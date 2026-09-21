Mundo

Sin red ni protección, una equilibrista atravesó 400 metros sobre un cable tendido entre las colinas mineras más altas de Europa

La artista Tatiana-Mosio Bongonga recorrió un cable de acero a 80 metros de altura en Loos-en-Gohelle, en el norte de Francia, sin sistema de seguridad y ante más de 9.000 personas

Ante 9.000 personas, la equilibrista Tatiana-Mosio Bongongacruzó 400 metros a 80 metros de altura entre dos montañas artificiales de Francia
Guardar

El domingo, la equilibrista Tatiana-Mosio Bongonga cruzó 400 metros sobre un cable de acero tendido entre los dos terriles más altos de Europa, en la localidad de Loos-en-Gohelle, en el norte de Francia. Lo hizo a 80 metros de altura sobre el suelo y sin arnés de seguridad, ante más de 9.000 espectadores congregados al pie de las colinas, según informó Euronews.

Mujer con vestido brillante y botas camina sobre un cable tenso sosteniendo una barra larga sobre el fondo de una ladera rocosa
La equilibrista Tatiana-Mosio Bongonga cruzó 400 metros sobre un cable entre dos terriles en Francia (Captura de video)

La actuación tuvo lugar en el marco de las Jornadas del Patrimonio, una iniciativa que cada año abre al público sitios históricos de todo el país. Bongonga, integrante de la compañía de artes Cie Basinga, avanzó paso a paso con concentración sobre el tendido y, en varios tramos del recorrido, ejecutó figuras suspendida a gran altura. Un grupo de músicos y un coro acompañaron la travesía con una interpretación de “Les Corons”, la canción de Pierre Bachelet que funciona como himno de la identidad minera de la zona.

PUBLICIDAD

Los montículos gemelos de Loos-en-Gohelle alcanzan hasta 186 metros y forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO

Dos colinas oscuras y cónicas rodeadas de caminos con numerosas personas en una zona llana bajo un cielo con nubes
La acróbata Tatiana-Mosio Bongonga atravesó 400 metros sobre un tendido de acero entre las mayores escombreras de Europa (Captura de video)

Los dos montículos artificiales del yacimiento conocido como Base 11/19 se elevan hasta los 186 y 182 metros respectivamente, lo que los ubica como las escombreras de carbón más altas de Europa. Son el producto de casi un siglo de extracción carbonífera: la mina operó desde 1894 hasta su cierre en 1986. En ese período acumuló toneladas de pizarra, arenisca carbonosa y otros residuos del proceso extractivo que fueron conformando las dos cimas simétricas que hoy dominan el paisaje del norte francés.

En 2012, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió la cuenca minera Nord-Pas de Calais en su lista de Patrimonio Mundial, al reconocerla como un paisaje cultural vivo y en evolución, testimonio del desarrollo industrial europeo de los siglos XIX y XX.

PUBLICIDAD

Los terriles de Loos-en-Gohelle figuran entre los 353 elementos destacados de esa distinción. La cuenca produjo aproximadamente la mitad del carbón francés entre 1940 y 1960, antes de que el cierre progresivo de los yacimientos desencadenara una profunda crisis económica local.

Sin arnés y a 80 metros del suelo, Bongonga completó el trayecto con figuras acrobáticas

Una acróbata vestida con un traje brillante cuelga de cabeza en un cable con una larga vara sobre un paisaje urbano
La actuación sin arnés a 80 metros de altura marcó las Jornadas del Patrimonio en el norte de Francia (Captura de video)

La ausencia de cualquier sistema de protección fue uno de los rasgos centrales de la actuación registrada por Euronews. La artista recorrió los 400 metros con su equilibrio y entrenamiento como únicas herramientas. En distintos puntos se detuvo para ejecutar maniobras de precisión, mientras el público seguía cada movimiento en silencio desde el suelo.

La organización del evento requirió la participación de unos 200 voluntarios que trabajaron durante semanas en la logística y el montaje del tendido entre ambas cimas. Al llegar a la segunda escombrera, Bongonga recibió una ovación prolongada y un ramo de flores.

La travesía convirtió las antiguas escombreras mineras en escenario de un espectáculo artístico

Vista aérea de una multitud reunida en un campo abierto observando a una persona caminando sobre un cable suspendido
Los terriles de Loos-en-Gohelle, parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, fueron escenario de una travesía aérea (Captura de video)

La elección de los terriles como escenario responde a un proceso de reconversión cultural que Loos-en-Gohelle impulsa desde hace más de dos décadas. La Base 11/19 alberga hoy un centro de desarrollo sostenible, espacios culturales y rutas de senderismo. Las colinas, antes vistas como vertederos industriales sin valor, se conocen en la zona como las “Pirámides del Norte” y reciben visitas turísticas durante todo el año.

