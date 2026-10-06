Los diputados de Guatemala registran 79% de asistencia promedio en el hemiciclo, en casi tres años de gestión

Los diputados del Congreso de Guatemala registraron un 79% de asistencia promedio entre enero de 2024 y septiembre de 2026. (Congreso de la República de Guatemala )

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Los diputados del Congreso de Guatemala acumularon una asistencia promedio de 79% entre el 14 de enero de 2024 y el 30 de septiembre de 2026, aunque ese registro no permite determinar cuánto tiempo permanecieron realmente en el hemiciclo. El sistema puede considerar presente a un legislador que se retire pocos minutos después de marcar su ingreso, una limitación que afecta la medición de la participación en las sesiones.

El cálculo se elaboró a partir de 183 registros por legislador extraídos del sitio web del Congreso. La Alianza por un Congreso Eficiente difundió los resultados y advirtió que la asistencia formal no equivale necesariamente a la presencia efectiva durante los debates y votaciones.

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La bancada Cambio tuvo el porcentaje más bajo, con 53% de asistencia. Le siguieron INDP-Vamos, con 57%, e INDP-Bien, con 67%.

En el extremo opuesto, Creo encabezó el registro con 91%. Azul, INDP-Vos y Vos alcanzaron 89% cada uno, de acuerdo con los datos procesados por la organización ciudadana.

Una infografía basada en datos del Congreso de Guatemala registra un promedio general del 79 por ciento de asistencia parlamentaria por bloque político. (Alianza por un Congreso Eficiente)

El registro de ingreso sin control sobre la permanencia

El tablero electrónico del hemiciclo registra la hora de entrada y salida de cada diputado, pero esos datos no se procesan para establecer el tiempo efectivo de permanencia ni se publican como parte del listado oficial. El sistema contabiliza de la misma manera a quien participa durante toda una sesión y a quien marca presencia por un período breve.

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El Informe del Primer Período de Sesiones Ordinarias de 2026 establece que un legislador puede aparecer como presente incluso si abandona el recinto antes de que concluya la jornada. Esa condición impide conocer cuántos diputados se mantuvieron de forma simultánea en el pleno durante el desarrollo de la agenda legislativa.

La falla también contempla otro escenario: un diputado puede registrar su ingreso, retirarse del hemiciclo y no desmarcarse. En esos casos, el tablero sigue acumulando tiempo de permanencia pese a que el legislador ya no se encuentra físicamente en el recinto.

La información disponible permitiría reconstruir ese comportamiento mediante el análisis de los horarios de marcaje y desmarcaje. Con ese procesamiento sería posible identificar entradas y salidas dentro de una misma sesión, además de las presencias de corta duración que hoy quedan incluidas en el registro general.

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Las 35 sesiones y las pérdidas de quórum

Durante el primer período ordinario de 2026, comprendido entre el 14 de enero y el 15 de mayo, el Congreso celebró 35 sesiones plenarias. La asistencia registrada fue de 76%, equivalente a 122 de los 160 diputados por sesión.

Pese a esa proporción de presencia, el quórum necesario para continuar con la agenda legislativa se perdió con frecuencia durante las reuniones. La diferencia entre la asistencia consignada y la disponibilidad efectiva de legisladores revela que el indicador actual no muestra cuántos representantes permanecieron en el hemiciclo ni durante cuánto tiempo.

La Alianza por un Congreso Eficiente señaló que el tablero contiene los datos necesarios para corregir esa falta de precisión. El problema reside en que las horas registradas no se convierten en un indicador de tiempo de presencia real ni se ofrecen al público para verificar el recorrido de cada sesión.

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La primera propuesta de la organización consiste en calcular y exhibir el tiempo acumulado de permanencia de cada diputado. Ese indicador debería sumar los intervalos entre cada marcaje y desmarcaje efectuados durante una sesión y acompañar el registro oficial de asistencia.

La segunda medida plantea publicar información detallada por legislador y por sesión: los horarios de entrada y salida, el tiempo acumulado de presencia y la duración total de la jornada. Los datos deberían estar disponibles en formatos accesibles y descargables que permitan revisar los cálculos.

La tercera recomendación propone incorporar tecnología capaz de detectar cuándo un diputado abandona físicamente el hemiciclo. Con esa herramienta, el tablero actualizaría automáticamente el estado del legislador y reduciría la dependencia de que cada representante registre voluntariamente su salida.

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