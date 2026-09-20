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El director de la CIA visitó Egipto y discutió con Al Sisi un “acuerdo integral” para poner fin a la guerra con Irán

John Ratcliffe se reunió con el presidente egipcio en medio de intercambios de mensajes entre Teherán y Washington a través de mediadores, mientras persiste el bloqueo del estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump y el director de la CIA, John Ratcliffe, conversan tras una reunión de gabinete en Camp David (REUTERS/Nathan Howard/Pool)
El presidente Donald Trump y el director de la CIA, John Ratcliffe, conversan tras una reunión de gabinete en Camp David (REUTERS/Nathan Howard/Pool)
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El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe, visitó este domingo Egipto y se reunió con su presidente, Abdelfatah al Sisi, con quien abordó los esfuerzos para alcanzar un “acuerdo integral” con Irán que ponga fin a la guerra iniciada a fines de febrero en Oriente Medio.

La Presidencia egipcia informó en un comunicado que al encuentro también asistió el jefe del Servicio General de Inteligencia de Egipto, Hasán Rashad, y que durante la reunión Al Sisi elogió “los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr la seguridad, la paz y la estabilidad a nivel mundial”.

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Egipto reafirma su respaldo a una solución diplomática

El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi asiste a una sesión de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el 13 de septiembre de 2026 (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS)
El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi asiste a una sesión de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el 13 de septiembre de 2026 (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS)

Al Sisi “reafirmó el pleno apoyo de Egipto a los esfuerzos para alcanzar un acuerdo integral que resuelva la crisis iraní”, con el objetivo, entre otros puntos, de garantizar la libertad de navegación internacional y levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz, el principal punto de discordia entre Washington y Teherán. La Presidencia egipcia no hizo mención al estado actual de las estancadas conversaciones entre ambos países, aunque Al Sisi recordó a Ratcliffe la “importancia fundamental” de resolver las crisis por la vía diplomática y “abordar sus causas profundas de manera integral”, sin dar más detalles.

El jefe de la CIA, por su parte, confirmó que Washington continuará colaborando estrechamente con El Cairo “para fortalecer la seguridad y estabilidad en Oriente Medio”, elogió el rol de Egipto como mediador en distintos conflictos y también abordó con el mandatario egipcio la situación en la Franja de Gaza.

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Un día de intensa actividad diplomática en torno a Irán

El encuentro se produjo el mismo día en que el presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Teherán intercambia mensajes con Estados Unidos a través de mediadores, a quienes trasladó sus condiciones para poner fin a la guerra que enfrenta a ambos países desde el 28 de febrero. Según informó la agencia iraní ISNA, Qalibaf insistió en que, hasta que no se cumplan las condiciones de Teherán, “no habrá posibilidad de volver al estado anterior de las negociaciones ni de reabrir el estrecho de Ormuz”.

La visita de Ratcliffe a El Cairo también coincidió con declaraciones del presidente estadounidense, quien horas antes había dicho estar dispuesto a reunirse con su par iraní, Masud Pezeshkian, en el marco de la próxima sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Trump había planteado tres escenarios posibles para la crisis: “arrasar Irán, dejarles que se pudran por la vía económica o pactar”, y había advertido que “van a pasar grandes cosas en un futuro no muy distante”.

Un conflicto sin salida a la vista

La guerra entre Irán y Estados Unidos se encuentra en punto muerto casi siete meses después de su inicio, con ataques ocasionales a petroleros en el estrecho de Ormuz y sin que se atisbe una salida al conflicto. El bloqueo iraní de esa vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo y gas se combina con la campaña naval estadounidense para asfixiar los puertos y la economía de la república islámica, mientras las fuerzas armadas iraníes advirtieron el fin de semana con “ataques devastadores” contra bases estadounidenses en la región si Washington “comete un error” en su trato con Teherán.

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