Guatemala

Los diputados de Guatemala registran 79% de asistencia promedio en el hemiciclo, en casi tres años de gestión

El estudio de la Alianza por un Congreso Eficiente advierte que el marcaje de ingreso puede contabilizar a representantes que abandonan el recinto pocos minutos después de entrar a una sesión

Hombre de traje y corbata habla rodeado de micrófonos y teléfonos móviles sostenidos por periodistas
Los diputados del Congreso de Guatemala registraron un 79% de asistencia promedio entre enero de 2024 y septiembre de 2026. (Congreso de la República de Guatemala )
Guardar

Los diputados del Congreso de Guatemala acumularon una asistencia promedio de 79% entre el 14 de enero de 2024 y el 30 de septiembre de 2026, aunque ese registro no permite determinar cuánto tiempo permanecieron realmente en el hemiciclo. El sistema puede considerar presente a un legislador que se retire pocos minutos después de marcar su ingreso, una limitación que afecta la medición de la participación en las sesiones.

El cálculo se elaboró a partir de 183 registros por legislador extraídos del sitio web del Congreso. La Alianza por un Congreso Eficiente difundió los resultados y advirtió que la asistencia formal no equivale necesariamente a la presencia efectiva durante los debates y votaciones.

PUBLICIDAD

La bancada Cambio tuvo el porcentaje más bajo, con 53% de asistencia. Le siguieron INDP-Vamos, con 57%, e INDP-Bien, con 67%.

En el extremo opuesto, Creo encabezó el registro con 91%. Azul, INDP-Vos y Vos alcanzaron 89% cada uno, de acuerdo con los datos procesados por la organización ciudadana.

Gráfico de barras horizontales con porcentajes de asistencia por bloque político en Guatemala y una cifra destacada del 79 por ciento promedio
Una infografía basada en datos del Congreso de Guatemala registra un promedio general del 79 por ciento de asistencia parlamentaria por bloque político. (Alianza por un Congreso Eficiente)

El registro de ingreso sin control sobre la permanencia

El tablero electrónico del hemiciclo registra la hora de entrada y salida de cada diputado, pero esos datos no se procesan para establecer el tiempo efectivo de permanencia ni se publican como parte del listado oficial. El sistema contabiliza de la misma manera a quien participa durante toda una sesión y a quien marca presencia por un período breve.

PUBLICIDAD

El Informe del Primer Período de Sesiones Ordinarias de 2026 establece que un legislador puede aparecer como presente incluso si abandona el recinto antes de que concluya la jornada. Esa condición impide conocer cuántos diputados se mantuvieron de forma simultánea en el pleno durante el desarrollo de la agenda legislativa.

La falla también contempla otro escenario: un diputado puede registrar su ingreso, retirarse del hemiciclo y no desmarcarse. En esos casos, el tablero sigue acumulando tiempo de permanencia pese a que el legislador ya no se encuentra físicamente en el recinto.

La información disponible permitiría reconstruir ese comportamiento mediante el análisis de los horarios de marcaje y desmarcaje. Con ese procesamiento sería posible identificar entradas y salidas dentro de una misma sesión, además de las presencias de corta duración que hoy quedan incluidas en el registro general.

Las 35 sesiones y las pérdidas de quórum

Durante el primer período ordinario de 2026, comprendido entre el 14 de enero y el 15 de mayo, el Congreso celebró 35 sesiones plenarias. La asistencia registrada fue de 76%, equivalente a 122 de los 160 diputados por sesión.

Pese a esa proporción de presencia, el quórum necesario para continuar con la agenda legislativa se perdió con frecuencia durante las reuniones. La diferencia entre la asistencia consignada y la disponibilidad efectiva de legisladores revela que el indicador actual no muestra cuántos representantes permanecieron en el hemiciclo ni durante cuánto tiempo.

La Alianza por un Congreso Eficiente señaló que el tablero contiene los datos necesarios para corregir esa falta de precisión. El problema reside en que las horas registradas no se convierten en un indicador de tiempo de presencia real ni se ofrecen al público para verificar el recorrido de cada sesión.

La primera propuesta de la organización consiste en calcular y exhibir el tiempo acumulado de permanencia de cada diputado. Ese indicador debería sumar los intervalos entre cada marcaje y desmarcaje efectuados durante una sesión y acompañar el registro oficial de asistencia.

