murieron por impactos de bala en la colonia Manuel Colom Argueta de la zona 3. (Bomberos Municipales)

Qué mide el nuevo mapa de riesgo global

El Global Risk Map no se limita a contar delitos. Cruza 11 variables: criminalidad, conflicto armado, terrorismo, estabilidad política, protestas, salud, infraestructura, desastres naturales, exposición ambiental, detención arbitraria y protección de datos.

La edición 2027 incorporó cinco categorías específicas que una calificación nacional genérica puede ocultar: ciudades de mayor riesgo global, países con mayor exposición de datos, naciones donde conviene llevar un teléfono descartable, y los territorios con mayor riesgo de detención arbitraria y de amenazas sanitarias.

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El informe advierte además que las capitales suelen tener mejor infraestructura y control gubernamental que el resto del territorio, mientras las zonas rurales cercanas enfrentan niveles de criminalidad mucho más altos.

Centroamérica no exhibe un país único como “el más peligroso”: Nicaragua lidera el riesgo de detención arbitraria y Guatemala concentra la alerta por criminalidad urbana, mientras Costa Rica y Panamá sostienen el perfil más estable, sin figurar entre las categorías de mayor alarma del informe.

Agentes del plan Semáforo Seguro se enfrentaron al agresor y lo neutralizaron tras resultar herido en una pierna. (PNC de Guatemala)

Guatemala y Nicaragua concentran las alertas más altas

Ciudad de Guatemala aparece entre las ciudades de mayor riesgo del mundo en el listado de Global Guardian. El dato coincide con la alerta de nivel 3 (“reconsiderar el viaje”) que mantiene el Departamento de Estado de Estados Unidos para todo el país desde marzo, que por primera vez incorpora el terrorismo como factor de riesgo junto al crimen.

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Esa alerta señala prohibición total en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, la zona 18 de la capital guatemalteca y la ciudad de Villa Nueva. El Gobierno británico añade que se han registrado atracos armados en la mayoría de las rutas turísticas que conectan la capital con Antigua, Tikal y el lago de Atitlán.

Guatemala registró 17.2 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2025, cifra inferior a la de Honduras (26.2), aunque ambos países comparten la alerta de nivel 3.

Ocho personas representadas como presos políticos de Nicaragua exhiben sus rostros cubiertos con la bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal electoral guatemalteco activó un panel para prevenir conflictos antes de los comicios de 2027: más de 100 de sus 340 municipios figuran con algún nivel de riesgo de confrontación.

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Nicaragua, por su parte, lidera entre los países con mayor riesgo de detención arbitraria del planeta, categoría que Global Guardian define como el patrón de naciones que detienen a ciudadanos de países adversarios sin causa legítima para generar presión diplomática.

El Departamento de Estado mantiene su propia alerta de nivel 3 para el país desde mayo y advierte que los detenidos de forma injusta pueden permanecer presos durante años, sin acceso consistente a representación consular.

El Centro Global para la Responsabilidad de Proteger, organismo de monitoreo con sede en Nueva York, documentó en marzo una campaña sistemática del Gobierno nicaragüense contra voces críticas, con denuncias de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas.

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Costa Rica y Panamá, el polo más estable

Frente a esos dos focos de alerta, Costa Rica y Panamá no aparecen mencionados en ninguna de las categorías de mayor riesgo del informe 2027. Según Global Guardian, presentan el menor riesgo combinado de la región gracias a su estabilidad institucional, infraestructura turística consolidada y bajo nivel de riesgo político.

Eso no los exime de riesgos puntuales. Costa Rica enfrenta presión creciente del narcotráfico, con aumento de homicidios en determinadas provincias, mientras Panamá concentra sus focos de alerta en barrios específicos de la capital y en la región del Darién, frontera con Colombia, que ninguna autoridad recomienda como ruta turística por la ausencia de asistencia estatal efectiva en esa zona selvática.

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Europa acumuló 319,552 llegadas aéreas a Costa Rica entre enero y agosto, un crecimiento del 8.8% frente al mismo periodo de 2025. Cortesía: ICT

El Salvador, el país sin datos en el informe

El Global Risk Map 2027 no incluye una calificación propia para El Salvador, por lo que el país queda fuera de la comparación directa. El vacío llama la atención porque el Gobierno salvadoreño exhibe la caída de homicidios más pronunciada del hemisferio en los últimos años.

El país pasó de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes antes de 2019 a una tasa de 1.3 al cierre de 2025, según cifras oficiales citadas por Infobae.

El cambio se atribuye al Plan Control Territorial, vigente desde 2019, y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y prorrogado en 56 ocasiones.

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El vicepresidente Félix Ulloa presentó esa política como el eje central de la campaña oficialista rumbo a las elecciones de 2027 y afirmó ante Infobae que el país pasó de ser “la capital mundial del homicidio” en 2015 a convertirse en el más seguro del hemisferio occidental.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva prórroga de treinta días al régimen de excepción impulsado por Nayib Bukele para combatir a las pandillas. (Cortesía: René Francis Merino Monroy)

Honduras y Belice completan el panorama regional

El Departamento de Estado mantiene para Honduras una alerta de nivel 3 vigente desde agosto, que combina riesgo de criminalidad y terrorismo.

El organismo eleva esa recomendación a nivel 4, “no viajar”, para el departamento de Gracias a Dios, región remota con infraestructura débil y presencia escasa de policía y ejército.

Belice figura en nivel 2, “ejercer mayor precaución”, aunque el sur de Ciudad de Belice tiene recomendación de nivel 3 por la concentración histórica de delitos violentos vinculados a pandillas.

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El propio Departamento de Estado emitió una alerta de seguridad el 4 de noviembre tras la declaración de estado de emergencia en zonas específicas del país.

Un año marcado por emergencias simultáneas

Global Guardian atribuye el repunte de riesgo en Medio Oriente y América a un 2026 marcado por disrupciones simultáneas: dos emergencias sanitarias globales por hantavirus y ebolavirus, el cierre del estrecho de Ormuz con su consecuente choque petrolero, y la aparición de modelos de inteligencia artificial con capacidades de pirateo informático sin precedentes.

En ese escenario, solo Jamaica, Corea del Sur y Hungría mejoraron su calificación respecto al año anterior, según el documento.

El contraste refuerza la lectura sobre Centroamérica: mientras la región no lidera las categorías de mayor alarma mundial, el reparto interno entre sus países marca de forma directa las recomendaciones para viajeros y empresas que operan en la zona.