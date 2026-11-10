Estados Unidos y países europeos se comprometieron con la integridad de Ucrania y una seguridad regional fuerte

El documento conjunto exige garantías de seguridad creíbles para Ucrania y el diseño de una arquitectura defensiva para Europa tras el conflicto. (Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

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Estados Unidos y varios países europeos defendieron que cualquier acuerdo para terminar la guerra debe preservar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, al tiempo que reclamaron una arquitectura de seguridad sólida para Europa tras el conflicto.

La posición quedó plasmada en una declaración conjunta difundida en el marco de la reunión en Abu Dabi entre representantes estadounidenses, europeos y ucranianos. El encuentro precedió a las conversaciones entre Kiev y Moscú, promovidas por Washington, en un momento en que el futuro de las fronteras ucranianas sigue como uno de los principales obstáculos para un pacto.

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La declaración exige garantías creíbles para Ucrania

Los participantes sostuvieron que los futuros mecanismos de seguridad deben respetar la capacidad de decisión independiente de Ucrania y ofrecerle garantías creíbles. También reafirmaron su compromiso con una arquitectura de seguridad europea sólida para la posguerra, según la declaración recogida por Reuters.

Estados Unidos y varios países europeos defendieron la integridad territorial y la soberanía de Ucrania en una declaración conjunta en Abu Dabi. (REUTERS/Rula Rouhana)

El texto sitúa a los países europeos junto a Estados Unidos en la defensa de principios que Kiev considera irrenunciables: la soberanía, la integridad de su territorio y la posibilidad de decidir su rumbo político y de defensa sin imposiciones externas.

Europa busca participar en las decisiones sobre el continente

La coordinación se produjo mientras delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos retomaban en Abu Dabi los contactos para buscar una salida a la invasión rusa. Para los gobiernos europeos, el desenlace de la guerra tendrá consecuencias directas sobre la seguridad del continente, por lo que procuran evitar que una eventual arquitectura posterior sea definida sin su participación.

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Steve Witkoff, Jared Kushner, Vladimir Medinsky y Rustem Umerov encabezaron las comitivas diplomáticas en las reuniones de Abu Dabi. (REUTERS/Rula Rouhana)

La delegación estadounidense estuvo encabezada por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. Del lado ruso participó una representación dirigida por Vladimir Medinsky, asesor del presidente Vladimir Putin, mientras que la delegación ucraniana estuvo al frente de Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa.

Las conversaciones, convocadas por Estados Unidos, abordaron el fin de la guerra, los acuerdos de seguridad para la posguerra y medidas de desescalada. Se trató del primer encuentro de este tipo entre los tres países en más de nueve meses.

El control territorial mantiene divididas a Kiev y Moscú

El punto de mayor desacuerdo es el territorio. Trump había anticipado que Kiev podría tener que aceptar cambios en sus fronteras. Rusia controla extensas zonas de Ucrania y exige que el país entregue las áreas de la región de Donetsk que aún están bajo control ucraniano; el Kremlin ha advertido que mantendrá su ofensiva si esa condición no se cumple.

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Moscú condicionó el cese de su ofensiva a la entrega de las áreas de la región de Donetsk que permanecen bajo control de Kiev. (REUTERS/Rula Rouhana)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ha rechazado de forma reiterada una retirada territorial como requisito para la paz. Ucrania sostiene que las concesiones sobre sus fronteras no pueden ser la base de un acuerdo, una postura que la declaración conjunta de Estados Unidos y los países europeos volvió a respaldar al invocar el respeto de su integridad territorial.

La negociación se desarrolló tras una nueva escalada de ataques rusos. Las autoridades de Kiev informaron que 55 personas murieron en una localidad próxima al frente cuando aguardaban ayuda humanitaria. Zelensky afirmó que la intensificación de los bombardeos busca presionar la posición ucraniana antes de las conversaciones.

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Pese a la reanudación de los contactos, un alto funcionario ucraniano dijo a la AFP que Kiev no tenía expectativas particulares sobre resultados inmediatos. Rusia ha rechazado en ocasiones anteriores propuestas de un alto el fuego más amplio y reuniones directas entre Putin y Zelensky.