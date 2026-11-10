Guatemala

Un sismo de magnitud 5.2 sacude el Pacífico y se siente en la capital de Guatemala

El Insivumeh registró el movimiento a las 08:54:15, hora local, frente al litoral del país, a 30 kilómetros de profundidad, y advirtió que las mediciones técnicas permanecen sujetas a revisión

Personas con ropa formal, cascos de seguridad y chalecos reflectantes permanecen reunidas en una plaza de piedra frente a edificios altos
Un sismo de magnitud 5,2 frente al océano Pacífico sacudió regiones de Guatemala y El Salvador sin provocar daños materiales. (Diario de Centroamerica)
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El sismo de magnitud 5.2 ocurrido el martes 10 de noviembre frente al océano Pacífico fue percibido en Guatemala, incluida la ciudad capital, y en El Salvador; hasta el momento no se informaron daños materiales ni personas afectadas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) registró el movimiento a las 08:54:15, hora local.

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La actividad sísmica ya se mantenía elevada antes del evento: en las 24 horas previas, el país había contabilizado 46 sismos registrados, aunque ninguno había sido sensible para la población. El balance corresponde al resumen de turno del Insivumeh del 10 de noviembre.

El epicentro se localizó en las coordenadas 13,347 grados de latitud norte y 91,090 grados de longitud oeste, frente al litoral guatemalteco, a una profundidad de 30 kilómetros (18,6 millas). El organismo aclaró que se trata de datos preliminares, sujetos a modificaciones a medida que avancen los análisis técnicos.

Personas con ropa formal, cascos de seguridad y chalecos reflectantes permanecen reunidas en una plaza de piedra frente a edificios altos
Un sismo de magnitud 5,2 frente al océano Pacífico sacudió regiones de Guatemala y El Salvador sin provocar daños materiales. (Diario de Centroamerica)

La Fosa Mesoamericana y las diferencias iniciales de magnitud

El punto de origen quedó ubicado cerca de la Fosa Mesoamericana, la zona de subducción donde interactúan las placas tectónicas de Cocos y del Caribe. Esa franja concentra buena parte de los movimientos sísmicos de Centroamérica y explica la recurrencia de eventos en la costa del Pacífico.

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El reporte del Insivumeh identificó el sismo con el código insivumeh2026wazy. El mapa difundido por la institución situó el fenómeno mar adentro, pero lo suficientemente cerca del continente como para que las ondas alcanzaran varias regiones del país.

Las primeras mediciones no coincidieron por completo. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN) calculó una magnitud preliminar de 5,4 y ubicó el epicentro en 13,47 grados de latitud norte y 91,00 grados de longitud oeste.

El movimiento también fue sentido durante la mañana en territorio salvadoreño. El MARN indicó que la percepción varió de leve a moderada en viviendas y vías de comunicación de zonas ribereñas y urbanas del sur del país.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) pidió a la población conservar la calma y activar el plan familiar de respuesta ante emergencias. La institución recomendó preparar la denominada “mochila de las 72 horas” con insumos básicos, identificar rutas de evacuación y definir puntos de reunión en viviendas y lugares de trabajo.

La entidad recordó que el número nacional de emergencia 119 está habilitado para reportar situaciones de riesgo o solicitar asistencia. “La prevención es tarea de todos”, señaló Conred en su mensaje oficial.

Personas con ropa formal, cascos de seguridad y chalecos reflectantes permanecen reunidas en una plaza de piedra frente a edificios altos
Un sismo de magnitud 5,2 frente al océano Pacífico sacudió regiones de Guatemala y El Salvador sin provocar daños materiales. (Diario de Centroamerica)

Más de 7.000 movimientos sísmicos en Guatemala durante 2026

El registro acumulado desde el inicio de 2026 llegó a 7.639 sismos registrados, de los cuales 162 fueron sensibles, de acuerdo con las cifras oficiales. Guatemala se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de intensa actividad tectónica que atraviesa buena parte del continente americano.

La secuencia más persistente de las últimas semanas se produjo en el municipio de Casillas, en el departamento de Santa Rosa. Un enjambre sísmico iniciado en septiembre había acumulado 780 eventos hasta los primeros días de noviembre, incluidos 88 movimientos contabilizados durante ese mes.

La institución geofísica mantiene un seguimiento específico de esa actividad por la continuidad de los temblores en la zona. En los días previos también se habían detectado movimientos de menor intensidad en otros departamentos.

El domingo 8 de noviembre, Santa Rosa registró un sismo de magnitud 4,1. Un día después, un movimiento de magnitud 2,9 tuvo su epicentro cerca de Río Hondo, en Zacapa, a solo cuatro kilómetros de profundidad, según el Centro Sismológico Euromediterráneo.

El Insivumeh y la Conred continuaban con el monitoreo de posibles réplicas y de la actividad sísmica en la región del Pacífico.

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