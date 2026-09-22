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Macron afirmó que mantuvo una reunión “muy constructiva” con Trump en donde abordaron la situación en el mar Rojo y la guerra en Ucrania

“Pudimos abordar en detalle estos dos conflictos, que son obviamente importantes para la paz en el mundo y para nuestra seguridad. Mantuvimos una muy buena conversación”, declaró el presidente francés

Macron afirmó que mantuvo una reunión “muy constructiva” con Trump en donde abordaron la situación en el mar Rojo y la guerra en Ucrania (REUTERS)
Macron afirmó que mantuvo una reunión “muy constructiva” con Trump en donde abordaron la situación en el mar Rojo y la guerra en Ucrania (REUTERS)
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El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el lunes que mantuvo una reunión “muy constructiva” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron la situación en el mar Rojo y la guerra en Ucrania, durante un encuentro de aproximadamente media hora al margen de la Asamblea General de la ONU.

“Hablamos sobre cómo ‘proteger mejor’ las instalaciones petroleras en el mar Rojo y ‘la necesidad de ayudar a nuestros amigos ucranianos de manera más rápida y contundente en materia de (misiles) interceptores’”, declaró Macron a periodistas después de la reunión.

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“Mantuvimos una muy buena conversación. Fue muy constructiva”, afirmó el presidente francés. Según Macron, Trump fue “muy receptivo” durante el intercambio, que permitió a ambos mandatarios abordar en detalle los dos conflictos.

“Pudimos entrar en detalle sobre estos dos conflictos, que son obviamente importantes para la paz en el mundo y para nuestra seguridad”, agregó el jefe de Estado francés.

La conversación entre Macron y Trump tuvo como uno de sus principales puntos la situación en el mar Rojo, una ruta que adquirió mayor relevancia para el transporte de petróleo ante el bloqueo del estrecho de Ormuz. Sin embargo, las operaciones de navegación en la zona también enfrentan dificultades por la toma del estrecho de Bab el Mandeb por parte de rebeldes pro-yemeníes.

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Macron planteó durante la reunión la necesidad de reforzar la protección de las instalaciones petroleras ubicadas en el mar Rojo, en un contexto marcado por las dificultades para el transporte marítimo en la región.

La conversación entre Macron y Trump tuvo como uno de sus principales puntos la situación en el mar Rojo, una ruta que adquirió mayor relevancia para el transporte de petróleo ante el bloqueo del estrecho de Ormuz (REUTERS)
La conversación entre Macron y Trump tuvo como uno de sus principales puntos la situación en el mar Rojo, una ruta que adquirió mayor relevancia para el transporte de petróleo ante el bloqueo del estrecho de Ormuz (REUTERS)

El otro eje de la conversación fue la guerra en Ucrania. Macron señaló que planteó ante Trump la necesidad de acelerar y reforzar la asistencia a Kiev, en particular mediante misiles interceptores destinados a mejorar su capacidad de defensa frente a los ataques.

El presidente francés tiene previsto reunirse esta semana con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Los aliados europeos de Ucrania reclaman que Estados Unidos se incorpore a las conversaciones que mantienen con Kiev en el marco de sus esfuerzos para buscar una salida al conflicto. También solicitan garantías de seguridad de Washington con el objetivo de disuadir a Rusia de lanzar un nuevo ataque contra Ucrania.

En ese contexto, los emisarios estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff visitaron Kiev por primera vez en septiembre para retomar la mediación sobre el conflicto. Ambos representantes también viajaron en varias ocasiones a Rusia. Los contactos diplomáticos se producen mientras Rusia intensificó en los últimos meses sus ataques aéreos contra Ucrania, con especial impacto en su capital.

La reunión con Trump se produjo después del viaje de Macron a San Pedro y Miquelón, un pequeño territorio francés ubicado frente a la costa atlántica de Canadá. Allí, el presidente francés se reunió el domingo con el primer ministro canadiense, Mark Carney. Durante ese encuentro, Macron y Carney defendieron la “soberanía” de sus respectivos países y se comprometieron a reforzar sus vínculos ante la postura de Trump hacia Canadá.

El presidente francés, Emmanuel Macron, estrecha la mano del primer ministro canadiense, Mark Carney, en el pequeño territorio francés de San Pedro y Miquelón, el 20 de septiembre de 2026 (REUTERS/Chris Tanouye)
El presidente francés, Emmanuel Macron, estrecha la mano del primer ministro canadiense, Mark Carney, en el pequeño territorio francés de San Pedro y Miquelón, el 20 de septiembre de 2026 (REUTERS/Chris Tanouye)

El presidente estadounidense amenaza de forma recurrente con anexionar Canadá y recientemente publicó un mapa de la región cubierta por la bandera estadounidense, que también incluía a San Pedro y Miquelón.

(Con información de AFP)

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