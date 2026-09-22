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Los hutíes amenazaron a Turquía y Pakistán si intervienen junto a Arabia Saudita en el conflicto con Yemen

La advertencia se produjo semanas después de que Ankara, Islamabad y Riad sellaran un pacto de defensa colectiva que contempla considerar una agresión contra uno de sus integrantes como un ataque contra los tres

Abdelmalik al Huti advirtió a Turquía y Pakistán que no intervengan junto a Arabia Saudita en el conflicto de Yemen. (MEDIOS MILITARES HUCHÍES/Imagen facilitada a través de REUTERS)
Abdelmalik al Huti advirtió a Turquía y Pakistán que no intervengan junto a Arabia Saudita en el conflicto de Yemen. (MEDIOS MILITARES HUCHÍES/Imagen facilitada a través de REUTERS)
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El líder de los rebeldes hutíes de Yemen, Abdelmalik al Huti, advirtió a Turquía y Pakistán que no intervengan militarmente junto a Arabia Saudita en el conflicto yemení, en un mensaje dirigido a dos países que firmaron con Riad un pacto de defensa colectiva el pasado 7 de agosto.

Al Huti formuló el mensaje durante un discurso televisado por el aniversario de la toma de Saná por los hutíes en 2014. El dirigente pidió a ambos gobiernos que no entren en la guerra y los acusó de exponerse a los intereses de Riad.

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Les aconsejamos a los turcos y pakistaníes que no se dejen enredar por las ganancias políticas y materiales del enemigo saudí”, afirmó.

El dirigente también sostuvo que Arabia Saudita busca incorporar nuevos aliados a la campaña militar. Según su versión, Riad ha solicitado respaldo a Turquía, Pakistán, Estados Unidos e Israel.

“El enemigo saudí quiere traer a los turcos y pakistaníes y clama por su ayuda día y noche”, dijo.

La guerra en Yemen se intensificó tras la tregua de la ONU de 2022 con una ofensiva hutí sobre la costa del mar Rojo y hacia Bab el Mandeb.
La guerra en Yemen se intensificó tras la tregua de la ONU de 2022 con una ofensiva hutí sobre la costa del mar Rojo y hacia Bab el Mandeb.

La amenaza se produce apenas semanas después de que los tres países formalizaran el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca. El documento establece que un ataque armado contra cualquiera de sus integrantes será considerado una agresión contra los tres y prevé ampliar la cooperación en seguridad y defensa.

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La confrontación se intensificó después de años de relativa calma tras la tregua negociada por Naciones Unidas en 2022. Los hutíes, que controlan Saná y amplias zonas del norte y oeste del país, lanzaron en septiembre una ofensiva que les permitió avanzar por la franja costera del mar Rojo y aproximarse al estrecho de Bab el Mandeb.

Ese corredor conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es una ruta esencial para el transporte marítimo entre Europa, Asia y Oriente Medio.

Los hutíes han combinado la ofensiva terrestre con ataques mediante misiles y drones contra instalaciones militares y energéticas sauditas. Riad, a su vez, sostiene una campaña aérea en respaldo de las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, denunció 28 ataques sauditas contra Taiz, Al Jawf y Marib. Según su comunicado, fueron empleados aviones F-15 y Typhoon. Sarea elevó a 760 el número acumulado de incursiones aéreas desde el inicio de la actual escalada. Las cifras corresponden al balance presentado por los hutíes.

Al Huti sostuvo que Arabia Saudita busca sumar aliados como Turquía, Pakistán, Estados Unidos e Israel a su campaña militar en Yemen.
Al Huti sostuvo que Arabia Saudita busca sumar aliados como Turquía, Pakistán, Estados Unidos e Israel a su campaña militar en Yemen.

La costa del mar Rojo, en el centro de la disputa

El avance rebelde convirtió a Bab el Mandeb en uno de los principales puntos estratégicos de la guerra. Los hutíes sostienen que el tránsito marítimo permanece permitido, con la excepción de embarcaciones vinculadas a Arabia Saudita, mientras sus operaciones han aumentado la presión sobre las rutas utilizadas por buques comerciales.

La ofensiva provocó un nuevo desplazamiento de población. La Organización Internacional para las Migraciones registró 118.086 personas desplazadas entre junio y el 17 de septiembre por la escalada en la costa occidental. Taiz concentró el 57% de esos desplazamientos y Lahj otro 26%.

La presión militar llevó al presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad al Alimi, a solicitar apoyo estadounidense durante una conversación telefónica con Donald Trump el domingo. Alimi encabeza la autoridad reconocida internacionalmente y cuenta con respaldo militar saudita.

La petición se produjo después de ataques hutíes contra territorio saudita, incluida la zona de Riad. Trump no comprometió asistencia militar directa durante la llamada.

El pedido de Al Alimi se suma a los esfuerzos de Riad para contener el avance hutí y evitar que el grupo consolide posiciones sobre la costa occidental. Washington ya considera a los hutíes una organización terrorista extranjera y ha establecido como política cooperar con socios regionales para limitar sus capacidades y ataques contra la navegación en el mar Rojo.

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