La canción “Les Corons”, compuesta por Bachelet en 1982, narra la vida cotidiana de las comunidades mineras del norte francés y su inclusión en el espectáculo reforzó el vínculo entre la actuación artística y la memoria colectiva del lugar. Dentro de los 353 sitios que integran la distinción de la UNESCO en la cuenca, los montículos albergan una notable diversidad biológica: se registraron 159 especies animales y 190 especies vegetales en el entorno de la Base 11/19, reflejo de la transformación del sitio en un polo de turismo cultural y sostenible.

Temas Relacionados

FranciaPatrimonio de la HumanidadMineríaTatiana-Mosio BongongaEuropaEquilibristaUNESCONewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres militares surcoreanos resultaron heridos por una explosión de causa desconocida en la zona desmilitarizada con Corea del Norte

Por el momento, el Ejército surcoreano no determinó si la explosión fue provocada por una mina norcoreana, una mina surcoreana u otro artefacto explosivo

Tres militares surcoreanos resultaron heridos por una explosión de causa desconocida en la zona desmilitarizada con Corea del Norte

Las bolsas asiáticas avanzaron ante la expectativa por la reunión entre Trump y Xi, con el foco en comercio, IA y geopolítica

Los futuros de Wall Street también registraron subas después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, calificara de “muy exitoso” el contacto mantenido el domingo con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en Nueva York, antes del encuentro entre los dos mandatarios

Las bolsas asiáticas avanzaron ante la expectativa por la reunión entre Trump y Xi, con el foco en comercio, IA y geopolítica

Australia anticipó un cambio demográfico histórico: las muertes superarán a los nacimientos por primera vez en la década de 2060

La proyección fue presentada este lunes por el Departamento del Tesoro en un informe intergeneracional que analiza las principales transformaciones que afectarán las perspectivas económicas del país durante las próximas cuatro décadas

Australia anticipó un cambio demográfico histórico: las muertes superarán a los nacimientos por primera vez en la década de 2060

Scott Bessent mantuvo un encuentro con funcionarios chinos en Nueva York sobre IA y comercio: “Fue muy satisfactorio”

El secretario del Tesoro comentó que durante la reunión con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, planteó a la necesidad de mantener “una visión compartida de los objetivos y amenazas” de la inteligencia artificial

Scott Bessent mantuvo un encuentro con funcionarios chinos en Nueva York sobre IA y comercio: “Fue muy satisfactorio”

El régimen de Irán acelera un proyecto en el Parlamento para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear

La propuesta surgió después de los ataques de Etados Unidos e Israel y fue defendida por diputados que consideran que mantener los actuales compromisos internacionales dejó de beneficiar al país

El régimen de Irán acelera un proyecto en el Parlamento para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pollo al chilindrón, una receta aragonesa elaborada con ‘la trilogía perfecta’

Pollo al chilindrón, una receta aragonesa elaborada con ‘la trilogía perfecta’

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 21 de septiembre?

Familia de “El 03”, líder del CJNG: qué se sabe de la supuesta esposa e hijos de Juan Carlos Valencia González

Game Mex Sinfónico 2026: fecha, sede y todo sobre la segunda edición de música de videojuegos mexicanos

Una panadería se ha vuelto “demasiado exitosa” y debe irse del mercado donde nació: “Nunca imaginé que el éxito podría poner en peligro nuestro hogar”

DEPORTES

Una estrella de la NFL sufrió una espeluzante lesión durante un partido: la reacción de Tom Brady en la TV

Una estrella de la NFL sufrió una espeluzante lesión durante un partido: la reacción de Tom Brady en la TV

De “niño prodigio” de la Bundesliga al escándalo por su edad real: la caída de Youssoufa Moukoko

Copa Davis: lo que dejó Turquía y los posibles caminos que se le abren a la Argentina

El innovador plan para transformar el deporte en la Argentina: federalización para el crecimiento del alto rendimiento

Hizo historia en el boxeo argentino y murió en un trágico incendio, olvidada en la pobreza: “Estaba sola en el mundo”

ENTRETENIMIENTO

Unabomber llega a Netflix con Russell Crowe y Jacob Tremblay

Unabomber llega a Netflix con Russell Crowe y Jacob Tremblay

La historia real detrás de la nueva película de Andrew Garfield y sus diferencias con la rebelión campesina de 1381

Brad Pitt habló del duro rodaje de “Heart of the Beast” y reveló qué película propia lo hizo llorar desconsoladamente

Murió Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford

Taylor Swift presume su anillo de bodas y celebra el primer touchdown de Travis Kelce de la temporada: “Ese es mi esposo”