Mató a su madre y sobrino en Guatemala: fue condenado 54 años de prisión

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal de Guatemala impuso una pena de 54 años de cárcel a Williams Paredes Chávez. (Radio Sonora)

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El Tribunal Noveno de Sentencia Penal de Guatemala condenó a Williams Paredes Chávez a 54 años de prisión por el parricidio de su madre y el asesinato de su sobrino, quienes fueron encontrados sin vida en marzo de 2023 en un residencial de San José Pinula.

La sentencia se dictó el martes 6 de octubre, luego de que los jueces consideraran suficientes las pruebas presentadas para establecer la responsabilidad del acusado. Paredes Chávez recibió 27 años por parricidio y otros 27 años por asesinato.

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Las víctimas fueron identificadas como Sara Elena Chávez Carrillo, de 62 años, madre del condenado, y Josué Caleb Chávez, de 18 años, su sobrino.

El proceso había quedado bajo reserva durante una parte del debate, por lo que no trascendieron todos los elementos que la fiscalía utilizó para sostener la acusación.

Los cuerpos fueron hallados el 23 de marzo de 2023

El doble crimen ocurrió el 23 de marzo de 2023 en el residencial Altos de San Nicolás, situado en el kilómetro 25 de la carretera que conecta Mataquescuintla, en el departamento de Jalapa, con San José Pinula, en Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios acudieron al inmueble tras recibir un llamado de emergencia. En el lugar localizaron los cuerpos de Chávez Carrillo y del joven de 18 años, quienes presentaban señales de violencia.

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En un inicio, la información conocida apuntó a un posible ataque armado. Sin embargo, los análisis practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyeron que ambas víctimas fallecieron por asfixia mediante estrangulamiento.

Ese dictamen forense fue expuesto durante el juicio por un perito del Inacif, quien explicó ante el tribunal que la causa de muerte en los dos casos fue la misma.

Un hermano del acusado relató antecedentes de amenazas

Durante una audiencia celebrada el 27 de agosto, uno de los hermanos de Paredes Chávez declaró como querellante adhesivo y afirmó que existían conflictos dentro de la familia. Según su testimonio, el ahora condenado había amenazado de muerte en distintas ocasiones a su madre y a su sobrino.

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Un hermano del condenado reveló ante el tribunal la existencia de amenazas de muerte previas contra las víctimas. (Emisoras Unidas)

El familiar señaló que recomendó a Chávez Carrillo que denunciara a su hijo ante el Ministerio Público (MP), debido a las amenazas que, según dijo, había recibido. También sostuvo que la relación entre Paredes Chávez y sus hermanos estaba deteriorada desde antes de los hechos.

El testigo relató que se encontraba en Estados Unidos cuando recibió una llamada de su hermana para avisarle que su madre y su sobrino habían sido encontrados muertos.

Indicó, además, que la última vez que habló con su madre fue el 20 de marzo de 2023, tres días antes del crimen, por un asunto relacionado con el envío de dinero.

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La fiscalía investigó celos y dinero como posibles móviles

La declaración del hermano incorporó dos posibles motivos atribuidos al acusado: los celos por la relación entre su madre y su sobrino, y el dinero que la mujer tenía en sus cuentas.

Según el testigo, Williams Paredes Chávez consideraba que Josué Caleb Chávez había ocupado su lugar como el integrante más cercano a su madre. El familiar sostuvo que esa situación provocaba malestar en el acusado.

El hijo de Sara Elena Chávez Carrillo declara ante el juzgado sobre la forma que se enteró que su madre estaba muerta. El hecho ocurrió en 2023, hoy su hermano fue condenado. (Video: Sonora)

También afirmó que había enviado una suma de dinero a Chávez Carrillo pocos días antes de su muerte. Tras el crimen, la familia detectó que esos fondos ya no aparecían depositados en las cuentas de la víctima.

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Ese señalamiento formó parte de la declaración testimonial y requería corroboración dentro de la investigación del MP. El tribunal, no obstante, concluyó que las pruebas incorporadas al debate permitían atribuir a Paredes Chávez la muerte de su madre y su sobrino.

El condenado deberá cumplir la pena en el centro penitenciario que determinen las autoridades guatemaltecas.