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Dinamarca anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por más de USD 720 millones

La asistencia permitirá financiar drones de combate, interceptores y municiones para los aviones F-16, además de proyectos destinados a reforzar la defensa aérea y proteger el suministro eléctrico ucraniano

Los fondos daneses financiarán munición para los cazas F-16 y la compra de drones interceptores (Reuters)
Los fondos daneses financiarán munición para los cazas F-16 y la compra de drones interceptores (Reuters)
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El Gobierno de Dinamarca destinará un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por 645 millones de euros para la compra de drones de ataque, munición y equipos destinados a reforzar la defensa aérea del país frente a la invasión rusa.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmó la decisión después de reunirse en Copenhague con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Los recursos financiarán la adquisición de vehículos aéreos no tripulados, incluidos aparatos fabricados en Ucrania, y munición para los cazas F-16 que Kiev recibió de sus aliados.

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El paquete también incluye drones interceptores, diseñados para derribar otros aparatos no tripulados. Zelensky señaló que la asistencia llega mientras Rusia intensifica los ataques con misiles balísticos y drones contra la infraestructura energética, el abastecimiento de agua y los sistemas de calefacción ucranianos.

“Rusia está atacando deliberadamente la infraestructura energética y de agua de Ucrania. Esto no es una guerra, es un intento de quebrar a todo un pueblo”, afirmó el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen publicó en X un mensaje del ministerio donde expresó su postura al respecto de la guerra (EFE)
El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen publicó en X un mensaje del ministerio donde expresó su postura al respecto de la guerra (EFE)

Durante el encuentro, las autoridades de ambos países trataron la asistencia humanitaria y un programa específico para la región de Jersón. Dinamarca asignó 20 millones de euros para el sector energético de esa zona, al acercarse el cuarto aniversario de la liberación de la ciudad de Jersón de la ocupación rusa.

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Ante esto, Zelensky sostuvo que el apoyo directo a las comunidades ucranianas es prioritario. “Gracias a estos esfuerzos, se logró mucho en la región de Mikolaiv, y confiamos en que esta labor continúe”, declaró.

La reunión también revisó el Acuerdo sobre Drones entre ambos países, que permitió financiar armamento y desarrollar proyectos de producción conjunta. Dinamarca destinó este año USD 100 millones, equivalentes a unos 89 millones de euros, a la adquisición de drones ucranianos y otros equipos militares mediante ese mecanismo.

Zelensky calificó el encuentro con Frederiksen como “bueno” y agradeció al Gobierno, al Parlamento y a la población danesa por su respaldo.

Zelensky ﻿Mette Frederiksen
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmó la decisión después de reunirse en Copenhague con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen (X)

La visita a Copenhague coincidió con una nueva ronda de contactos entre representantes de Ucrania y Rusia en Abu Dabi, mediada por Estados Unidos. Las delegaciones se reunieron durante cuatro horas en la capital de Emiratos Árabes Unidos y programaron una segunda jornada de conversaciones.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, describió la sesión como “muy productiva”, aunque pidió cautela sobre sus resultados. “Queda mucho trabajo por hacer. No es algo que esté a punto de resolverse en las próximas 24 horas”, dijo durante una reunión del Grupo de los Siete en París.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, describió la sesión como “muy productiva” (Reuters)
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, describió la sesión como “muy productiva” (Reuters)

La cita constituyó el primer encuentro trilateral de este tipo desde febrero. Por Estados Unidos participaron Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, y el enviado Steve Witkoff. Por su parte, la delegación ucraniana estuvo encabezada por Rustem Umerov, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, mientras que Vladimir Medinsky dirigió al equipo ruso.

Kushner afirmó que la meta consistía en construir un nuevo marco de entendimiento a partir de los acuerdos e instituciones anteriores. “Tomamos lo que funcionó, tratamos de identificar lo que fracasó y por qué llegamos a esta situación, y esperamos crear un marco que conduzca a décadas, si no siglos, de paz”, manifestó.

El comandante supremo aliado de la OTAN, el general estadounidense Alexus Grynkewich, también participó y dijo que la delegación estadounidense buscó avanzar sobre las bases de una paz duradera. Umerov agradeció la mediación de Washington y sostuvo: “Nuestra gente espera el fin de esta guerra. Esperamos alcanzar una paz duradera para Ucrania”.

Antes de la reunión con Rusia, la representación ucraniana se entrevistó con enviados de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la OTAN y la Comisión Europea. Moscú objetó la participación europea en las conversaciones trilaterales, aunque dejó abierta la posibilidad de que representantes de la Unión Europea se sumaran en una etapa posterior.

(Con información de Europa Press)

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