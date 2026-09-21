Erradicaron dos campos con 12,908 matas de marihuana valuadas en USD 872,198 en Guatemala

Fuerzas combinadas erradicaron dos campos de marihuana en Petén, Guatemala, valorados en USD 872.198. (Ejército de Guatemala)

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Durante patrullajes de reconocimiento desplegados en el norte de Guatemala, fuerzas combinadas erradicaron dos campos de cultivo de marihuana valorados en USD 872,198 en el departamento de Petén.

La intervención se ejecutó en la Cooperativa Ixmucané, una comunidad ubicada en el municipio de Las Cruces, donde las tropas retiraron del mercado ilícito miles de matas de cannabis.

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El operativo conjunto permitió la localización de las plantaciones ilícitas, en las cuales las autoridades contabilizaron un total de 12.908 matas de marihuana.

Según las estimaciones oficiales de las fuerzas de seguridad, el valor de la droga destruida e incinerada en el lugar asciende a Q6,45 millones, un monto que equivale a 872,198 dólares.

Las acciones sobre el terreno contaron con la participación de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), quienes recopilaron indicios para determinar posibles responsabilidades.

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Como parte del mismo despliegue de seguridad, la unidad de fuerzas especiales efectuó patrullajes a pie en el municipio de Poptún, en el departamento fronterizo de Petén, para fortalecer las labores de prevención en beneficio de la población local.

El operativo en la Cooperativa Ixmucané, en Las Cruces, permitió retirar del mercado ilícito 12.908 matas de marihuana. (Ejército de Guatemala)

De forma paralela, elementos pertenecientes a la Quinta Brigada de Infantería desarrollaron patrullajes de vigilancia en la línea divisoria entre Guatemala y México.

Esta presencia militar en los límites fronterizos busca restringir el paso de integrantes del crimen organizado y mantener condiciones de paz en las comunidades limítrofes.

Las operaciones antinarcóticos en Petén registraron cifras históricas de destrucción de cultivos

El departamento de Petén se mantiene como una de las regiones prioritarias para los operativos contra el narcotráfico en Centroamérica, debido a su extensa masa boscosa y a su ubicación geográfica estratégica cerca de la frontera mexicana.

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El Ejército de Guatemala, la SGAIA de la PNC y fiscales del Ministerio Público participaron en el operativo antinarcóticos en Petén. (Ejército de Guatemala)

Reportes del Ministerio de Gobernación destacan que las tareas de rastreo e incineración de sembradíos ilegales se concentran en municipios rurales como Las Cruces, Poptún y Sayaxché, todos ubicados en Petén.

Durante el transcurso de 2025, las fuerzas antinarcóticas guatemaltecas destruyeron más de 2,6 millones de plantas de marihuana a escala nacional. Estos operativos, sumados a la erradicación de amapola, arbustos de coca e incautaciones generales, supusieron un impacto económico contra el narcotráfico superior a los Q2,064 millones (USD 268 millones)

La tendencia operativa continuó durante 2026 con importantes intervenciones en el sector de Las Cruces. En esta zona destaca la operación realizada en la aldea Los Laureles, donde efectivos policiales y militares desarticularon un área con 853.458 plantas de marihuana, una acción que provocó una pérdida económica para las organizaciones criminales evaluada en USD 41.5 millones.

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Las autoridades de Guatemala estimaron en 6,45 millones de quetzales el valor de la marihuana destruida e incinerada en Petén. (Ejército de Guatemala)

Hasta la fecha, el Ministerio de Gobernación reporta que el acumulado histórico reciente de intervenciones conjuntas contabiliza la destrucción de 3.5 millones de matas de marihuana y 6.5 millones de arbustos de coca.

Asimismo, incursiones consecutivas en caseríos vecinos como La Bacadilla, Los Aposentos y la misma Cooperativa Ixmucané sumaron más de 200 mil plantas eliminadas en meses recientes, lo cual consolida a esta franja del país como el epicentro de las erradicaciones de cannabis.