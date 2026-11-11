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Daddy Yankee revela cómo su transformación espiritual influyó en su regreso a la música

Tras lanzar su álbum ‘LA POSTAL’, el artista explicó cómo encontró el equilibrio para regresar a la música

Un hombre con gafas de sol oscuras, collares brillantes y una chaqueta con estampado en blanco y negro mira hacia el frente
Daddy Yankee revela por qué se alejó de la música tras 30 años de carrera. (Cholapink)
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Daddy Yankee habló sobre las razones que lo llevaron a retirarse de la música en 2023 y los motivos que impulsaron su regreso a la industria después de dos años alejado de los escenarios.

En una entrevista con Univision, el cantante recordó el desgaste que experimentó después de tres décadas de trayectoria musical.

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El artista explicó que su decisión de retirarse estuvo relacionada con el cansancio acumulado y la necesidad de dedicar tiempo a su vida personal y espiritual. Según relató, después de 30 años de actividad constante sintió que necesitaba hacer una pausa.

“Creo que me sentía realmente agotado. Quería descansar. Había pasado 30 años sin detenerme”, expresó.

El cantante también señaló que, durante ese periodo, a pesar de mantener una intensa actividad profesional, había perdido la conexión con aspectos personales de su vida.

Daddy Yankee aseguró que la intensa actividad profesional lo llevó a querer un descanso. (EFE)
Daddy Yankee aseguró que la intensa actividad profesional lo llevó a querer un descanso. (EFE)

Por ello, consideró necesario tomar distancia de sus compromisos y comenzar una nueva etapa desde otra perspectiva.

“Estaba haciendo muchas cosas, pero estaba desconectado de mi propio ser. Quería darme la oportunidad de reconectarme conmigo mismo, encontrar nuevamente mi centro y empezar desde cero”, explicó.

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El retiro del intérprete también estuvo acompañado por un cambio en sus convicciones personales y por su acercamiento al cristianismo, aspecto que ha formado parte de su nueva etapa.

Su regreso a la música se produjo después de ese proceso y coincidió con el lanzamiento de LA POSTAL, su más reciente álbum.

El disco incluye colaboraciones con artistas como Cardi B, Myke Towers y Bizarrap, entre otros. El proyecto representa una nueva etapa musical para el puertorriqueño, quien retomó su actividad artística después de anunciar su retiro en 2023.

Daddy Yankee retomó su carrera musical con un nuevo álbum. (AP)
Daddy Yankee retomó su carrera musical con un nuevo álbum. (AP)

Durante la entrevista, se le preguntó a Daddy Yankee qué lo había llevado a regresar a la música después de haber decidido apartarse de ella.

El famoso explicó que actualmente considera que tiene un equilibrio diferente en su vida, lo que le permite volver a desarrollar su actividad profesional. “Porque siento que, en este momento, tengo un buen equilibrio en mi vida”, dijo.

En otro momento de la conversación, el presentador planteó que la conexión con el público y el reconocimiento de los seguidores podían convertirse en una experiencia adictiva para un artista.

Sin embargo, Daddy Yankee explicó que su relación con ese aspecto de la música ha cambiado. “Antes era adictivo, pero ya no lo es”, señaló .

Al ser consultado sobre lo que significa para él presentarse frente a sus seguidores en esta nueva etapa, el cantante resumió su perspectiva con una breve declaración: “Ahora lo comparto”.

Daddy Yankee podcast
Daddy Yankee admitió que su persepción de la música ha cambiado. (YouTube: Ibai y Daddy Yankee)

El regreso musical de Daddy Yankee coincide con el reconocimiento que recibirá de la Academia Latina de la Grabación, que lo nombró Persona del Año 2026.

El homenaje se realizará durante una gala especial el 11 de noviembre en Las Vegas, donde se reconocerán sus aportaciones a la música latina y su trabajo humanitario.

Además, el artista tiene programada una presentación durante la ceremonia de los Latin Grammy, prevista para el 12 de noviembre, también en Las Vegas.

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