Reino Unido se involucra en la guerra de Yemen: ayudará a Arabia Saudita con el reabastecimiento de sus aviones

FOTO DE ARCHIVO: Aviones de combate saudíes escoltan al Air Force One, que transporta al presidente de EE. UU., Donald Trump, durante su aproximación al Aeropuerto Internacional Rey Jalid en Riad, Arabia Saudita, el 13 de mayo de 2025. REUTERS/Brian Snyder/Foto de archivo

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El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes que la Real Fuerza Aérea (RAF) reabastecerá en vuelo aviones de Arabia Saudita. Lo dijo a los periodistas durante el viaje a Nueva York, donde asistirá a la Asamblea General de la ONU. La decisión amplía la cooperación militar con Riad desde que los hutíes yemeníes, respaldados por Irán, reactivaron su ofensiva.

El acuerdo durará unas semanas y quedará sujeto a revisión. Funcionarios británicos precisaron a AP que comenzará en los próximos días, con un único avión Voyager y en misiones “defensivas”. Según PA, se limita a asistir a aparatos saudíes que defienden el país de drones y misiles, sin apoyar ataques contra los hutíes. El Reino Unido ya tenía desplegado en territorio saudí el sistema antiaéreo Sky Sabre.

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Starmer explicó que Riad presentó una solicitud formal y que la aprobó la noche anterior, tras consultar con el ministro de Defensa, Wes Streeting, y el de Exteriores, Ed Miliband. Según PA, pesó el temor de que la crisis regional encarezca aún más la vida de los hogares británicos. De acuerdo a AP, dijo que actúa para “garantizar los intereses de Reino Unido y de la región” y que hay que mantener abiertas las rutas del petróleo.

Londres condenó los ataques hutíes y afirmó que trabajará con sus socios por la estabilidad regional, la protección de civiles y el acceso humanitario. Hasta ahora, las autoridades británicas evitaban comentar “asuntos operativos” y se limitaban a recordar la estrecha relación de defensa con Arabia Saudita.

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Un Typhoon FGR Mk4 se prepara para llevar a cabo operaciones de defensa aérea en Oriente Medio, el 7 de marzo de 2026. AS1 Leah Jones/UK MOD Crown/Handout vía REUTERS

El conflicto yemení tiene raíces anteriores. Los hutíes descendieron desde su feudo del norte en 2014 y tomaron Saná y buena parte del norte del país. Arabia Saudita intervino al año siguiente y los combates duraron hasta el alto el fuego de 2022. El regreso de los enfrentamientos ocurrió en julio, después de que la coalición saudí intentara impedir el aterrizaje en Saná de un avión con hutíes que volvían de Teherán.

El golpe mayor llegó el jueves 10 de septiembre, cuando los rebeldes tomaron el puerto de Mokha, en manos de fuerzas aliadas del Gobierno reconocido por la ONU. Un día después capturaron la isla de Mayun, también llamada Perim, en la entrada meridional del mar Rojo. Por el estrecho de Bab el Mandeb pasa en tiempos normales 12% del comercio mundial. Los hutíes declararon además un bloqueo al tráfico marítimo saudí.

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El avance se inscribe en la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán a fines de febrero. Teherán cerró de hecho el estrecho de Ormuz, por el que circulaba 20% del petróleo mundial, y provocó la mayor interrupción energética registrada.

Una gran columna de humo negro se eleva desde el depósito de combustible del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, Arabia Saudita. 19 de septiembre de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Colaborador

Arabia Saudita dependía cada vez más del mar Rojo como alternativa a Ormuz, una ruta que los movimientos hutíes complican. El 11 de septiembre, Riad cerró preventivamente el oleoducto Este-Oeste, atacado por drones lanzados desde Irak.

Según AP, Estados Unidos, que bombardeó a los hutíes con Biden y con Trump, no muestra interés en intervenir esta vez. Euronews, recogió informaciones de medios estadounidenses según las cuales Trump rechazó una petición del príncipe heredero Mohamed bin Salmán de atacar posiciones hutíes. Ni Riad ni la Casa Blanca las habían comentado. AP publicó la semana pasada que Riad pidió a Francia, Reino Unido, Pakistán y Egipto desplegar defensa aérea en la región.

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El reabastecimiento aéreo tiene precedentes en esta guerra. En 2018, la coalición saudí puso fin a un acuerdo con Washington por el que el Pentágono reabastecía a 20% de sus aviones, tras el asesinato de Jamal Khashoggi. El compromiso británico es de escala muy inferior, con un solo aparato y carácter defensivo.

Las fuentes consultadas no aclaran si el Gobierno llevará la decisión al Parlamento ni con qué criterios revisará la misión. Los combates se concentran ahora en Marib, ciudad de una provincia petrolera que los hutíes no lograron capturar en ofensivas anteriores. La cláusula de revisión medirá si un apoyo concebido como limitado puede seguir siéndolo si la campaña hutí gana terreno.

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