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Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmarán este martes el acuerdo que reforzará la seguridad en el territorio ártico

El entendimiento prevé una mayor participación de Washington en la defensa de la isla y busca impedir que Rusia y China establezcan bases militares o desarrollen inversiones estratégicas sin autorización estadounidense

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmarán en Nueva York un acuerdo para reforzar la seguridad de la isla ártica y del Atlántico Norte. (Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)
Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmarán en Nueva York un acuerdo para reforzar la seguridad de la isla ártica y del Atlántico Norte. (Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)
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Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmarán este martes en Nueva York un acuerdo destinado a reforzar la seguridad de la isla ártica y del Atlántico Norte, un pacto negociado después de meses de tensión por las exigencias de Donald Trump para que Washington obtuviera un mayor control sobre el territorio. La ceremonia tendrá lugar durante la Asamblea General de las Naciones Unidas y estará encabezada por Trump, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen.

El contenido completo del documento todavía no fue publicado. Sin embargo, las declaraciones de los tres gobiernos permiten establecer sus principales objetivos: aumentar la cooperación militar en el Ártico, garantizar los intereses estratégicos estadounidenses y evitar que Rusia o China puedan establecer una presencia militar o realizar determinadas inversiones sensibles en Groenlandia sin autorización de Washington.

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Frederiksen afirmó que el texto reconoce “la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca” y el “derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación”. El gobierno danés señaló además que el pacto deberá atravesar los procedimientos parlamentarios nacionales antes de entrar en vigor.

El pacto busca aumentar la cooperación militar en el Ártico y proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS)
El pacto busca aumentar la cooperación militar en el Ártico y proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

La fórmula busca compatibilizar dos posiciones que durante los últimos meses estuvieron enfrentadas. Trump presentó el acuerdo como una garantía de que Estados Unidos tendrá “control permanente sobre la seguridad” y otras necesidades de Groenlandia. Dinamarca y Groenlandia, en cambio, sostienen que la nueva estructura no supone una transferencia de soberanía ni convierte a la isla en territorio estadounidense.

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El canciller danés Lars Løkke Rasmussen explicó que la responsabilidad sobre el Ártico no quedará exclusivamente en manos de Estados Unidos y Dinamarca, sino que tendrá una dimensión aliada más amplia. “Sería la OTAN la que se ocuparía del Ártico” en gran medida, afirmó.

Frederiksen y Nielsen llegaron el domingo a Nueva York para participar en las reuniones de la ONU y preparar la firma del documento. La primera ministra danesa calificó el entendimiento como favorable para su país y vinculó su importancia con la protección del conjunto del espacio ártico y del Atlántico Norte.

Reunión con Marco Rubio

Este lunes, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se reunió en Nueva York con el canciller danés Lars Løkke Rasmussen y el representante de Groenlandia Múte Egede, en el marco de las actividades del Consejo Ártico que se desarrollan paralelamente a la Asamblea General de la ONU.

Dinamarca y Groenlandia aseguran que el nuevo marco no transfiere la soberanía de la isla ni la convierte en territorio estadounidense. (EFE/EPA/Christian Klindt Soelbeck)
Dinamarca y Groenlandia aseguran que el nuevo marco no transfiere la soberanía de la isla ni la convierte en territorio estadounidense. (EFE/EPA/Christian Klindt Soelbeck)

El encuentro se produjo pocos días después de que Trump anunciara el nuevo entendimiento y sirvió para abordar las necesidades de seguridad de la región antes de la ceremonia prevista para este martes. El Departamento de Estado describió la reunión como parte de los esfuerzos para aumentar las capacidades de los países aliados frente a los desafíos estratégicos en el extremo norte.

Los aliados coincidieron en que la seguridad del Ártico requiere una inversión continua para salvaguardar esta región vital y disuadir a los competidores estratégicos”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Según Washington, las conversaciones también estuvieron orientadas a que los países involucrados asuman mayores responsabilidades mediante el fortalecimiento de sus propias capacidades militares y económicas. Pigott explicó que los funcionarios analizaron “una mayor responsabilidad en la seguridad del Ártico mediante el desarrollo de capacidades militares y económicas soberanas”.

Actualmente, la presencia militar estadounidense permanente en Groenlandia está concentrada en Pituffik Space Base, conocida anteriormente como base de Thule. Se trata de la principal instalación estadounidense que permanece activa en la isla después de una reducción considerable de las fuerzas desplegadas durante la Guerra Fría. Copenhague ha señalado que parte de esa reducción respondió a decisiones tomadas por Washington.

Estados Unidos mantiene su presencia militar permanente en Groenlandia en Pituffik Space Base, respaldada por el tratado de defensa de 1951. (Jim Watson/Reuters/Archivo)
Estados Unidos mantiene su presencia militar permanente en Groenlandia en Pituffik Space Base, respaldada por el tratado de defensa de 1951. (Jim Watson/Reuters/Archivo)

La relación militar entre ambos países, sin embargo, tiene una base jurídica anterior al nuevo acuerdo. El tratado de defensa firmado en 1951 y posteriormente modificado en 2004 ya otorgó a Estados Unidos amplias facultades para desarrollar instalaciones y establecer áreas de defensa en Groenlandia.

Durante la Guerra Fría, Washington llegó a mantener miles de efectivos y numerosas instalaciones militares en la isla. El nuevo acuerdo se incorpora ahora a esa estructura previa, pero en un contexto marcado por el aumento de la competencia estratégica en el Ártico y por el interés de Estados Unidos en impedir que sus principales rivales obtengan posiciones militares o económicas consideradas sensibles.

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