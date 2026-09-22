Lo que encontraron los voluntarios en la desembocadura del río Juan Díaz revela el impacto real de los hábitos de consumo en Panamá

FOTO DE ARCHIVO: Plástico contaminando una zona de manglares en la Bahía de Panamá, Ciudad de Panamá, Panamá, 6 de diciembre de 2024. REUTERS/Enea Lebrun/Foto de archivo

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Entre bolsas de plástico, envases, restos de embalajes y otros desechos acumulados en la costa, decenas de voluntarios participaron el fin de semana en una jornada de limpieza en la desembocadura del río Juan Díaz, en la capital de Panamá, como parte de las actividades del Mes de los Océanos.

La convocatoria, denominada Limpieza de Playas, reunió a jóvenes, representantes de entidades públicas, organizaciones ambientales y vecinos de la zona. Los participantes recorrieron el litoral con guantes, bolsas y herramientas para retirar los residuos que el río arrastra hasta la bahía.

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La escena contrastó con el paisaje urbano de fondo. Mientras los voluntarios separaban desperdicios en la costa, los edificios de Santa María y Costa del Este aparecían a la distancia, entre la lluvia y la bruma. En primer plano, la acumulación de basura mostraba el impacto de los residuos urbanos sobre los cursos de agua y el mar.

El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, afirmó que la contaminación observada en el lugar refleja las consecuencias de los hábitos de consumo y la falta de disposición adecuada de los residuos.

“Aquí tenemos una muestra de lo que estamos haciendo los ciudadanos y los humanos con nuestro planeta”, sostuvo Navarro, según la agencia de noticias EFE. El funcionario añadió que Panamá participa desde hace 35 años en iniciativas de limpieza de costas y océanos en septiembre.

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La mayoría de los residuos: plásticos de un solo uso

Los asistentes encontraron materiales de distinto tipo, aunque los productos plásticos ocuparon buena parte de las bolsas recolectadas. Botellas, envoltorios, recipientes y otros objetos de un solo uso integraban los residuos acumulados en la desembocadura del río Juan Díaz.

Gabriel Rodríguez, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), señaló que la basura depositada en calles, desagües y ríos termina por llegar a las zonas costeras.

“Todo el material que encontramos aquí es culpa de nosotros, porque somos los que depositamos este material aquí y al final los ríos y el agua terminan trayéndolo a las costas”, señaló el joven.

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Rodríguez pidió aplicar la regla de las tres R —reducir, reutilizar y reciclar—, con énfasis en la disminución del consumo. “Hay que reducir nuestro consumo, dejar de utilizar plásticos de un solo uso. La gran mayoría de lo que está aquí es plástico de un solo uso”, afirmó.

La actividad se desarrolló bajo el lema “Panamá: el latido de dos mares”. Participaron representantes de los ministerios de Ambiente, Educación y Seguridad Pública, además de la Alcaldía de Panamá y la Junta Comunal de Juan Díaz.

También se sumaron efectivos del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio de Protección Institucional (SPI) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entre otras instituciones.

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El objetivo: modificar hábitos de consumo

La organización Adopta Bosque Panamá promovió la participación de voluntarios. Su director, el biólogo Guido Berguido, ubicó la limpieza dentro de los desafíos ambientales que enfrenta el planeta.

“Estamos viviendo unos momentos de triple crisis planetaria: la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación”, explicó Berguido. También recordó que la limpieza internacional de costas y mares se celebra cada tercer fin de semana de septiembre.

Para el especialista, la recolección de residuos no constituye el único objetivo de estas convocatorias. La experiencia busca que quienes participan observen de cerca el recorrido de los desperdicios y comprendan cómo las decisiones cotidianas afectan los ecosistemas marinos.

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“Es una faena de docencia, de concienciación, para que veamos de primera mano la problemática que tenemos y así podamos tomar las verdaderas medidas correctivas”, indicó. Entre esas medidas mencionó la reducción del consumo y cambios en los hábitos dentro de los hogares.

La jornada dejó bolsas repletas de desechos retirados de la costa, aunque los organizadores insistieron en que la solución depende de impedir que los residuos lleguen a los ríos.