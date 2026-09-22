Panamá

Lo que encontraron los voluntarios en la desembocadura del río Juan Díaz revela el impacto real de los hábitos de consumo en Panamá

Decenas de personas recorrieron el litoral capitalino durante el fin de semana en una jornada de limpieza organizada en el marco del Mes de los Océanos. Lo que hallaron dejó una imagen difícil de ignorar

FOTO DE ARCHIVO: Plástico contaminando una zona de manglares en la Bahía de Panamá, Ciudad de Panamá, Panamá, 6 de diciembre de 2024. REUTERS/Enea Lebrun/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Plástico contaminando una zona de manglares en la Bahía de Panamá, Ciudad de Panamá, Panamá, 6 de diciembre de 2024. REUTERS/Enea Lebrun/Foto de archivo
Guardar

Entre bolsas de plástico, envases, restos de embalajes y otros desechos acumulados en la costa, decenas de voluntarios participaron el fin de semana en una jornada de limpieza en la desembocadura del río Juan Díaz, en la capital de Panamá, como parte de las actividades del Mes de los Océanos.

La convocatoria, denominada Limpieza de Playas, reunió a jóvenes, representantes de entidades públicas, organizaciones ambientales y vecinos de la zona. Los participantes recorrieron el litoral con guantes, bolsas y herramientas para retirar los residuos que el río arrastra hasta la bahía.

PUBLICIDAD

La escena contrastó con el paisaje urbano de fondo. Mientras los voluntarios separaban desperdicios en la costa, los edificios de Santa María y Costa del Este aparecían a la distancia, entre la lluvia y la bruma. En primer plano, la acumulación de basura mostraba el impacto de los residuos urbanos sobre los cursos de agua y el mar.

El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, afirmó que la contaminación observada en el lugar refleja las consecuencias de los hábitos de consumo y la falta de disposición adecuada de los residuos.

“Aquí tenemos una muestra de lo que estamos haciendo los ciudadanos y los humanos con nuestro planeta”, sostuvo Navarro, según la agencia de noticias EFE. El funcionario añadió que Panamá participa desde hace 35 años en iniciativas de limpieza de costas y océanos en septiembre.

PUBLICIDAD

Imagen C423L3GAQNHOFJIL4R3Y65USXY

La mayoría de los residuos: plásticos de un solo uso

Los asistentes encontraron materiales de distinto tipo, aunque los productos plásticos ocuparon buena parte de las bolsas recolectadas. Botellas, envoltorios, recipientes y otros objetos de un solo uso integraban los residuos acumulados en la desembocadura del río Juan Díaz.

Gabriel Rodríguez, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), señaló que la basura depositada en calles, desagües y ríos termina por llegar a las zonas costeras.

“Todo el material que encontramos aquí es culpa de nosotros, porque somos los que depositamos este material aquí y al final los ríos y el agua terminan trayéndolo a las costas”, señaló el joven.

Rodríguez pidió aplicar la regla de las tres R —reducir, reutilizar y reciclar—, con énfasis en la disminución del consumo. “Hay que reducir nuestro consumo, dejar de utilizar plásticos de un solo uso. La gran mayoría de lo que está aquí es plástico de un solo uso”, afirmó.

La actividad se desarrolló bajo el lema “Panamá: el latido de dos mares”. Participaron representantes de los ministerios de Ambiente, Educación y Seguridad Pública, además de la Alcaldía de Panamá y la Junta Comunal de Juan Díaz.

También se sumaron efectivos del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio de Protección Institucional (SPI) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entre otras instituciones.

Imagen 7BVXO3DAFJE6HJAVE6UPMESA7E

El objetivo: modificar hábitos de consumo

La organización Adopta Bosque Panamá promovió la participación de voluntarios. Su director, el biólogo Guido Berguido, ubicó la limpieza dentro de los desafíos ambientales que enfrenta el planeta.

“Estamos viviendo unos momentos de triple crisis planetaria: la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación”, explicó Berguido. También recordó que la limpieza internacional de costas y mares se celebra cada tercer fin de semana de septiembre.

Para el especialista, la recolección de residuos no constituye el único objetivo de estas convocatorias. La experiencia busca que quienes participan observen de cerca el recorrido de los desperdicios y comprendan cómo las decisiones cotidianas afectan los ecosistemas marinos.