La segunda medida plantea publicar información detallada por legislador y por sesión: los horarios de entrada y salida, el tiempo acumulado de presencia y la duración total de la jornada. Los datos deberían estar disponibles en formatos accesibles y descargables que permitan revisar los cálculos.

La tercera recomendación propone incorporar tecnología capaz de detectar cuándo un diputado abandona físicamente el hemiciclo. Con esa herramienta, el tablero actualizaría automáticamente el estado del legislador y reduciría la dependencia de que cada representante registre voluntariamente su salida.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCongreso de la República de GuatemalaAlianza por un Congreso Eficiente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Refinería estatal, topes salariales y renuncia de magistrados: las demandas que organizaciones campesinas llevarán a las calles de Guatemala el 12 de octubre

Codeca, el CCDA y el FNL convocan marchas en todas las cabeceras departamentales del país. Sus peticiones van desde la nacionalización de la energía eléctrica hasta el impulso de una asamblea constituyente popular y plurinacional.

Refinería estatal, topes salariales y renuncia de magistrados: las demandas que organizaciones campesinas llevarán a las calles de Guatemala el 12 de octubre

Capturan en Guatemala a presunto narco mexicano que enviaba fentanilo a Estados Unidos usando el código de ‘pañales’

Jorge Rubén Michel Monroy operaba bajo cinco identidades falsas y coordinaba envíos masivos de drogas desde México hacia Estados Unidos. Su red acumuló incautaciones millonarias en efectivo antes de que la justicia lo alcanzara en Ciudad de Guatemala.

Capturan en Guatemala a presunto narco mexicano que enviaba fentanilo a Estados Unidos usando el código de ‘pañales’

Suspenden las clases presenciales en una escuela tras el cierre del puente Pinula en Guatemala

La Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur dispuso clases virtuales este lunes 5 de octubre para resguardar a alumnos y padres que deben cruzar el paso en San Miguel Petapa

Suspenden las clases presenciales en una escuela tras el cierre del puente Pinula en Guatemala

Lluvias del fin de semana aumentaron al 75% la humedad del suelo y pone bajo vigilancia a 193 municipios de Guatemala

Las precipitaciones del fin de semana elevaron la saturación en áreas del centro y sur, donde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación advierte riesgos para cultivos, pastos y labores pecuarias en ocho departamentos

Lluvias del fin de semana aumentaron al 75% la humedad del suelo y pone bajo vigilancia a 193 municipios de Guatemala

Capturan en México a dos cabecillas del Barrio 18 fugados de Fraijanes 2 de Guatemala

La detención de dos líderes fugados de la cárcel de Fraijanes 2 en territorio mexicano evidencia que las redes pandilleras operan más allá de las fronteras y que su desarticulación exige una cooperación regional sostenida

Capturan en México a dos cabecillas del Barrio 18 fugados de Fraijanes 2 de Guatemala

TECNO

Una IA resolvió en seis horas una carta militar napoleónica cifrada durante más de dos siglos

Una IA resolvió en seis horas una carta militar napoleónica cifrada durante más de dos siglos

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 6 de octubre

El precio de la criptomoneda ethereum este 6 de octubre

Apple retrasaría el lanzamiento del MacBook Pro con pantalla táctil: no llegaría hasta 2027

Es útil proteger con aluminio el pasaporte frente a ciberataques: verdad o mito

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Paramount compró Warner Bros. Discovery y creó un nuevo gigante de los medios: Skydance

Michael Douglas recuerda su ruptura con Catherine Zeta-Jones y revela los secretos de su agitada vida amorosa: “El matrimonio requiere mucho esfuerzo”

Alejandro González Iñárritu se pronunció tras el fracaso de 'Digger' en taquilla: "Prefiero eso a la bienvenida tibia"

Halle Berry exige que se restaure la custodia de su hijo y acusa a Olivier Martinez de poner al niño en su contra

“Verity”, la película de Anne Hathaway y Dakota Johnson, recauda USD 61,8 millones en su estreno mundial

MUNDO

António Guterres pidió que Estados Unidos e Irán retomen las negociaciones de paz

António Guterres pidió que Estados Unidos e Irán retomen las negociaciones de paz

El declive de Nike: los errores que le hicieron perder ventas, mercado y poder de marca

Dos buques mercantes sufrieron ataques en las costas de Bulgaria en el mar Negro: uno se hundió y buscan a la tripulación

La OMS le exigió a Rusia que comparta información sobre el posible brote de peste neumónica en Siberia

Israel puso en alerta a su Ejército en vísperas del aniversario del 7 de octubre