Comisión de postulación elige a seis aspirantes para dirigir la Contraloría en 2026-2030 en Guatemala, estos son sus perfiles

La Comisión de Postulación seleccionó a seis aspirantes para dirigir la Contraloría General de Cuentas en Guatemala durante el período 2026-2030. (Guatemala Visible)

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La Comisión de Postulación seleccionó este domingo 20 de septiembre a seis aspirantes para dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) en Guatemala durante el período 2026-2030, una terna ampliada de la que el Congreso deberá designar al próximo contralor con al menos 81 votos.

El cargo encabeza la institución responsable de auditar la ejecución presupuestaria del Estado, los ministerios, las municipalidades y las entidades descentralizadas.

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La nómina quedó integrada por los siguientes profesionales:

Marco Antonio Vélez González,

Luis Antonio Marroquín Pimentel,

Jorge Giovanni Castellanos Gudiel,

Óscar Alberto Hernández Romero,

Julio Otoniel Roca Morales y

Elfego Odair Castañón González.

Los seis fueron escogidos tras cuatro rondas de votación entre los 15 profesionales con mejores calificaciones en la tabla de gradación.

Seis perfiles vinculados con la Contraloría y la administración tributaria

Cada aspirante necesitaba un mínimo de 18 apoyos para incorporarse al listado final. Luis Antonio Marroquín Pimentel obtuvo 22 votos en la primera ronda; Marco Antonio Vélez González, 19; Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, 18; y Élfego Odair Castañón González, 21 en la segunda.

Los seis aspirantes a la Contraloría General de Cuentas fueron escogidos tras cuatro rondas de votación entre 15 profesionales con mejores calificaciones, ahora el Congreso deberá elegir a uno. (Guatemala Visible)

Óscar Alberto Hernández Romero alcanzó 19 votos y Julio Otoniel Roca Morales recibió 18 en la cuarta ronda, de acuerdo con Guatemala Visible.

La comisión aprobó por unanimidad la publicación oficial de la nómina para el martes 22 de septiembre de 2026 y el traslado del expediente al Congreso.

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Marco Antonio Vélez González

Encabezó la tabla de calificaciones con 91 puntos. Actualmente es asesor del despacho superior de la Contraloría General de Cuentas y dirigió la Auditoría a Fideicomisos entre abril de 2018 y abril de 2019.

Su trayectoria incluye cargos y asesorías en los ministerios de Economía, Trabajo, Desarrollo Social y Comunicaciones, además del Congreso, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Instituto de Fomento Municipal (Infom) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). También trabajó con la firma Vélez, Mayén & Asociados.

Vélez participó en los procesos de selección de contralor de 2018 y 2022. En la segunda de esas convocatorias recibió 75,62 puntos y quedó entre los 12 candidatos elegibles; en el proceso actual enfrentó una objeción, pero su descargo fue aceptado con 23 votos.

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Según su expediente, está casado con Gloria Edelmira Mayen Veliz quien, hasta 2025 era empleada en el Departamento de Gestión Humana del Banco de Guatemala (Banguat).

Marco Antonio Vélez González encabezó la tabla con 91 puntos y actualmente es asesor del despacho superior de la Contraloría General de Cuentas. (Guatemala Visible)

Luis Antonio Marroquín Pimentel

Obtuvo 89 puntos y dirige la unidad de Probidad de la Contraloría General de Cuentas (CGC), encargada de revisar e investigar las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y empleados públicos. En 2022 logró 72,27 puntos, aunque fue excluido porque no acreditó los 10 años de ejercicio profesional requeridos.

Ervin Herman Kiesling Alvarado presentó una tacha contra Marroquín por un traslape de horarios incluido en una declaración jurada, y la comisión rechazó su descargo. Movimiento Pro Justicia lo describe como un funcionario cercano al actual contralor, Frank Bode.

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Registros de Guatecompras reflejan que figura como Representante Legal de la Asociación de Profesionales de la Contraloría General de Cuentas junto con cinco personas más.

