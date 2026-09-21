El régimen de Irán acelera un proyecto en el Parlamento para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear

El Parlamento de Irán avanzó con una iniciativa para retirar al país del Tratado de No Proliferación Nuclear. (Europa Press/Contacto/Icana)

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El régimen de Irán avanzó este domingo con una iniciativa parlamentaria para retirar al país del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), una decisión que modificaría el marco internacional bajo el cual Teherán mantiene desde hace décadas sus compromisos de control y supervisión atómica. La propuesta fue presentada ante la Mesa del Parlamento y busca ser tratada mediante un procedimiento de máxima urgencia, aunque todavía necesita superar las instancias internas para convertirse en una decisión oficial.

El diputado Hossein Ali Haji Deligani confirmó durante una sesión del Majlis que el proyecto ya fue entregado a las autoridades parlamentarias. Según explicó, varios legisladores respaldan una propuesta de tres puntos destinada a formalizar la salida iraní del tratado. La iniciativa deberá recibir autorización del presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, antes de llegar al recinto para su debate.

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Haji Deligani vinculó la propuesta con la situación creada por los ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones iraníes y con las recientes acciones internacionales relacionadas con el expediente nuclear de Teherán.

“Continuar en el TNP solo nos trae pérdidas”, sostuvo el legislador, al defender que el país adopte una posición diferente frente a las presiones externas.

El proyecto para salir del TNP fue presentado ante la Mesa del Parlamento y busca ser tratado con máxima urgencia. (Europa Press/Contacto/Icana)

Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, afirmó que la opción “está sobre la mesa” y explicó que existen proyectos preparados para avanzar hacia una retirada. Según Azizi, una decisión definitiva requeriría coordinación entre las principales estructuras del régimen.

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El debate se produce después de que la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) remitiera nuevamente el expediente iraní al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, el organismo enfrenta serias dificultades para controlar las instalaciones nucleares iraníes y determinar con precisión qué ocurrió con parte del material almacenado antes de la interrupción de las inspecciones.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, advirtió que la situación del programa nuclear iraní se deterioró durante este año. Ante la Conferencia General del organismo en Viena, señaló que los inspectores no realizan verificaciones sobre el terreno en Irán desde hace más de seis meses. También indicó que el organismo perdió la denominada “continuidad de conocimientos” sobre las existencias iraníes de uranio enriquecido hasta el 60%.

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Ese nivel de enriquecimiento no equivale por sí mismo a material apto para fabricar un arma nuclear, pero reduce la distancia técnica respecto de niveles superiores de enriquecimiento. La ausencia de acceso de los inspectores impide además establecer con certeza el volumen, ubicación y estado actual de parte de ese material. Grossi calificó esa falta de información como un motivo de “grave preocupación” para la no proliferación y reclamó que el problema sea abordado con urgencia.

Rafael Grossi advirtió que los inspectores del OIEA no verifican sobre el terreno el programa nuclear de Irán desde hace más de seis meses. (REUTERS/Amr Alfiky/Archivo)

El TNP constituye el principal marco internacional destinado a impedir la expansión de las armas nucleares y establece obligaciones de control para los Estados que no poseen ese tipo de armamento. El tratado fue abierto a la firma en 1968 y entró en vigor en 1970; Irán depositó su ratificación ese mismo año.

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El artículo X del tratado permite a un Estado retirarse si considera que acontecimientos extraordinarios vinculados con el acuerdo pusieron en peligro sus intereses supremos. Para hacerlo, debe comunicar la decisión con tres meses de anticipación a los demás Estados parte y al Consejo de Seguridad, explicando cuáles son esos acontecimientos.

Grossi pidió precisamente preservar ese sistema de supervisión. “El TNP sigue siendo la piedra angular del régimen mundial de no proliferación”, afirmó ante los representantes de los Estados miembros del OIEA, y advirtió que un aumento del número de países con armas nucleares no haría al mundo más seguro.

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La iniciativa iraní se suma así a una disputa nuclear que combina restricciones internacionales, ausencia de inspecciones y enfrentamientos militares. El Parlamento todavía debe decidir si convierte la propuesta de retirada en una medida formal del Estado iraní.