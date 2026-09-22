Cómo evitar que WhatsApp descargue automáticamente archivos

Evitar la descarga automática resulta útil para quienes cuentan con planes de datos limitados o buscan liberar espacio de almacenamiento. Photo: Zacharie Scheurer/dpa.

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WhatsApp permite controlar el consumo de datos y almacenamiento del teléfono mediante el ajuste de la descarga automática de archivos. La aplicación, según indica el Centro de Ayuda de WhatsApp, ofrece la posibilidad de definir si las fotos, los videos, los mensajes de voz y los documentos se guardan solos en el dispositivo o si, por el contrario, cada archivo debe descargarse de forma manual.

Esta configuración varía según el sistema operativo del teléfono, ya sea Android o iOS, aunque el objetivo final es el mismo: darle al usuario el control sobre qué contenido ingresa a la memoria del celular y bajo qué tipo de conexión.

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Evitar la descarga automática resulta útil para quienes cuentan con planes de datos limitados o buscan liberar espacio de almacenamiento. El proceso se realiza desde el menú de ajustes de la aplicación y permite diferenciar entre wifi, datos móviles e itinerancia de datos, según el documento oficial de la plataforma.

El proceso se realiza desde el menú de ajustes de la aplicación y permite diferenciar entre wifi, datos móviles e itinerancia de datos. REUTERS/Dado Ruvic

Pasos para desactivar la descarga automática en Android

En los dispositivos con sistema Android, el camino para modificar esta función comienza al tocar el ícono de tres puntos verticales dentro de la aplicación. Desde ahí se debe ingresar a Ajustes y luego a la sección Almacenamiento y datos, donde aparece el apartado correspondiente a la descarga automática de archivos.

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Dentro de esa sección, el Centro de Ayuda de WhatsApp detalla tres opciones de conexión disponibles: descargar con datos móviles, descargar con wifi y en itinerancia de datos. Cada una de estas categorías controla de manera independiente cuándo se activa la descarga automática según el tipo de red a la que esté conectado el teléfono.

Para impedir que un tipo de archivo se descargue solo, basta con destildar la casilla ubicada junto a esa categoría multimedia y confirmar con la opción OK. De esta manera, fotos, videos, audios o documentos dejarán de guardarse automáticamente bajo esa condición de red específica.

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El propio texto de ayuda advierte sobre un punto sensible: “la itinerancia de datos suele ser costosa”, por lo que activar la descarga automática durante el roaming podría generar cobros más altos por parte del proveedor de telefonía móvil. Por ese motivo, se recomienda desactivar esta opción particular si el usuario viaja o se conecta desde el extranjero.

Para impedir que un tipo de archivo se descargue solo, basta con destildar la casilla ubicada junto a esa categoría multimedia y confirmar con la opción OK. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se aclara que los videos de YouTube quedan fuera de este sistema, ya que no pueden descargarse automáticamente bajo ninguna circunstancia.

Para quienes prefieran guardar un archivo puntual sin activar la descarga automática, la app permite hacerlo de forma manual: solo hay que tocar el elemento y luego presionar el ícono de descarga, representado por una flecha hacia abajo con una barra horizontal.

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Cómo ocultar los archivos multimedia de la galería del teléfono

Incluso cuando la descarga automática permanece activa para algún tipo de archivo, existe una alternativa para que ese contenido no se mezcle con las fotos y videos personales del usuario.

El Centro de Ayuda de WhatsApp explica que es posible crear un archivo o carpeta con el nombre “.nomedia” y ubicarlo dentro de las carpetas donde la aplicación guarda las imágenes, los mensajes de voz o los videos.

En los dispositivos con sistema iOS, el procedimiento presenta variantes respecto de Android. REUTERS/Dado Ruvic

Una vez que este archivo se instala en la ubicación correspondiente, el contenido multimedia de WhatsApp deja de mostrarse en la galería general del dispositivo. Para crear este archivo, la fuente recomienda recurrir a un explorador de archivos descargado desde Google Play Store, ya que el sistema operativo no ofrece esta función de manera nativa.

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Esta medida no es permanente ni irreversible: si en algún momento el usuario elimina el archivo “.nomedia”, los archivos multimedia de WhatsApp volverán a aparecer automáticamente en la galería del teléfono, tal como lo hacían antes de aplicar el cambio.

Configuración de la descarga automática en iPhone

En los dispositivos con sistema iOS, el procedimiento presenta variantes respecto de Android, aunque conserva el mismo propósito. El acceso se realiza al tocar Ajustes o la foto de perfil dentro de la aplicación y, luego, seleccionar Almacenamiento y datos.

A diferencia de la versión para Android, en iOS el usuario debe tocar directamente el tipo de archivo multimedia que desea configurar y, a partir de ahí, elegir entre tres alternativas: Nunca, Wifi, o Wifi y datos móviles.

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Cuando toques el botón de reproducir, comenzarán a reproducirse y el proceso de descarga continuará en segundo plano”. REUTERS/Dado Ruvic

La opción Nunca implica que ningún archivo se descargará de forma automática y que cada uno deberá guardarse manualmente con un toque. El Centro de Ayuda añade una precisión sobre esta alternativa en el caso de los videos: “no se descargarán automáticamente tus videos. Sin embargo, cuando toques el botón de reproducir, comenzarán a reproducirse y el proceso de descarga continuará en segundo plano”.

Elegir Wifi limita la descarga automática a los momentos en que el teléfono esté conectado a una red inalámbrica, como la del hogar. En cambio, la alternativa Wifi y datos móviles habilita la descarga cada vez que el dispositivo cuente con conexión a internet, sin importar el tipo de red.

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La fuente recomienda que, si el usuario dispone de un plan de datos limitado, permita la descarga automática de archivos multimedia únicamente a través de wifi, con el fin de evitar consumos inesperados.

En iOS se debe mantener presionado el elemento multimedia y luego tocar la opción Guardar, que aparece en el menú contextual. REUTERS/Dado Ruvic

Al igual que en Android, los videos de YouTube quedan excluidos de este mecanismo y no pueden descargarse de forma automática bajo ninguna de las tres opciones disponibles.

Para guardar un archivo de manera puntual sin depender de la configuración automática, el sistema operativo de Apple ofrece un método distinto al de Android: se debe mantener presionado el elemento multimedia y luego tocar la opción Guardar, que aparece en el menú contextual.

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