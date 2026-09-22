Tecno

Truecaller tilda de anticompetitiva la nueva norma de la India que exige ceder reportes de spam

No se ha precisado con exactitud qué tipo de datos deberán compartirse ni el nivel de detalle exigido en los reportes de spam

Llamadas spam podrían llegar a su fin desde el 31 de marzo. (Foto: Andina)
Los reportes de spam generados por los usuarios constituyen uno de los activos centrales de aplicaciones. (Foto: Andina)
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La Autoridad Regulatoria de Telecomunicaciones de la India, conocida como TRAI, aprobó una norma que obliga a las aplicaciones de identificación de llamadas y gestión de comunicaciones a compartir los reportes de spam de sus usuarios con una plataforma basada en tecnología de cadena de bloques administrada por los operadores telefónicos.

Truecaller, una de las aplicaciones utilizadas para bloquear llamadas no deseadas, calificó la medida de anticompetitiva y advirtió que implica una transferencia unilateral de datos con alto valor comercial, según informó TechCrunch.

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Por qué Truecaller rechaza la norma de TRAI sobre reportes de spam

La empresa sostiene que la obligación de ceder esta información a una plataforma controlada por los operadores telefónicos afecta directamente a su modelo de negocio. Los reportes de spam generados por los usuarios constituyen uno de los activos centrales de aplicaciones como Truecaller, ya que permiten identificar y bloquear llamadas fraudulentas o no solicitadas.

En Perú, las llamadas spam están reguladas por el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.° 29571), que reforzó las restricciones frente a comunicaciones comerciales no solicitadas
La empresa sostiene que la obligación de ceder esta información a una plataforma controlada por los operadores telefónicos afecta directamente a su modelo de negocio. Foto: Indecopi

Al tratarse de datos con un valor comercial considerable, la compañía interpreta que la norma favorece a los operadores frente a las plataformas independientes de identificación de llamadas. El medio citado señaló que la empresa cuestiona el carácter unilateral de esta transferencia, dado que no existe una contrapartida clara para las aplicaciones que deben ceder la información.

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La medida se suma a un contexto regulatorio donde todavía persisten dudas técnicas relevantes. No se ha precisado con exactitud qué tipo de datos deberán compartirse ni el nivel de detalle exigido en los reportes de spam.

Tampoco está definido si las nuevas reglas alcanzarán a las funciones de identificación de llamadas integradas de manera nativa en Android e iOS, un punto que podría ampliar o acotar el alcance real de la normativa según cómo se resuelva.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una llamada de spam es toda comunicación telefónica no deseada que un usuario recibe sin haberla solicitado ni autorizado previamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué impacto tiene la medida en el mercado indio de Truecaller

India representa el mercado más importante para Truecaller a nivel global. La aplicación supera allí los 350 millones de usuarios, una cifra que explica la magnitud del impacto que podría tener cualquier cambio regulatorio sobre su operación en el país.

La normativa de TRAI convive con otra disposición que se mantiene sin modificaciones: la prohibición de que las aplicaciones bloqueen de forma generalizada o marquen como spam determinadas series numéricas. Estas series están destinadas a llamadas publicitarias y de servicios, entre otros usos autorizados.

Esta restricción limita el margen de acción de aplicaciones como Truecaller a la hora de filtrar automáticamente ciertos tipos de comunicaciones, incluso cuando los usuarios las perciban como no deseadas.

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Para evitar caer en estafas por llamadas spam, la regla de oro es colgar de inmediato si te piden datos personales, dinero o si sientes presión para actuar con urgencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo regula TRAI las llamadas automatizadas y con inteligencia artificial

La nueva normativa también incorpora un marco específico para las llamadas automatizadas y aquellas generadas mediante inteligencia artificial. Este tipo de tráfico será clasificado bajo la categoría de aplicación a persona, una denominación técnica que las diferencia de las llamadas tradicionales entre usuarios.

Bajo este esquema, las empresas que utilicen este tipo de llamadas deberán registrar previamente ante los operadores tanto el uso que le darán a la tecnología como los números de teléfono involucrados en las campañas.

En caso de no cumplir con este registro previo, las llamadas podrán ser clasificadas directamente como spam, lo que las expondría a bloqueos por parte de las aplicaciones de identificación de llamadas.

La regulación también habilita a los operadores telefónicos a cobrar una tasa específica por este tipo de tráfico automatizado, lo que introduce un componente económico adicional para las empresas que utilizan llamadas automatizadas o basadas en inteligencia artificial dentro de sus estrategias de comunicación con usuarios en India.

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