Cuba

Entre sobos, mosquitos y mercado negro: La odisea de salvar a un adulto mayor en Cuba

El testimonio difundido en redes relató que el paciente amaneció con presión alta y fatiga y que los fármacos recetados no estaban disponibles, según la autora del video en Cuba

Un video difundido en redes muestra lo que ocurre cuando los fármacos recetados no existen en las farmacias y los insumos hospitalarios escasean. La crisis tiene nombre, números y reconocimiento oficial. (Imagen ilustrativa Infobae)
Un video difundido en redes muestra lo que ocurre cuando los fármacos recetados no existen en las farmacias y los insumos hospitalarios escasean. La crisis tiene nombre, números y reconocimiento oficial. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Un video difundido en redes sociales expuso las dificultades de una familia cubana para conseguir atención y medicamentos dentro del sistema público de salud, luego de que un adulto mayor amaneciera con presión alta y fatiga.

La autora del testimonio, cuya identidad y lugar preciso de publicación no fueron precisados en el material remitido, relató que el traslado al hospital fue el primer obstáculo. “Lo primero es la odisea de buscar transporte para moverlo”, afirmó.

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Una vez en el centro médico, describió una espera prolongada y la presencia de mosquitos en áreas donde, según dijo, había pacientes con dengue. “Es increíble que un hospital donde hay tantas personas con dengue esté lleno de mosquitos”, sostuvo.

El familiar fue atendido por una médica, quien consideró que el cuadro podía responder a una indigestión. La mujer destacó el esfuerzo del personal sanitario, aunque lo vinculó con la escasez de recursos. “El personal de salud hace un gran esfuerzo porque sin recursos no pueden hacer mucho”, dijo.

Un hombre mayor en cama con un tensiómetro en el brazo, una mujer le coloca un paño en la frente y un hombre le toma la mano.
El testimonio difundido en redes describió problemas para conseguir transporte, demoras en la atención y ausencia de fármacos recetados en farmacias, después de que el paciente amaneciera con hipertensión y fatiga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia afirmó que debió buscar medicamentos fuera de las farmacias

Según el relato, la familia consiguió por sus propios medios una pastilla para reducir la presión arterial del paciente. La autora aseguró que los medicamentos recetados no estaban disponibles en farmacias y que debían adquirirse en el mercado informal.

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“Los medicamentos no existen en las farmacias, hay que comprarlos por la calle”, afirmó otra voz del video. También mencionó la falta de jeringuillas e insumos médicos en los hospitales.

Ante la ausencia de fármacos, la familia recurrió a “pasarle la mano”, una práctica casera basada en sobos y masajes. Más tarde, informó que había conseguido uno de los medicamentos indicados y que preparaba una sopa para el adulto mayor, quien no quería comer.

El sistema de salud cubano es estatal, gratuito y de cobertura universal. El régimen lo presenta como uno de los principales logros de la revolución y suele destacar la formación de profesionales y las misiones médicas en otros países, omitiendo la escases de medicinas y el éxodo de especialistas que ha tenido por los paupérrimos salarios.

Un hombre sentado en un banco junto a una ventanilla con el cartel «SIN MEDICAMENTOS» y una mano con guante celeste que sostiene un frasco.
El testimonio en redes narra el traslado difícil de un adulto mayor con presión alta, la demora en el hospital y la compra de fármacos en el mercado informal ante recetas sin disponibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis sanitaria incluye listas de espera, cortes eléctricos y carencias en hospitales

La experiencia narrada en redes coincide con datos recientes sobre el deterioro de la capacidad asistencial en Cuba. Una investigación de Reuters publicada en marzo informó que el Ministerio de Salud Pública reconoció que 96 mil personas estaban en lista de espera para cirugías, entre ellas 11 mil niños, y proyectó que la cifra podía llegar a 160 mil hacia el final de 2026.

La agencia también señaló que los hospitales afrontaban faltantes de medicamentos, oxígeno, anestesia y otros suministros. En ese contexto, médicos consultados por el medio describieron dificultades para sostener tratamientos y atender a pacientes en medio de apagones y problemas de abastecimiento de agua.

La escasez de antibióticos y otros fármacos fue reconocida por autoridades sanitarias cubanas, de acuerdo con Reuters. La viceministra de Salud Pública, Tania Margarita Cruz, admitió que la crisis energética había reducido las consultas, los ingresos hospitalarios y la disponibilidad de suministros básicos.

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