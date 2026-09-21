Guatemala

Erradicaron dos campos con 12,908 matas de marihuana valuadas en USD 872,198 en Guatemala

Fuerzas del Ejército, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público intervinieron en la Cooperativa Ixmucané, municipio de Las Cruces, donde destruyeron e incineraron los cultivos localizados durante patrullajes de reconocimiento en el norte de Guatemala

El Ministerio de Gobernación reportó la destrucción de 3,5 millones de matas de marihuana y 6,5 millones de arbustos de coca en intervenciones recientes.
Fuerzas combinadas erradicaron dos campos de marihuana en Petén, Guatemala, valorados en USD 872.198. (Ejército de Guatemala)
Guardar

Durante patrullajes de reconocimiento desplegados en el norte de Guatemala, fuerzas combinadas erradicaron dos campos de cultivo de marihuana valorados en USD 872,198 en el departamento de Petén.

La intervención se ejecutó en la Cooperativa Ixmucané, una comunidad ubicada en el municipio de Las Cruces, donde las tropas retiraron del mercado ilícito miles de matas de cannabis.

PUBLICIDAD

El operativo conjunto permitió la localización de las plantaciones ilícitas, en las cuales las autoridades contabilizaron un total de 12.908 matas de marihuana.

Según las estimaciones oficiales de las fuerzas de seguridad, el valor de la droga destruida e incinerada en el lugar asciende a Q6,45 millones, un monto que equivale a 872,198 dólares.

Las acciones sobre el terreno contaron con la participación de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), quienes recopilaron indicios para determinar posibles responsabilidades.

PUBLICIDAD

Como parte del mismo despliegue de seguridad, la unidad de fuerzas especiales efectuó patrullajes a pie en el municipio de Poptún, en el departamento fronterizo de Petén, para fortalecer las labores de prevención en beneficio de la población local.

Fuerzas combinadas erradicaron dos campos de marihuana en Petén, Guatemala, valorados en USD 872.198.
El operativo en la Cooperativa Ixmucané, en Las Cruces, permitió retirar del mercado ilícito 12.908 matas de marihuana. (Ejército de Guatemala)

De forma paralela, elementos pertenecientes a la Quinta Brigada de Infantería desarrollaron patrullajes de vigilancia en la línea divisoria entre Guatemala y México.

Esta presencia militar en los límites fronterizos busca restringir el paso de integrantes del crimen organizado y mantener condiciones de paz en las comunidades limítrofes.

Las operaciones antinarcóticos en Petén registraron cifras históricas de destrucción de cultivos

El departamento de Petén se mantiene como una de las regiones prioritarias para los operativos contra el narcotráfico en Centroamérica, debido a su extensa masa boscosa y a su ubicación geográfica estratégica cerca de la frontera mexicana.

Fuerzas combinadas erradicaron dos campos de marihuana en Petén, Guatemala, valorados en USD 872.198.
El Ejército de Guatemala, la SGAIA de la PNC y fiscales del Ministerio Público participaron en el operativo antinarcóticos en Petén. (Ejército de Guatemala)

Reportes del Ministerio de Gobernación destacan que las tareas de rastreo e incineración de sembradíos ilegales se concentran en municipios rurales como Las Cruces, Poptún y Sayaxché, todos ubicados en Petén.

Durante el transcurso de 2025, las fuerzas antinarcóticas guatemaltecas destruyeron más de 2,6 millones de plantas de marihuana a escala nacional. Estos operativos, sumados a la erradicación de amapola, arbustos de coca e incautaciones generales, supusieron un impacto económico contra el narcotráfico superior a los Q2,064 millones (USD 268 millones)

La tendencia operativa continuó durante 2026 con importantes intervenciones en el sector de Las Cruces. En esta zona destaca la operación realizada en la aldea Los Laureles, donde efectivos policiales y militares desarticularon un área con 853.458 plantas de marihuana, una acción que provocó una pérdida económica para las organizaciones criminales evaluada en USD 41.5 millones.

Fuerzas combinadas erradicaron dos campos de marihuana en Petén, Guatemala, valorados en USD 872.198.
Las autoridades de Guatemala estimaron en 6,45 millones de quetzales el valor de la marihuana destruida e incinerada en Petén. (Ejército de Guatemala)

Hasta la fecha, el Ministerio de Gobernación reporta que el acumulado histórico reciente de intervenciones conjuntas contabiliza la destrucción de 3.5 millones de matas de marihuana y 6.5 millones de arbustos de coca.

Asimismo, incursiones consecutivas en caseríos vecinos como La Bacadilla, Los Aposentos y la misma Cooperativa Ixmucané sumaron más de 200 mil plantas eliminadas en meses recientes, lo cual consolida a esta franja del país como el epicentro de las erradicaciones de cannabis.

