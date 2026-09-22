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ChatGPT ya permite ver el puntaje crediticio: así ayuda a elegir tarjetas de crédito y evaluar alquileres

Según informó la compañía a través de su cuenta oficial en X, la función ya está disponible dentro de la sección Finances

La nueva función forma parte de Finances, el apartado de ChatGPT destinado a la gestión de datos financieros personales. REUTERS/Dado Ruvic
La nueva función forma parte de Finances, el apartado de ChatGPT destinado a la gestión de datos financieros personales. REUTERS/Dado Ruvic
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ChatGPT habilitó una función para rastrear el puntaje crediticio dentro de la aplicación y recibir avisos automáticos cuando se registren cambios. La herramienta permite conectar de forma segura el informe crediticio de Experian junto con el puntaje VantageScore 3.0, con el objetivo de ofrecer perspectivas personalizadas sobre los factores que inciden en las finanzas de cada usuario.

Según informó la compañía a través de su cuenta oficial en X, la función ya está disponible dentro de la sección Finances.

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Cómo funciona el monitoreo de crédito en ChatGPT

La nueva función forma parte de Finances, el apartado de ChatGPT destinado a la gestión de datos financieros personales. Su funcionamiento se basa en la vinculación directa con Experian, una de las agencias de referencia en materia de historial crediticio.

ChatGPT - Experian - finanzas - puntaje crediticio - tecnología - 21 de septiembre
A través de una publicación en X, la compañía informó que la función ya está disponible dentro de la sección Finances. (X/ChatGPT)

Al conectar la cuenta, el sistema accede tanto al informe crediticio completo como al puntaje VantageScore 3.0, uno de los modelos de calificación utilizados por las entidades financieras en Estados Unidos. Con esa información, ChatGPT genera explicaciones personalizadas sobre qué elementos están afectando el puntaje del usuario.

El puntaje crediticio en ChatGPT es una función que permite conectar el informe de Experian y el VantageScore 3.0 para recibir alertas de cambios y explicaciones personalizadas sobre los factores que influyen en el crédito. Está disponible para suscriptores Plus y Pro en Estados Unidos, en la web y en las aplicaciones móviles.

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El sistema también establece un vínculo entre esos datos crediticios y las metas financieras del usuario, de manera que las recomendaciones se ajustan a la situación particular de cada perfil.

ChatGPT - Experian - finanzas - puntaje crediticio - tecnología - 21 de septiembre
(X/ChatGPT)

Disponibilidad para usuarios Plus y Pro en Estados Unidos

La función está limitada, por ahora, a suscriptores de los planes Plus y Pro dentro de Estados Unidos. Puede utilizarse tanto desde la versión web de ChatGPT como desde las aplicaciones para iOS y Android, siempre que se cuente con las actualizaciones más recientes.

Ahora bien, no se especificó si la herramienta se extenderá a otros mercados ni si estará disponible para usuarios del plan gratuito.

Usos prácticos para decisiones financieras

Entre los casos de uso que detalló la compañía a través de su cuenta en X figura la posibilidad de entender cómo el historial crediticio puede influir en una solicitud de alquiler.

ChatGPT - Experian - finanzas - puntaje crediticio - tecnología - 21 de septiembre
(X/ChatGPT)

La herramienta también permite comparar ventajas y desventajas entre distintas tarjetas de crédito al momento de decidir cuál priorizar en los pagos. Otro de los usos mencionados es la posibilidad de explorar estrategias para construir crédito de manera progresiva a lo largo del tiempo.

Según el comunicado, el asistente puede además mostrar de qué forma el crédito y el presupuesto disponible condicionan las opciones de arrendamiento de vehículos.

Por último, ChatGPT puede explicar de qué manera el puntaje crediticio incide en las condiciones y alternativas disponibles al momento de solicitar una hipoteca.

ChatGPT - Experian - finanzas - puntaje crediticio - tecnología - 21 de septiembre
(X/ChatGPT)

Qué es Finances, el módulo de ChatGPT para controlar gastos, crédito y ahorros

La función Finances de ChatGPT es un módulo dedicado a la planificación y el análisis financiero, pensado para brindar una experiencia interactiva y adaptada a cada usuario. Desde este espacio, la plataforma reúne en un mismo panel la visualización de activos, el seguimiento del flujo de caja diario y la evaluación del perfil crediticio, con el respaldo de herramientas de inteligencia artificial.

Uno de sus puntos centrales es la conexión directa con proveedores de datos financieros y crediticios como Experian y Plaid. Esa integración posibilita la sincronización automática de informes de crédito, saldos bancarios y patrones de gasto mensual, bajo esquemas de cifrado y protección de la información.

Con esta estructura, los usuarios pueden seguir en tiempo real los cambios en su historial, recibir avisos ante movimientos inusuales y realizar simulaciones sobre sus hábitos de consumo sin exponer sus credenciales.

ChatGPT logo, a keyboard, and a robotic hand in this illustration taken June 5, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
ChatGPT logo, a keyboard, and a robotic hand in this illustration taken June 5, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

A esto se suma la capacidad de la herramienta para convertir datos complejos en recomendaciones concretas y escenarios interactivos. Entre sus funciones se incluye la posibilidad de simular el efecto de pagar una deuda bajo distintas tasas de interés o de estimar la probabilidad de calificar para un alquiler o una línea de crédito.

De este modo, Finances funciona como un asistente financiero que ajusta proyecciones, compara estrategias de ahorro y permite visualizar metas financieras a mediano y largo plazo.

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