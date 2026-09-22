Estados Unidos

Estados Unidos pidió más inversión militar de sus aliados en el Ártico ante el avance estratégico de Rusia y China

El secretario de Estado, Marco Rubio, planteó la necesidad de desarrollar infraestructura crítica y capacidades propias en el extremo norte, donde el deshielo está abriendo nuevas rutas marítimas y aumentando el interés por los recursos naturales

Marco Rubio reclamó a los aliados una mayor inversión en el Ártico en capacidades militares, infraestructura estratégica y protección de inversiones. (REUTERS/Jeenah Moon)
Marco Rubio reclamó a los aliados una mayor inversión en el Ártico en capacidades militares, infraestructura estratégica y protección de inversiones. (REUTERS/Jeenah Moon)
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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reclamó este lunes una mayor inversión de los aliados en el Ártico, con especial énfasis en las capacidades militares, la infraestructura estratégica y la protección de las inversiones, durante una reunión celebrada en Nueva York antes de la firma de un nuevo acuerdo de seguridad sobre Groenlandia.

Rubio mantuvo un encuentro con los ministros de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, además de representantes de Groenlandia y las Islas Feroe, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas. Según el Departamento de Estado, la conversación buscó coordinar esfuerzos entre los países aliados para incrementar su capacidad de actuar en una zona considerada estratégica para la seguridad de América del Norte y Europa.

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El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que los participantes coincidieron en que la seguridad de la región exige “inversión continua” y una coordinación sostenida para proteger el territorio y contener a competidores estratégicos.

Las conversaciones también abordaron la necesidad de desarrollar capacidades militares y económicas propias, proteger las inversiones y destinar recursos a infraestructura crítica que pueda resistir interrupciones y garantizar el acceso a la región.

Estados Unidos coordinó con Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Groenlandia y las Islas Feroe la seguridad del Ártico. (REUTERS/Jeenah Moon)
Estados Unidos coordinó con Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Groenlandia y las Islas Feroe la seguridad del Ártico. (REUTERS/Jeenah Moon)

Uno de los proyectos mencionados por Rubio fue la cooperación entre Estados Unidos, Canadá y Finlandia para ampliar la flota de rompehielos. El secretario de Estado presentó la denominada Iniciativa de colaboración Icebreaker como un ejemplo de cooperación industrial y reparto de responsabilidades entre aliados. Washington había anunciado previamente la adquisición de 11 rompehielos finlandeses para reforzar una flota estadounidense que actualmente cuenta con muy pocas unidades operativas.

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El deshielo progresivo está modificando las condiciones de navegación en el Ártico y aumenta el interés por las rutas marítimas, los recursos naturales y las instalaciones necesarias para operar en un entorno extremo. En paralelo, Estados Unidos, Rusia y China han incrementado su atención sobre la zona, mientras los países europeos buscan reforzar su capacidad de vigilancia y presencia.

El territorio autónomo del Reino de Dinamarca se encuentra entre América del Norte y Europa y tiene una importancia estratégica para las comunicaciones, la vigilancia y la defensa del Atlántico Norte. Estados Unidos ya mantiene allí la base espacial de Pituffik, antigua Thule, y el marco de defensa vigente entre Washington y Copenhague permite al país norteamericano establecer áreas adicionales de defensa cuando sea necesario.

Firma del acuerdo de seguridad

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmarán en Naciones Unidas un nuevo acuerdo de seguridad sobre Groenlandia.
Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmarán en Naciones Unidas un nuevo acuerdo de seguridad sobre Groenlandia.

El nuevo pacto será firmado este martes por Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia en la sede de Naciones Unidas. Su contenido completo todavía no fue publicado, aunque las autoridades danesas adelantaron que reconocerá la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho de los groenlandeses a decidir su futuro.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que el acuerdo “fortalece nuestra seguridad común en el Ártico y la zona del Atlántico Norte” y sostuvo que también reconoce la soberanía del Reino y el derecho de autodeterminación de Groenlandia. El pacto deberá atravesar además los procedimientos parlamentarios correspondientes antes de entrar plenamente en vigor.

Washington, por su parte, sostiene que el entendimiento permitirá impedir que Rusia o China establezcan bases militares en Groenlandia y limitar inversiones consideradas sensibles sin autorización estadounidense. La Casa Blanca también prevé ampliar su presencia militar en la isla, aunque los detalles concretos de ese despliegue todavía no fueron difundidos.

El acuerdo llega después de meses de tensión provocados por la insistencia de Donald Trump en que Groenlandia tiene una importancia estratégica para Estados Unidos. Ahora, la administración estadounidense busca encauzar esa prioridad mediante una estructura de cooperación con Dinamarca y Groenlandia y, al mismo tiempo, ampliar la participación de sus aliados en la seguridad y las inversiones del Ártico.

Washington busca impedir que Rusia o China establezcan bases militares en Groenlandia y limitar inversiones sensibles sin autorización estadounidense. (REUTERS/Evan Vucci)
Washington busca impedir que Rusia o China establezcan bases militares en Groenlandia y limitar inversiones sensibles sin autorización estadounidense. (REUTERS/Evan Vucci)

Groenlandia posee recursos minerales considerados relevantes para distintas industrias y se encuentra en una región donde la apertura de nuevas rutas marítimas puede modificar los flujos comerciales. La propia legislación de autogobierno groenlandesa contempla que el territorio pueda asumir responsabilidades sobre actividades vinculadas con los recursos minerales, mientras la defensa y la política exterior permanecen bajo responsabilidad del Reino de Dinamarca.

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