Luis Antonio Marroquín Pimentel obtuvo 89 puntos y dirige la unidad de Probidad de la CGC, encargada de revisar declaraciones juradas patrimoniales. (Guatemala Visible)

Jorge Giovanni Castellanos Gudiel

Calificado con 81 puntos, es subcontralor de Calidad del Gasto Público. Ha ocupado puestos técnicos, de auditoría, supervisión y dirección dentro de la Contraloría General de Cuentas, donde acumula 34 años de trayectoria.

Castellanos recibió seis tachas y todos sus descargos fueron aceptados, por lo que quedaron desvanecidos. Cinco cuestionamientos se relacionaron con aspectos de su formación académica, mientras que el restante se vinculó con la contratación en la institución de una persona identificada por el denunciante como familiar.

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El Ministerio Público confirmó que recibió una denuncia por aparentes anomalías en la acreditación de experiencia docente de Castellanos. El caso fue asignado a la Fiscalía contra la Corrupción.

En agosto, Movimiento Pro Justicia y Alianza por las Reformas identificaron dentro de la comisión un bloque que, según esas organizaciones, contaba con respaldo de Frank Bode y en el que ubicaron al subcontralor. Marroquín, Castellanos y Castañón llegaron a la votación final con tachas sin desvanecer.

Jorge Giovanni Castellanos Gudiel sumó 81 puntos, es subcontralor de Calidad del Gasto Público y acumula 34 años de trayectoria en la Contraloría. (Guatemala Visible)

Oscar Alberto Hernández Romero

Recibió 74 puntos. Es contador público y auditor, posee una maestría en Consultoría Tributaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala y desarrolló gran parte de su carrera en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

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Hernández trabajó en la SAT entre 1998 y 2012, y volvió a la institución desde 2020 hasta mayo de 2025. Fue auditor, jefe de sección, jefe de departamento, intendente de Fiscalización y superintendente interino; este año también compitió para dirigir la entidad tributaria.

Guatemala Visible registra que, en Guatecompras, aparecen vinculados a su número de identificación tributaria los negocios El Lejano Oeste y Dicel Guatemala.

Mientras que una investigación del medio Vox Populi refiere que tuvo como asesora a Luz Elvira Hernández Andrade, esposa de Mynor Alfonso de la Rosa Palacios, diputado del partido político Vamos.

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Óscar Alberto Hernández Romero obtuvo 19 votos, desarrolló gran parte de su carrera en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). (Guatemala Visible)

Julio Otoniel Roca Morales

Obtuvo 70 puntos y forma parte del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, donde figura como director. Tiene un doctorado en Ciencias de la Administración y maestrías en Formulación y Evaluación de Proyectos y Administración Financiera.

Roca fue docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala entre 2004 y 2024. También trabajó como auditor interno del extinto Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) y como gerente general del Comité Promejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales.

El actual integrante del Directorio de la SAT participó en los procesos de selección de 2018 y 2022; en la última convocatoria integró la nómina final de seis. En esta ocasión enfrentó una objeción, aunque su descargo recibió los 18 votos necesarios para ser aceptado.

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Julio Otoniel Roca Morales obtuvo 18 votos, actualmente integra del Directorio de la SAT. (Guatemala Visible)

Elfego Odair Castañón González

Fue calificado con 65 puntos y se desempeña como subcontralor administrativo de la Contraloría General de Cuentas. Antes ocupó otros cargos dentro de la institución y trabajó en la Dirección Departamental de Educación de San Marcos.

Erick Adolfo Waldemar Pérez Huinac y Ángel José Manuel Racancoj Cayax objetaron su imparcialidad y señalaron un supuesto favorecimiento de familiares dentro de la institución, debido a la contratación de su hermano Lenin Magdonal Castañón González, y el ascenso de su esposa, Liliana Aracely Fuentes Fuentes; la comisión rechazó los descargos.

Elfego Odair Castañón González completan la nómina final con experiencia en la SAT y la Contraloría General de Cuentas. (Guatemala Visible)

Castañón es hermano de Manfredo Duvalier Castañón González, diputado electo en 2023 por Movimiento Semilla y registrado actualmente por el Congreso como independiente por Lista Nacional, según un reporte de Guatemala Visible.