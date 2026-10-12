Centro de Estudios Urbano advierte el AeroMetro no resolverá la crisis de movilidad en la Ciudad de Guatemala

El Centro de Estudios Urbanos y Regionales advirtió que la primera fase del AeroMetro no solucionará la crisis de movilidad en la Ciudad de Guatemala. (Municipalidad de Guatemala)

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El Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) advirtió que la primera fase del proyecto AeroMetro no representará una alternativa viable para solucionar la crisis de movilidad en la Ciudad de Guatemala y los municipios colindantes.

De acuerdo con el organismo de investigación que pertenece a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la iniciativa de transporte aéreo por cable carece de la capacidad de transformación territorial e integración metropolitana que requiere la capital guatemalteca.

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La falta de capacidad masiva e integración tarifaria limita el impacto del sistema

El análisis del CEUR señala que los sistemas de teleférico o cabinas aéreas funcionan con éxito en otros países principalmente como rutas alimentadoras en zonas de difícil topografía.

Sin embargo, para los corredores de alta demanda urbana existen tecnologías de mayor eficiencia como los carriles exclusivos para transporte masivo de bus (BRT) o los sistemas de tren ligero, los cuales permiten trasladar a un mayor volumen de pasajeros con velocidades constantes.

Asimismo, la entidad universitaria enfatizó que la obra no garantiza una integración tarifaria ni física con otros esquemas de transporte público existentes, como los buses extraurbanos, ciclovías o rutas intermunicipales.

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La falta de integración tarifaria del AeroMetro incrementará el costo total de traslado para la población de menores recursos. (Municipalidad de Guatemala)

La aplicación de un cobro independiente incrementará el costo total de traslado para la población de menores recursos, obligada a pagar múltiples pasajes en sus desplazamientos diarios entre Mixco y la capital.

El CEUR plantea una autoridad metropolitana y la revisión de futuras fases

Frente al panorama de congestión vial calificado como una emergencia pública, el centro de estudio instó al Gobierno Central y a las autoridades municipales a realizar de inmediato una evaluación técnica y comparativa sobre la viabilidad de las siguientes fases, especialmente en el tramo previsto sobre la Calzada Roosevelt.

Entre sus recomendaciones prioritarias, la institución académica propuso la creación urgente de una Autoridad Metropolitana de Transporte Urbano que articule las distintas modalidades en un sistema homogéneo, seguro y accesible.

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La obra de infraestructura requiere una inversión privada de 180 millones de dólares mediante un contrato de concesión por 25 años. (Municipalidad de Guatemala)

También remarcó la necesidad de fortalecer el marco legal para asegurar que la planificación multimodal sea técnicamente sostenible y socialmente equitativa, de lo contrario el proyecto no será útil para la mayoría de la población.

El proyecto AeroMetro conectará la capital con Mixco mediante una inversión privada de USD 180 millones

El sistema del AeroMetro contempla un trazado total de 8,9 kilómetros divididos en dos líneas iniciales que conectarán la zona 2 de Mixco con la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, con un tiempo estimado de recorrido de 28 minutos a través de 12 estaciones.

La Línea 1 abarcará 2,1 kilómetros desde Plaza España hasta El Trébol, mientras que la Línea 2 recorrerá 6,8 kilómetros a lo largo de la Calzada Roosevelt.

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El trazado del AeroMetro contempla un recorrido de 8,9 kilómetros entre la zona 2 de Mixco y la capital a través de 12 estaciones. (Municipalidad de Guatemala)

El desarrollo de la infraestructura demanda una inversión privada estimada en USD 180 millones (alrededor de 1.400 millones de quetzales) bajo un contrato de concesión por 25 años.

El esquema tarifario proyectado prevé un costo de Q4 (USD 0.52) para la Línea 1 y de Q6 (USD 0.78) para la Línea 2, con una flota inicial proyectada de más de 400 cabinas articuladas.