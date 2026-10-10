El servicio meteorológico en Guatemala analiza toda la cuenca del río Pinula para anticipar nuevas inundaciones tras la emergencia en San Miguel Petapa

El Insivumeh analiza la cuenca del río Pinula para anticipar posibles inundaciones en San Miguel Petapa. (Insivumeh)

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El Insivumeh analiza toda la cuenca del río Pinula tras las lluvias intensas que, desde la emergencia iniciada el sábado 3 de octubre, provocaron colapsos de viviendas en Villa Hermosa y abrieron el riesgo de nuevas inundaciones en San Miguel Petapa. El objetivo es anticipar qué sectores podrían sufrir desbordamientos o afectaciones ante futuras precipitaciones, luego de que la socavación del terreno también dejara comprometido el puente de la comunidad.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) identificó 116 viviendas con daño severo y 499 inmuebles expuestos a nuevas crecidas en los sectores II y IV de Villa Hermosa I, zona 7 de San Miguel Petapa. La emergencia alcanzó a 2.763 personas, de acuerdo con las evaluaciones efectuadas tras la crecida del río.

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El aumento del caudal profundizó el cauce y derrumbó varias casas situadas junto a la ribera. También dejó expuesto el único puente que conecta a la comunidad con la salida hacia la capital, una vía que permite el acceso hacia Los Álamos y Boca del Monte.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) extendió ahora el análisis más allá de los puntos donde los daños ya son visibles. La institución estudiará el comportamiento del agua en toda la cuenca para detectar escenarios de riesgo en áreas que aún no registraron afectaciones.

El Insivumeh analiza la cuenca del río Pinula para anticipar posibles inundaciones en San Miguel Petapa. (Insivumeh)

El recorrido del agua desde las zonas altas hasta los sectores urbanos

Los técnicos emplean modelos hídricos y otras herramientas para seguir el desplazamiento de la lluvia desde las zonas altas hacia las zonas bajas. El estudio busca establecer cómo crece el caudal del río y cuáles son las áreas que podrían enfrentar episodios de inundación o desbordamiento.

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La investigación contempla las condiciones del terreno y la expansión urbana, con viviendas, calles y otras construcciones. Esos elementos modifican el recorrido natural del agua y pueden influir tanto en su acumulación como en su desplazamiento dentro de la cuenca del río Pinula.

El análisis permitirá estimar la cantidad de lluvia que podría registrarse y determinar hacia dónde se dirige el agua una vez que cae sobre el territorio. Con esos resultados, las instituciones competentes podrán contar con elementos técnicos para orientar sus acciones frente a los riesgos que enfrentan las familias de Villa Hermosa y otras comunidades.

La evaluación no se concentra únicamente en las viviendas colapsadas ni en el puente amenazado. El alcance abarca todos los sectores conectados por el sistema de drenaje natural del río, debido a que las alteraciones producidas en un punto de la cuenca pueden incidir en la acumulación y el movimiento del agua en otros lugares.

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La información también servirá para dimensionar las condiciones que favorecen nuevas afectaciones. El propósito es sustentar las decisiones institucionales con base técnica y considerar el funcionamiento completo de la cuenca, en lugar de limitar las respuestas a los sitios donde ya hubo daños.

Resultados iniciales en semanas y estudios durante tres meses

Los primeros resultados podrían conocerse en las próximas semanas, mientras que otros componentes del trabajo se prolongarán durante aproximadamente tres meses. Ese período permitirá observar con mayor detalle los efectos de las lluvias y el comportamiento del agua en el territorio analizado.

El Insivumeh busca aportar información para soluciones integrales que contemplen las condiciones de toda la cuenca. La institución procura identificar riesgos antes de que se materialicen en sectores donde todavía no se produjeron colapsos, inundaciones o desbordamientos.

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El antecedente de Villa Hermosa motivó la ampliación de los estudios. La crecida ya había mostrado que el incremento del caudal puede erosionar el terreno junto a las viviendas, alterar el cauce y comprometer infraestructura de conexión para la población.

El Gobierno de Guatemala mantiene este trabajo mediante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Insivumeh. Ambas entidades buscan aportar conocimiento científico e información técnica para respaldar las decisiones de las instituciones responsables ante una situación que amenaza viviendas, infraestructura y la seguridad de las comunidades asentadas en la cuenca.