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Vuelve un clásico de PS1: Toshinden Collection llegará a PS5, Switch 2 y PC en 2027

El paquete incluirá el Battle Arena Toshinden original de 1995, su secuela de 1996 y la tercera parte, lanzada en 1997

PS1 - Toshinden Collection - PS5 - Switch 2 - PC - tecnología - 21 de septiembre
Toshinden Collection es la recopilación anunciada por Edia que reunirá las tres primeras entregas de la saga Battle Arena Toshinden. (Composición Infobae: Sony / Difusión)
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Un clásico de los juegos de lucha de PlayStation regresa después de casi tres décadas. Edia anunció Toshinden Collection, un recopilatorio que reunirá las tres primeras entregas de Battle Arena Toshinden y que llegará en 2027 a PS5, Nintendo Switch 2 y PC.

La noticia despierta el interés de quienes vivieron el auge de los títulos de lucha en 3D durante los primeros años de PS1, una etapa marcada por la aparición de propuestas que buscaban innovar frente al dominio de los juegos de pelea en dos dimensiones.

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Qué es Toshinden Collection y qué juegos incluye

Toshinden Collection es la recopilación anunciada por Edia que reunirá las tres primeras entregas de la saga Battle Arena Toshinden en una sola edición para consolas y computadora. El paquete incluirá el Battle Arena Toshinden original de 1995, su secuela de 1996 y la tercera parte, lanzada en 1997.

Battle Arena Toshinden
Battle Arena Toshinden es un clásico videojuego de lucha en 3D basado en el uso de armas.

Estos tres títulos conformaron el núcleo de la franquicia durante su etapa de mayor popularidad, antes de que la saga perdiera fuerza en el mercado. La colección busca ahora que ese legado llegue a una nueva generación de jugadores que no vivió el lanzamiento original.

Entre las características confirmadas figura el rescate del multijugador local en la misma pantalla, un formato que permitía enfrentamientos entre amigos y familiares en el sillón de casa. Esta función se mantendrá en la nueva edición como uno de sus elementos centrales.

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El origen de la saga Battle Arena Toshinden en PS1

La franquicia debutó en 1995 con el primer Battle Arena Toshinden, un juego que se convirtió en uno de los títulos de lucha más populares durante los primeros años de PlayStation. Su llegada coincidió con el despegue de la consola de Sony en el mercado de los videojuegos.

El título, publicado originalmente por Takara, se presentó como uno de los primeros juegos de lucha en 3D disponibles para PS1. Esta característica técnica lo diferenció de otras propuestas de la época y contribuyó a su repercusión entre los jugadores.

PlayStation - PS1 - consola - reproductor de música - audio - tecnología - 16 de agosto
El título, publicado originalmente por Takara, se presentó como uno de los primeros juegos de lucha en 3D disponibles para PS1. (stereophile.com)

El éxito del primer juego impulsó dos secuelas. Battle Arena Toshinden 2 llegó en 1996 y continuó la línea planteada por su antecesor. Un año después, en 1997, se publicó Battle Arena Toshinden 3, la última entrega que formará parte de esta nueva colección.

Fecha de lanzamiento y plataformas confirmadas para 2027

Toshinden Collection saldrá en 2027, aunque Edia no ha precisado todavía una fecha exacta dentro de ese año. El lanzamiento está confirmado para tres plataformas: PS5, Nintendo Switch 2 y PC, lo que permitirá que la colección llegue tanto a consolas de nueva generación como al público de computadora.

La disponibilidad en Switch 2 resulta un dato relevante, ya que sitúa a esta recopilación entre los primeros relanzamientos clásicos pensados para la consola más reciente de Nintendo.

PS1 - Toshinden Collection - PS5 - Switch 2 - PC - tecnología - 21 de septiembre
Toshinden Collection es la nueva recopilación de videojuegos que la compañía Edia ha anunciado para 2027. (Difusión)

Dudas pendientes sobre mejoras gráficas y contenido

Por el momento, Edia no ha ofrecido demasiados detalles sobre el contenido específico del recopilatorio. La compañía tampoco ha confirmado si los tres juegos recibirán mejoras gráficas o de rendimiento respecto a sus versiones originales de PS1.

Esta falta de precisiones deja sin resolver si se tratará de adaptaciones sencillas, limitadas a hacer funcionar los juegos en plataformas actuales, o de versiones con ajustes técnicos pensados para sacar provecho del hardware moderno.

El anuncio se ha limitado, por ahora, a la presentación del logotipo de Toshinden Collection. No se han mostrado imágenes de jugabilidad ni un tráiler que permita conocer el aspecto final de los títulos en las nuevas plataformas.

Ante este panorama, habrá que esperar a próximas comunicaciones de Edia para conocer las características técnicas definitivas, las posibles mejoras aplicadas a cada juego y la fecha exacta dentro de 2027 en la que los jugadores podrán volver a enfrentarse en los combates de esta saga surgida en los primeros años de PlayStation.

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