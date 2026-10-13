Guatemala

El Ministerio de Agricultura de Guatemala en alerta por riesgos para cultivos y ganado ante la continuidad de las lluvias

Los mecanismos de vigilancia abarcan nueve departamentos y 36 municipios productores de granos básicos, café y hortalizas, mientras las autoridades recomiendan suspender la labranza en terrenos excesivamente anegados para reducir daños

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación advirtió sobre posibles pérdidas agrícolas y afectaciones al ganado por la continuidad de las lluvias en Guatemala.
El Viceministerio de Desarrollo Económico Rural recomendó evitar las labores de labranza mientras el terreno permanezca anegado. (MAGA)
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en Guatemala emitió una serie de recomendaciones para el sector productivo tras advertir que la continuidad de las lluvias puede provocar pérdidas agrícolas y afectaciones al ganado debido a la acumulación de agua en los terrenos.

El informe agrometeorológico de la institución, fundamentado en los reportes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), prevé durante la semana un ambiente cálido y húmedo con niebla, acompañado de precipitaciones con actividad eléctrica.

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Ante estas condiciones climáticas, las autoridades mantienen mecanismos de vigilancia en nueve departamentos y 36 municipios orientados a la producción de granos básicos, café y hortalizas.

La humedad acumulada supera el 90% de saturación en varios municipios

Las evaluaciones hidrológicas del Insivumeh señalan que la saturación de agua en el suelo supera el 90% tanto en la capa superior como en la inferior en múltiples municipios del territorio guatemalteco.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación advirtió sobre posibles pérdidas agrícolas y afectaciones al ganado por la continuidad de las lluvias en Guatemala.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación advirtió sobre posibles pérdidas agrícolas y afectaciones al ganado por la continuidad de las lluvias en Guatemala. (MAGA)

Áreas pertenecientes a departamentos como Alta Verapaz, Huehuetenango, Petén y Quiché registran un alto nivel de humedad en la tierra, lo que reduce sensiblemente la capacidad de absorción del terreno ante nuevas precipitaciones.

Esta condición genera un mayor escurrimiento superficial hacia ríos y quebradas, situación que incrementa la vulnerabilidad ante posibles inundaciones repentinas, deslizamientos y crecidas de caudales.

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El sector agrícola aplica protocolos de protección para plantas y terrenos de cultivo

Frente al riesgo de pérdidas en la siembra, el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) recomendó a los agricultores no realizar labores de labranza mientras la tierra permanezca excesivamente anegada.

Entre las acciones sugeridas se encuentra reforzar la base de las plantas con tierra e instalar soportes físicos que prevengan la caída de los cultivos por acción del viento o el peso del agua.

Asimismo, la entidad sugirió efectuar revisiones constantes en hojas y tallos con el fin de detectar a tiempo infecciones fitosanitarias causadas por hongos.

Exceso de lluvias

El exceso de lluvias y la alta humedad del suelo amenazan severamente al sector agrícola guatemalteco. La saturación hídrica provoca la asfixia radicular en los cultivos y propicia la rápida proliferación de hongos y bacterias, pudriendo siembras esenciales como maíz, frijol y hortalizas.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación advirtió sobre posibles pérdidas agrícolas y afectaciones al ganado por la continuidad de las lluvias en Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas mantienen vigilancia en nueve departamentos y 36 municipios dedicados a la producción de granos básicos, café y hortalizas. (MAGA)

Asimismo, las constantes inundaciones y deslaves erosionan los suelos fértiles, destruyendo plantaciones de café, plátano y caña.

Esta situación reduce drásticamente los rendimientos del campo, genera cuantiosas pérdidas económicas a miles de pequeños productores y eleva el riesgo de escasez de alimentos e inflación en los mercados locales.

La sanidad animal requiere drenajes eficientes y control sanitario preventivo

Por su parte, el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR) instó a los productores pecuarios a acondicionar las instalaciones donde permanece el ganado.

La dependencia remarcó la importancia de mantener los corrales limpios, secos y dotados de canales de drenaje eficientes para evitar la acumulación de humedad.

Además, la entidad aconsejó garantizar el suministro de alimento seco y agua potable, así como examinar a los animales de forma periódica para atender de manera oportuna afecciones respiratorias o lesiones cutáneas.

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