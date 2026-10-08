El presidente de la FIFA condena los actos racistas denunciados por Surinam durante el partido ante Guatemala

Gianni Infantino calificó como inaceptables los actos de racismo denunciados por la selección de Surinam durante el partido en Guatemala. REUTERS/Kacper Pempel

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Gianni Infantino condenó el racismo denunciado por Surinam tras su derrota 1-0 ante Guatemala, el 5 de octubre, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf. El resultado dejó al seleccionado surinamés fuera de los cuartos de final, mientras sus futbolistas aseguraron haber recibido insultos y sonidos de simios desde las tribunas del estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

El episodio más tenso ocurrió al minuto 63, cuando el árbitro estadounidense Joseph Dickerson expulsó a Richonell Margaret después de que el delantero mostrara el dedo medio hacia la afición. La reanudación del encuentro se demoró 12 minutos y los jugadores de Surinam amenazaron con retirarse del campo.

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La Federación de Fútbol de Surinam denunció públicamente que sus futbolistas fueron víctimas de actos racistas durante el partido. Según la entidad, los hinchas llamaron “monos” a los jugadores y emitieron sonidos de simios cuando se acercaban a las gradas.

La condena de Infantino y el antecedente contra El Salvador

El presidente de la FIFA rechazó lo ocurrido mediante un mensaje en sus redes sociales. “No hay lugar para el racismo en el fútbol. Lo que han tenido que soportar los jugadores de Surinam en Guatemala es absolutamente inaceptable”, escribió Infantino.

La derrota por 1-0 ante Guatemala dejó al seleccionado de Surinam fuera de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. (Imagen de cortesía)

No fue la primera denuncia de este tipo presentada por Surinam en la actual Liga de Naciones. La FIFA ya había sancionado a El Salvador por cánticos racistas dirigidos contra futbolistas surinameses.

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Margaret sostuvo ante Dickerson que su reacción se produjo por los insultos racistas que recibía desde las tribunas. Tras el encuentro, afirmó que era un ser humano con emociones y que no soportó más el supuesto abuso y la discriminación en el estadio Manuel Felipe Carrera.

La acción del delantero fue advertida por un árbitro asistente, que notificó al juez central y pidió la expulsión. Después de abandonar el terreno de juego, Margaret insultó a los aficionados; en la transmisión televisiva se lo observó decir “Que los jodan” e intentar escupir hacia la tribuna.

Los futbolistas surinameses cruzaron las muñecas en forma de aspa para señalar que sufrían insultos racistas. Pese a ese gesto y a la amenaza de abandonar el partido, Dickerson no activó el protocolo de tres pasos establecido por la FIFA y la Concacaf para combatir la discriminación.

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Gestos, acusaciones y tensión en las tribunas

Parte de los aficionados guatemaltecos atribuyó el conflicto a provocaciones de los jugadores visitantes. En redes sociales se difundió un video en el que Jonathan Fonkel, arquero suplente de Surinam, aparentemente untaba una sustancia en uno de los postes de la portería.

El delantero surinamés sostuvo que reaccionó a insultos racistas desde las tribunas y también escupió a la afición chapina. (Imagen retomada de Prensa Libre)

El guardameta continuó con esa acción pese a que el árbitro le pidió que se alejara del arco. Algunos seguidores calificaron el gesto como “brujería”, aunque no se informó qué era el ungüento aplicado por Fonkel.

Tras la reanudación, el arquero titular Etienne Vaessen respondió en varias ocasiones a los aficionados y llegó a lanzar un pelotazo hacia la platea del estadio. Al terminar el encuentro, realizó gestos obscenos y ofensivos mientras se retiraba del campo, en medio de un altercado con jugadores y oficiales guatemaltecos.

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Los seguidores de Guatemala también sostuvieron que las provocaciones se habían iniciado antes, en Paramaribo, donde Vaessen se burló públicamente de Matthew Evans durante el partido disputado allí.