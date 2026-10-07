Guatemala

El Congreso de Guatemala elige a su nuevo contralor con la nota más baja entre los finalistas, y la abstención de su hermano diputado

Elfego Odair Castañón González asumirá la Contraloría General de Cuentas pese a señalamientos por vínculos familiares dentro de la propia institución. Su designación llega en un momento clave: la entidad controla el finiquito que habilita candidaturas para las elecciones de 2027.

El diputado Manfredo Duvalier Castañón González se abstuvo en la votación parlamentaria para evitar un conflicto de intereses con su hermano.
El Congreso de Guatemala eligió a Elfego Odair Castañón González como titular de la Contraloría General de Cuentas para el periodo 2026-2030. (Congreso de Guatemala)
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El Congreso de Guatemala eligió este 6 de octubre a Elfego Odair Castañón González como nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para el periodo 2026-2030, en una votación donde el oficialismo y bancadas aliadas sumaron 154 votos a favor del hermano de un diputado oficialista.

Durante la sesión plenaria en la cual se tomó la promesa de ley al funcionario, el legislador Manfredo Duvalier Castañón González, integrante de la facción de Movimiento Semilla, fue el único parlamentario que se abstuvo de votar, según él, para evitar el conflicto de intereses ya que el nuevo funcionario es su hermano.

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La elección de Elfego Odair Castañón González, quien reemplazará a Frank Helmuth Bode Fuentes al frente del organismo fiscalizador, contó con el respaldo de las bancadas CABAL, UNE, VIVA, TODOS, VALOR y el bloque oficialista.

El Congreso de Guatemala eligió a Elfego Odair Castañón González como titular de la Contraloría General de Cuentas para el periodo 2026-2030.
El diputado Manfredo Duvalier Castañón González se abstuvo en la votación parlamentaria para evitar un conflicto de intereses con su hermano. (Congreso de Guatemala)

El profesional había alcanzado la nómina final de seis aspirantes tras obtener 65 puntos en la tabla de gradación, la calificación más baja entre los finalistas, además de 21 votos favorables entre los 27 integrantes de la Comisión de Postulación.

En la contienda previa también figuraba Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, perfil mencionado semanas atrás como el favorito.

El nuevo contralor se desempeñaba desde mayo de 2024 como titular de la Subcontraloría Administrativa de la CGC, cargo en el que sustituyó a Erick Mazariegos Salas.

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En dicha función, Castañón González estuvo a cargo de administrar el presupuesto institucional y supervisar los procesos de contratación.

Su trayectoria en la entidad incluye el cargo de director de Auditoría entre 2022 y 2024, tras haber ingresado en 2013 bajo el régimen de servicios profesionales antes de incorporarse a una plaza permanente.

El Congreso de Guatemala eligió a Elfego Odair Castañón González como titular de la Contraloría General de Cuentas para el periodo 2026-2030.
Las bancadas oficialistas y aliadas sumaron 154 votos a favor de Castañón González para sustituir a Frank Helmuth Bode Fuentes. (Congreso de Guatemala)

Los señalamientos por conflicto de interés y nepotismo no frenaron la designación legislativa

La candidatura llegó al Pleno del Congreso de Guatemala con dos tachas formales admitidas a trámite por la Comisión de Postulación, referidas a la vinculación laboral de sus familiares dentro de la Contraloría General de Cuentas.

En concreto, los cuestionamientos señalaron la contratación de su hermano Lenin Magdonal Castañón González y el ascenso de su esposa Liliana Aracely Fuentes Fuentes dentro de la CGC.

Aunque el aspirante argumentó que los nombramientos respondieron a requerimientos técnicos y méritos profesionales sin su injerencia, la comisión rechazó sus descargos al no reunir los 18 votos normativos para aceptarlos.

El Congreso de Guatemala eligió a Elfego Odair Castañón González como titular de la Contraloría General de Cuentas para el periodo 2026-2030.
Elfego Odair Castañón González ejerció la titularidad de la Subcontraloría Administrativa de la CGC desde mayo de 2024. (Congreso de Guatemala)

Sin embargo, los señalamientos realizados por la sociedad civil no fueron incluyentes al momento de su elección en el Congreso, por el contrario, días atrás el diputado oficialista José Carlos Sanabria reconoció en rueda de prensa que Castañón “reúne las cualidades éticas y capacidades técnicas para asumir” el puesto de Contralor.

La designación cobra relevancia ante la discusión del presupuesto nacional y el rol de la entidad frente a los comicios de 2027.

La CGC es la institución facultada para emitir la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, documento conocido como finiquito, el cual constituye un requisito legal indispensable para la inscripción de candidatos a cargos de elección popular en el país.

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