“Es una faena de docencia, de concienciación, para que veamos de primera mano la problemática que tenemos y así podamos tomar las verdaderas medidas correctivas”, indicó. Entre esas medidas mencionó la reducción del consumo y cambios en los hábitos dentro de los hogares.

La jornada dejó bolsas repletas de desechos retirados de la costa, aunque los organizadores insistieron en que la solución depende de impedir que los residuos lleguen a los ríos.

Temas Relacionados

PanamáContaminaciónReciclajeMes de los OcéanosOcéanosBahía de Panamá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Economía panameña crece a 6.4% durante el segundo trimestre del 2026, de acuerdo con el Ministerio de Economía y finanzas

Tasa de desempleo alcanza el 10.4%, dejando a más de 227 mil ciudadanos sin trabajo

Economía panameña crece a 6.4% durante el segundo trimestre del 2026, de acuerdo con el Ministerio de Economía y finanzas

Presidente de Panamá veta y devuelve a la Asamblea proyecto que perseguía más beneficios para los jubilados y pensionados

El mandatario panameño alega que las disposiciones vulneran lo establecido en la legislación y en la Constitución

Presidente de Panamá veta y devuelve a la Asamblea proyecto que perseguía más beneficios para los jubilados y pensionados

Panamá no necesita más diagnósticos, lo que necesita es ejecución, sostiene la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura

El mercado demanda un Estado más ágil y digital, instituciones que funcionen y seguridad jurídica, afirma el gremio empresarial

Panamá no necesita más diagnósticos, lo que necesita es ejecución, sostiene la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura

Entre 65 a 70 casos nuevos de cáncer infantil se diagnostican anualmente en Panamá

La enfermedad constituye una de las principales causas de mortalidad en la niñez y la adolescencia en el país

Entre 65 a 70 casos nuevos de cáncer infantil se diagnostican anualmente en Panamá

Policía panameña incauta más de una tonelada de presunta droga en el sector oeste del país

La sustancia quedó bajo custodia de las autoridades, que continuarán con las investigaciones y las diligencias correspondientes

Policía panameña incauta más de una tonelada de presunta droga en el sector oeste del país

TECNO

El ataque realizado con agentes de IA de OpenAI a Hugging Face evidencia riesgos de perder el control de esta tecnología, según la ONU

El ataque realizado con agentes de IA de OpenAI a Hugging Face evidencia riesgos de perder el control de esta tecnología, según la ONU

ChatGPT ya permite ver el puntaje crediticio: así ayuda a elegir tarjetas de crédito y evaluar alquileres

Vuelve un clásico de PS1: Toshinden Collection llegará a PS5, Switch 2 y PC en 2027

Truecaller tilda de anticompetitiva la nueva norma de la India que exige ceder reportes de spam

Cómo evitar que WhatsApp descargue automáticamente archivos

ENTRETENIMIENTO

Miley Cyrus revela de qué habló con Dolly Parton en su última conversación

Miley Cyrus revela de qué habló con Dolly Parton en su última conversación

Kit Harington reconsidera su regreso como Jon Snow en el universo de ‘Game of Thrones’

Meses antes de su muerte, Presley Gerber contó cómo enfrentaba sus adicciones con un cóctel de medicamentos

Sharon Stone revela que la gente le tenía miedo después de verla en ‘Basic Instinct’

Así fueron los últimos días de Presley Gerber antes de morir a los 27 años

MUNDO

Macron afirmó que mantuvo una reunión “muy constructiva” con Trump en donde abordaron la situación en el mar Rojo y la guerra en Ucrania

Macron afirmó que mantuvo una reunión “muy constructiva” con Trump en donde abordaron la situación en el mar Rojo y la guerra en Ucrania

Los hutíes amenazaron a Turquía y Pakistán si intervienen junto a Arabia Saudita en el conflicto con Yemen

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmarán este martes el acuerdo que reforzará la seguridad en el territorio ártico

Reino Unido se involucra en la guerra de Yemen: ayudará a Arabia Saudita con el reabastecimiento de sus aviones

Estados Unidos pidió más inversión militar de sus aliados en el Ártico ante el avance estratégico de Rusia y China