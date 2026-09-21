Sin red ni protección, una equilibrista atravesó 400 metros sobre un cable tendido entre las colinas mineras más altas de Europa

Ante 9.000 personas, la equilibrista Tatiana-Mosio Bongongacruzó 400 metros a 80 metros de altura entre dos montañas artificiales de Francia

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El domingo, la equilibrista Tatiana-Mosio Bongonga cruzó 400 metros sobre un cable de acero tendido entre los dos terriles más altos de Europa, en la localidad de Loos-en-Gohelle, en el norte de Francia. Lo hizo a 80 metros de altura sobre el suelo y sin arnés de seguridad, ante más de 9.000 espectadores congregados al pie de las colinas, según informó Euronews.

La equilibrista Tatiana-Mosio Bongonga cruzó 400 metros sobre un cable entre dos terriles en Francia (Captura de video)

La actuación tuvo lugar en el marco de las Jornadas del Patrimonio, una iniciativa que cada año abre al público sitios históricos de todo el país. Bongonga, integrante de la compañía de artes Cie Basinga, avanzó paso a paso con concentración sobre el tendido y, en varios tramos del recorrido, ejecutó figuras suspendida a gran altura. Un grupo de músicos y un coro acompañaron la travesía con una interpretación de “Les Corons”, la canción de Pierre Bachelet que funciona como himno de la identidad minera de la zona.

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Los montículos gemelos de Loos-en-Gohelle alcanzan hasta 186 metros y forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO

La acróbata Tatiana-Mosio Bongonga atravesó 400 metros sobre un tendido de acero entre las mayores escombreras de Europa (Captura de video)

Los dos montículos artificiales del yacimiento conocido como Base 11/19 se elevan hasta los 186 y 182 metros respectivamente, lo que los ubica como las escombreras de carbón más altas de Europa. Son el producto de casi un siglo de extracción carbonífera: la mina operó desde 1894 hasta su cierre en 1986. En ese período acumuló toneladas de pizarra, arenisca carbonosa y otros residuos del proceso extractivo que fueron conformando las dos cimas simétricas que hoy dominan el paisaje del norte francés.

En 2012, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió la cuenca minera Nord-Pas de Calais en su lista de Patrimonio Mundial, al reconocerla como un paisaje cultural vivo y en evolución, testimonio del desarrollo industrial europeo de los siglos XIX y XX.

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Los terriles de Loos-en-Gohelle figuran entre los 353 elementos destacados de esa distinción. La cuenca produjo aproximadamente la mitad del carbón francés entre 1940 y 1960, antes de que el cierre progresivo de los yacimientos desencadenara una profunda crisis económica local.

Sin arnés y a 80 metros del suelo, Bongonga completó el trayecto con figuras acrobáticas

La actuación sin arnés a 80 metros de altura marcó las Jornadas del Patrimonio en el norte de Francia (Captura de video)

La ausencia de cualquier sistema de protección fue uno de los rasgos centrales de la actuación registrada por Euronews. La artista recorrió los 400 metros con su equilibrio y entrenamiento como únicas herramientas. En distintos puntos se detuvo para ejecutar maniobras de precisión, mientras el público seguía cada movimiento en silencio desde el suelo.

La organización del evento requirió la participación de unos 200 voluntarios que trabajaron durante semanas en la logística y el montaje del tendido entre ambas cimas. Al llegar a la segunda escombrera, Bongonga recibió una ovación prolongada y un ramo de flores.

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La travesía convirtió las antiguas escombreras mineras en escenario de un espectáculo artístico

Los terriles de Loos-en-Gohelle, parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, fueron escenario de una travesía aérea (Captura de video)

La elección de los terriles como escenario responde a un proceso de reconversión cultural que Loos-en-Gohelle impulsa desde hace más de dos décadas. La Base 11/19 alberga hoy un centro de desarrollo sostenible, espacios culturales y rutas de senderismo. Las colinas, antes vistas como vertederos industriales sin valor, se conocen en la zona como las “Pirámides del Norte” y reciben visitas turísticas durante todo el año.

La canción “Les Corons”, compuesta por Bachelet en 1982, narra la vida cotidiana de las comunidades mineras del norte francés y su inclusión en el espectáculo reforzó el vínculo entre la actuación artística y la memoria colectiva del lugar. Dentro de los 353 sitios que integran la distinción de la UNESCO en la cuenca, los montículos albergan una notable diversidad biológica: se registraron 159 especies animales y 190 especies vegetales en el entorno de la Base 11/19, reflejo de la transformación del sitio en un polo de turismo cultural y sostenible.

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