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Genética y arqueología: científicos descubren una variante inédita de lepra en un navegante enterrado en el norte de Alemania

Un análisis molecular aplicado a restos antiguos hallados junto al mar revela conexiones insospechadas entre poblaciones septentrionales y la cuenca danubiana. La investigación documenta además la circulación de patógenos durante las intensas migraciones europeas del siglo V

Excavación de una tumba de madera, una vasija tallada, un mapa de Europa con trazados, una ilustración de bacterias y un hombre de espaldas
La tumba excavada en Fallward resguardaba el cuerpo de un hombre depositado en una barca de roble junto con un cinturón militar tardorromano y una silla tallada en madera de aliso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En la Europa del siglo V, sacudida por las grandes migraciones y el repliegue imperial, un equipo científico descubrió en el norte alemán los restos de un viajero de élite que introdujo una variante inédita de lepra desde la cuenca del Danubio.

Durante décadas, los especialistas debatieron si los pueblos de Germania vivían al margen de los circuitos sanitarios del Mediterráneo o si estaban plenamente expuestos a sus patógenos. El asentamiento de Fallward, en el actual distrito de Cuxhaven, conservaba vestigios materiales excepcionales que sugerían lazos remotos, pero la falta de estudios biológicos impedía verificar si aquellos objetos extranjeros correspondían a intercambios comerciales esporádicos o a la llegada directa de personas nacidas a miles de kilómetros.

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La respuesta a este dilema histórico llegó mediante la paleogenómica, una disciplina que rescata el material genético del pasado para entender la evolución biológica.

En un estudio publicado en la revista iScience, expertos del Instituto de Biología Molecular Clínica de la Universidad de Kiel y del Instituto de Investigaciones Históricas Costeras de Baja Sajonia examinaron restos óseos de once personas. La investigación aportó pruebas directas sobre cómo la movilidad humana de largo alcance dispersó agentes infecciosos durante la Antigüedad tardía.

Un veterano de la frontera imperial sepultado en una barca de roble

Tres imágenes: una excavación de madera en forma de barco, un asiento cilíndrico tallado y una tabla con la figura de un ciervo
La tumba excavada en Fallward resguardaba el cuerpo de un hombre depositado en una barca de roble junto con un cinturón militar tardorromano y una silla tallada en madera de aliso. (Imagen presente en el estudio Paleogenomics reveals leprosy at the late antique burial site of Fallward in northern Germany, publicado en Iscience)

El cementerio de Fallward funcionó entre los siglos III y V sobre una colina artificial de tierra, construida para resguardar las viviendas frente a las marejadas marinas.

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La humedad constante de la arcilla permitió conservar textiles, pieles y piezas de madera que en otros suelos habrían desaparecido. En ese terreno destacó una sepultura singular: un varón de unos cincuenta años acomodado dentro de una barca de roble de cuatro metros de longitud, rodeado de objetos de lujo.

“El ajuar funerario depositado en la tumba despertó un interés científico particular; incluía una silla ricamente decorada y tallada en un tronco de aliso. Además, el hombre poseía un cinturón militar tardorromano, lo que sugería que el difunto mantuvo vínculos a grandes distancias”, explicó Hauke Jöns, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas Costeras de Baja Sajonia, según el comunicado de prensa.

El mobiliario reunía un taburete grabado con símbolos rúnicos, una mesa de juego y un recipiente de bronce con marcas de uso cotidiano, lo que confirma su empleo habitual en vida.

El mapa genético revela una travesía individual de mil cuatrocientos kilómetros

A photomicrograph of <em>Mycobacterium leprae</em>, the small brick-red rods, was taken from a leprosy skin lesion. CREDIT CDC, Wikimedia Commons
La bacteria detectada en el esqueleto pertenece a una línea evolutiva arcaica cuyo único registro previo correspondía a una momia del antiguo Egipto. (CDC, Wikimedia Commons)

La secuenciación del ADN antiguo permitió reconstruir el perfil de tres individuos. Mientras dos de ellos mostraron afinidad biológica con habitantes locales del noroeste europeo y grupos anglosajones, el ocupante de la barca reveló una ascendencia diferente. Sus marcadores coinciden con poblaciones de la frontera danubiana del Imperio romano, en zonas correspondientes a las actuales Croacia, Eslovenia, Hungría y Serbia, a más de 1.400 kilómetros de Fallward.

“Tres de los individuos aportaron datos suficientes para un análisis genético de poblaciones. Los resultados fueron especialmente llamativos en el caso de un individuo en particular”, afirmó Ben Krause-Kyora, director principal del trabajo y catedrático del Instituto de Biología Molecular Clínica de la Universidad de Kiel, según el comunicado de prensa.

“Los análisis genéticos confirman que un hombre enterrado en Fallward procedía de la región del Danubio. También estaba infectado con un patógeno de la lepra muy poco común. Es el primer individuo de este grupo identificado en suelo europeo”, afirmó Daniel Myburgh, primer autor del trabajo en la Universidad de Kiel, según el comunicado de prensa.

Respecto a su ocupación, Krause-Kyora planteó que el difunto sirvió en las legiones: “Pudo haber sido, por ejemplo, un mercenario del ejército romano que más tarde se estableció entre el Elba y el Weser. O tal vez emprendió largos viajes como comerciante”, señaló el catedrático, según el comunicado de prensa.

El salto continental de una bacteria originaria del valle del Nilo

Un río con varias embarcaciones y personas, amplias orillas de barro seco, campos verdes, templos y palmeras bajo un cielo claro.
Los investigadores plantearon la posibilidad de que el viajero se desempeñara como mercenario del ejército romano o como comerciante antes de radicarse entre los ríos Elba y Weser. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El examen médico halló rastros genéticos de la bacteria de la lepra en un diente y en el talón del viajero. El microorganismo perteneció a la rama evolutiva cuatro, una línea arcaica cuyo único antecedente documentado procedía de una momia egipcia fechada entre los siglos IV y II antes de nuestra era.

“La reconstrucción genómica demostró que este patógeno ancestral de Fallward precede a toda la diversidad conocida de su linaje”, según se detalla en el estudio. El esqueleto no mostraba lesiones óseas, lo que sugiere que el hombre falleció por otra causa sin desarrollar la etapa destructiva del mal.

“La lepra es una enfermedad crónica. Pueden pasar años antes de que aparezcan síntomas claros. El hombre aún no había sufrido daños óseos. O bien padecía una forma asintomática de la dolencia, o bien la infección sólo afectaba los tejidos blandos. Pudo haber viajado largas distancias mientras portaba la enfermedad”, explicó Almut Nebel, catedrática de la Universidad de Kiel, según el comunicado de prensa.

Aunque no pueda determinarse el itinerario final de este navegante, “las pruebas disponibles plantean la posibilidad de conexiones a larga distancia que alcanzaron el noroeste de Alemania”, el trabajo concluye.

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