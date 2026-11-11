El Salvador

Primer ministro de Haití agradeció apoyo de El Salvador tras el ataque a un cuartel de la banda 400 Mawozo

Alix Didier Fils-Aimé, jefe de Gobierno haitiano, elogió al presidente Nayib Bukele las operaciones contra las pandillas y afirmó que la cooperación con continuará para recuperar las zonas bajo control criminal

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, respaldó las operaciones conjuntas contra las pandillas y agradeció el apoyo militar de El Salvado. (Cortesía: Reuters/ Facebook)
El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, respaldó las operaciones conjuntas contra las pandillas y agradeció el apoyo militar de El Salvado. (Cortesía: Reuters/ Facebook)
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El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, respaldó este martes las operaciones contra las pandillas y destacó el apoyo de El Salvador tras el ataque contra una propiedad atribuida a una organización criminal. El pronunciamiento se produjo luego de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunciara que sus fuerzas destruyeron una casa de Lanmò San Jou, y la sede de la banda 400 Mawozo.

En un mensaje publicado en X, Fils-Aimé agradeció “el compromiso de las fuerzas salvadoreñas en la lucha contra las pandillas” y sostuvo que la participación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), la Policía Nacional de Haití (PNH), las Fuerzas Armadas haitianas y los aliados internacionales permite ampliar las operaciones, recuperar zonas bajo control criminal y restablecer la autoridad estatal.

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El jefe de Gobierno haitiano dirigió además un mensaje al mandatario salvadoreño. “Mis respetos al presidente Nayib Bukele por su apoyo y compromiso con el esfuerzo nacional contra las pandillas”, escribió. También resumió la cooperación entre todas las partes con una consigna: “Haití, El Salvador, GSF: misma lucha, misma determinación. La colaboración continúa”.

La publicación concluyó con una advertencia a los grupos armados que operan en el país caribeño: “Las pandillas no podrán dormir”.

Bukele difundió un video de detonaciones y declaró una promesa cumplida, al haber destruido la “Casa de la Muerte”, identificada como el cuartel de la banda haitiana 400 Mawozo

Destrucción de una base criminal

El mensaje de Fils-Aimé tuvo como antecedente el anuncio de Bukele sobre una operación contra 400 Mawozo, una de las estructuras criminales con presencia en la zona de Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe.

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“Cumplimos nuestra promesa. Destruimos la casa de Lanmò San Jou y el cuartel general de la banda de los 400 Mawozo”, afirmó el mandatario salvadoreño en un mensaje escrito en criollo haitiano. Bukele agregó que “la mayoría huyó sin siquiera intentar luchar” y calificó de cobarde la reacción de los integrantes del grupo.

El Jefe de Estado salvadoreño publicó un video en el que se observan helicópteros sobrevolando una construcción de dos pisos y disparos contra el lugar. De acuerdo con información de Miami Herald, la intervención ocurrió el domingo y contó con participación de la Policía haitiana y apoyo de tropas salvadoreñas.

Lanmò San Jou, no se encontraba en el inmueble al momento del ataque, según reportes recogidos por el citado medio. La información disponible no permite establecer si hubo un balance oficial y verificado de muertos o heridos tras la ofensiva.

El gobierno de El Salvador desplegó más de dos mil militares en territorio haitiano tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación. (AP Foto/Odelyn Joseph)
El gobierno de El Salvador desplegó más de dos mil militares en territorio haitiano tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Efectivos salvadoreños permanecen en Haití

Desde el 18 de octubre, cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecieron después de una emboscada atribuida a pandillas. A partir de ese suceso, Bukele ordenó el envío de más de 2,000 militares en busca de los connacionales.

Fils-Aimé tiene previsto viajar a El Salvador los días 16 y 17 de noviembre para participar en una conferencia internacional sobre democracia. Durante la visita, las autoridades de ambos países prevén abordar el futuro de las tropas salvadoreñas en territorio haitiano.

El diálogo se realizará en un momento en que las fuerzas de Haití, los efectivos salvadoreños y la GSF aumentan la presión sobre las pandillas, mientras persisten las demandas de transparencia sobre los términos del despliegue y el respeto al derecho internacional humanitario.

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