Temas Relacionados

GuatemalaMarihuanaNarcotráficoCultivos ilícitosPeténfrontera con México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala: un niño de 10 años aparece herido bajo una mesa y, en otra habitación, un adolescente calcinado en una granja

El llamado llegó a Bomberos Voluntarios desde la colonia Vistas del Sol. La escena dentro del inmueble dedicado a pollos y huevos dejó preguntas abiertas. Los primeros indicios apuntan hacia Palín, Escuintla

Guatemala: un niño de 10 años aparece herido bajo una mesa y, en otra habitación, un adolescente calcinado en una granja

Boda en Guatemala termina en luto: el viaje en motocicleta, un choque múltiple en la ruta a Masagua y el mensaje “Amor, nosotros el domingo”

La ilusión de Angélica y Daniel se apagó en el kilómetro 63, en Escuintla. Una publicación en redes quedó como despedida. Las familias se preparaban para el altar, pero el día cambió de rumbo

Boda en Guatemala termina en luto: el viaje en motocicleta, un choque múltiple en la ruta a Masagua y el mensaje “Amor, nosotros el domingo”

Guatemala en alerta roja por desnutrición aguda infantil: la sequía, las cosechas perdidas y un Estado ante su propia desigualdad

La Conred elevó al nivel máximo su alerta institucional tras pérdidas agrícolas que amenazan a comunidades rurales; las autoridades sanitarias registran 32 muertes de menores de cinco años por desnutrición aguda en lo que va de 2026

Guatemala en alerta roja por desnutrición aguda infantil: la sequía, las cosechas perdidas y un Estado ante su propia desigualdad

Ley Antilavado en Guatemala: plantean inconstitucionalidad contra obligaciones relacionadas al secreto profesional

La acción de Ovidio Orellana, Marco Sagastume y Jorge Arias cuestiona los apartados 3 y 42 del decreto 15-2026, vigente desde el 17 de septiembre, y pide dejar en pausa esas disposiciones mientras se tramita el caso

Ley Antilavado en Guatemala: plantean inconstitucionalidad contra obligaciones relacionadas al secreto profesional

El brote de sarampión en Guatemala no ha terminado, advierte el Ministerio de Salud

Aunque los contagios bajaron de 2.250 a menos de 200 casos por semana tras diez semanas consecutivas de descenso, las autoridades sanitarias advierten que persisten grupos sin inmunizar en departamentos como Sololá, Chiquimula, Izabal y Quiché

El brote de sarampión en Guatemala no ha terminado, advierte el Ministerio de Salud

TECNO

La IA ya es prioridad para las empresas colombianas, pero solo 4 de cada 10 la integran

La IA ya es prioridad para las empresas colombianas, pero solo 4 de cada 10 la integran

Google busca competir con el MacBook Air de Apple: precio y hardware del Googlebook

Inteligencia artificial recrea corazones 3D para operar niños con cardiopatías

Ver partidos de la Primera División de Argentina en Fútbol Libre o Roja Directa infecta con publicidad el celular

Bill Gates alerta sobre la IA: “Necesitamos prepararnos para la convulsión social, política y económica”

ENTRETENIMIENTO

La muerte de Presley Gerber se investiga como una sobredosis de drogas: esto ha revelado la policía hasta el momento

La muerte de Presley Gerber se investiga como una sobredosis de drogas: esto ha revelado la policía hasta el momento

Presley Gerber habló de su experiencia con la ketamina, la droga que mató a Matthew Perry

Ke Huy Quan reveló el extraordinario monto que recibió por su papel en “Indiana Jones” con tan solo 12 años

“Había algo magnético en ese hombre”, aseguró Robert Pattinson sobre su fascinación con Chris Hansen

Murió a los 44 años Sway DaSafo, el primer rapero sin contrato discográfico en ganar un premio Mobo

MUNDO

Trump anuncia negociaciones con Bielorrusia para el suministro de potasa en medio de la disputa con Canadá

Trump anuncia negociaciones con Bielorrusia para el suministro de potasa en medio de la disputa con Canadá

Vigilancia centralizada: la red digital de Moscú que el Kremlin usa para identificar opositores y reclutas

Estados Unidos ratificó la alianza con Japón y Corea del Sur tras la negativa de Seúl a involucrarse en la guerra contra Irán

Agua en bolsas y champú sin enjuague: cómo es un baño en el espacio explicado por una astronauta

Qué hay detrás de la mayor participación electoral en Rusia desde 2007: cuando la presión es mayor que el entusiasmo