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Ucrania y Rusia acordaron avanzar hacia un nuevo intercambio masivo de prisioneros en las negociaciones de Abu Dhabi

La primera ronda de contactos directos, con mediación de Estados Unidos, también abordó las garantías de seguridad que Kiev reclama para evitar una nueva invasión rusa

Delegados asisten a las conversaciones trilaterales organizadas por los Emiratos Árabes Unidos entre las delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 10 de noviembre de 2026 REUTERS/Rula Rouhana
Delegados asisten a las conversaciones trilaterales organizadas por los Emiratos Árabes Unidos entre las delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 10 de noviembre de 2026 REUTERS/Rula Rouhana
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Las delegaciones de Ucrania y Rusia discutieron este martes en Abu Dabi un nuevo intercambio de prisioneros y las garantías de seguridad que Kiev reclama para el día después de la guerra. Fue la primera jornada de conversaciones directas entre ambos países desde febrero, con Estados Unidos como mediador. La ronda concluye el miércoles.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, calificó el formato trilateral de “constructivo y bastante sustancial” en un mensaje en X. Según su relato, las partes hablaron “en detalle sobre la sustancia de las garantías de seguridad” y sobre cómo hacer que funcionen a largo plazo. “Se necesitan instrumentos reales para bloquear cualquier opción de recurrir a la guerra”, escribió.

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El diario Ukrainska Pravda informó, citando a una fuente anónima al tanto de las conversaciones, que se acordó un intercambio masivo de prisioneros que se haría pronto. Zelensky añadió que también “se abordó” la posibilidad de una desescalada. Kiev ofrece desde hace meses un alto el fuego que el Kremlin rechaza.

Moscú envió un equipo de mayor rango que en rondas anteriores. Lo encabeza Vladímir Medinsky, asesor del presidente Vladímir Putin, y lo integran el viceministro de Exteriores Serguéi Riabkov y el jefe de la inteligencia militar (GRU), Ígor Kostiukov. La delegación ucraniana la dirige Rustem Umérov, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, con Kirilo Budánov, jefe de la Oficina del Presidente, y David Arajamia, líder de la bancada oficialista en el Parlamento.

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Volodímir Zelensky solicitó que Europa designe a un representante único para futuras negociaciones. (PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press)
Volodímir Zelensky solicitó que Europa designe a un representante único para futuras negociaciones. (PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press)

Las tres rondas previas se celebraron en enero y febrero, dos en Abu Dabi y una en Ginebra. Su único resultado tangible fue el canje de 314 prisioneros, 157 por bando, el 5 de febrero. El proceso quedó paralizado cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán a finales de ese mes. Putin aceptó reanudarlo en octubre, en una reunión en Moscú con Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, que el 2 de noviembre anunció la cita en Emiratos Árabes Unidos con una agenda de cuatro puntos: acuerdos de seguridad para la posguerra, desescalada, medidas humanitarias y el fin de la guerra.

Los europeos no tienen asiento en la mesa trilateral. Representantes de la Unión Europea, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia se reunieron por separado con los ucranianos y los mediadores estadounidenses, y repetirán ese formato el miércoles.

Zelensky quiere ordenar esa participación. En Copenhague, donde está de visita oficial, pidió que Europa designe a un único representante para las futuras negociaciones. “Creo que en noviembre, no más tarde, se debe decidir quién representará a Europa en futuras negociaciones, porque será mejor y así esa persona tendrá un mandato de todos los países y cada voz podrá ser escuchada”, dijo en rueda de prensa. No propuso nombres, aunque afirmó que hay líderes “fuertes” dentro y fuera de la UE.

La comparecencia siguió a una cena con los jefes de gobierno de los cinco países nórdicos, a quienes entregó una lista de necesidades para los próximos meses que incluye defensa antiaérea y, sobre todo, apoyo energético.

El primer ministro sueco en funciones, Ulf Kristersson, que dirige un gobierno interino desde que su bloque perdió las elecciones del 13 de septiembre, respaldó el reclamo en X. “Somos claros en que no se pueden mantener discusiones sobre la seguridad de Europa a nuestras espaldas. Europa debe estar sentada en la mesa”, escribió. Agregó que esas discusiones no pueden celebrarse mientras continúe la guerra.

Zelensky se mostró cauto sobre Abu Dabi, aunque dijo que cualquier resultado, por modesto que sea, será positivo. “No confiamos, pero tenemos esperanza”, afirmó. “Necesitamos más presión, no hay la suficiente presión sobre Rusia”.

El miércoles, mientras sus negociadores cierran la ronda, Zelensky será recibido por el rey Federico X en el Palacio Real y hablará ante el Parlamento danés.

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