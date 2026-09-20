Descubren en Etiopía una nueva especie de serpiente que se alimenta de huevos

Dasypeltis albigularis se alimenta exclusivamente de huevos de aves y pertenece a un género de serpientes africanas inofensivas adaptadas para romper cáscaras en la garganta (Gentileza, estudio Una nueva especie de serpiente come huevos 'negra' del género Dasypeltis Wagler (Squamata , Colubridae , Colubrinae , Boigini), publicado en Herpetozoa)

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Un equipo encabezado por Arthur Tiutenko, de la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, identificó una nueva especie de serpiente llamada Dasypeltis albigularis, que se alimenta exclusivamente de huevos de aves, en el bosque de Harenna, Etiopía.

La especie recibe el nombre de “comehuevos de garganta blanca” por el color de esa zona de su cuerpo. Pertenece al género Dasypeltis, un grupo de serpientes africanas inofensivas que ingieren huevos y poseen vértebras adaptadas en la garganta, con las que rompen la cáscara antes de tragar el alimento.

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El estudio fue publicado en la revista científica de Herpetozoa y contó con investigadores de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y del Museo Nacional de Sudáfrica, situado en Bloemfontein. La descripción amplía a 21 el número de variedades conocidas del género.

Una hembra joven inició la investigación

La nueva especie de serpiente Dasypeltis albigularis fue identificada en el bosque de Harenna, Etiopía, por un equipo encabezado por Arthur Tiutenko (Gentileza, estudio Una nueva especie de serpiente come huevos 'negra' del género Dasypeltis Wagler (Squamata , Colubridae , Colubrinae , Boigini), publicado en Herpetozoa)

El nuevo reptil se parece a Dasypeltis atra, conocida como comehuevos de montaña, que habita bosques de África Oriental y suele presentar una coloración negra. Sin embargo, el análisis del ADN mitocondrial y nuclear determinó que ambas pertenecen a tipos diferentes.

Según Phys.org, la investigación comenzó cuando Tiutenko recibió de un colaborador local una hembra joven hallada en Harenna. En un principio, el investigador creyó que podía tratarse de un grupo ya registrado y buscó un macho para reproducirla.

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“Recibí una hembra joven de una serpiente come huevos que me pareció ser de una especie ya conocida, y comencé a buscar un macho para criarla”, explicó.

La investigación sobre Dasypeltis albigularis comenzó con una hembra joven hallada en Harenna y se extendió durante 7 años hasta reunir pruebas suficientes (Gentileza, estudio Una nueva especie de serpiente come huevos 'negra' del género Dasypeltis Wagler (Squamata , Colubridae , Colubrinae , Boigini), publicado en Herpetozoa)

“A medida que crecía hasta alcanzar el tamaño adulto, noté diferencias morfológicas”, señaló Tiutenko. Esas observaciones motivaron estudios posteriores para determinar si se trataba de una población distinta o de una variedad sin describir.

Para comprobarlo, la hembra fue cruzada con un macho de la especie emparentada a la que se asemejaba. La descendencia híbrida presentó rasgos de ambos progenitores y, según la investigación, esa combinación aportó una primera señal de que el ejemplar de Harenna tenía una identidad biológica propia.

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Una serpiente de piel clara y vientre blanco

La descripción formal se basó en la comparación de su anatomía, la secuenciación genética y los resultados de la reproducción en cautividad. El proceso requirió siete años hasta reunir los elementos necesarios para diferenciarla de sus parientes cercanos.

El estudio publicado en Herpetozoa elevó a 21 las variedades conocidas del género Dasypeltis con la descripción de Dasypeltis albigularis (Gentileza, estudio Una nueva especie de serpiente come huevos 'negra' del género Dasypeltis Wagler (Squamata , Colubridae , Colubrinae , Boigini), publicado en Herpetozoa)

Uno de sus rasgos distintivos es la piel clara, en ocasiones azulada, que puede verse entre las escamas. También se distingue por la garganta y el vientre blancos. Su nombre científico alude a esa característica, ya que albigularis significa “de garganta blanca” en latín.

A diferencia de otras serpientes que consumen huevos, la especie recién descrita no parece producir el sonido áspero y sibilante que algunos de sus parientes emplean para disuadir a los depredadores frotando sus escamas para generar el ruido como mecanismo de defensa.

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Las hembras pueden alcanzar hasta 92 centímetros de longitud, una medida menor que la registrada en Dasypeltis atra y otros parientes próximos.

Harenna, un refugio de montaña para la nueva especie

La nueva serpiente habita bosques densos de montaña entre 1.500 y 1.700 metros en Harenna, donde se alimenta de huevos de aves que anidan en los árboles (Gentileza, estudio Una nueva especie de serpiente come huevos 'negra' del género Dasypeltis Wagler (Squamata , Colubridae , Colubrinae , Boigini), publicado en Herpetozoa)

La serpiente habita bosques densos situados entre 1.500 y 1.700 metros sobre el nivel del mar, en una zona de maleza que incluye cafetos silvestres, es decir, plantas de café que crecen de forma natural y se alimenta de huevos de aves que anidan en los árboles.

El bosque de Harenna es una de las últimas extensiones relevantes de bosque natural que permanecen en el Cuerno de África. Allí fue localizado el ejemplar hembra que dio inicio a la investigación y que permitió identificar los rasgos de la nueva variedad biológica.

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“Este es el vigésimo taxón que he nombrado y descrito”, afirmo el investigador, quien añadió: “Actualmente tengo 5 o 6 especies, y un subgénero, en la lista de espera”.