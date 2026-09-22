Guatemala

Caen cuatro pandilleros salvadoreños de la MS-13 tras persecución; Guatemala supera los 50 procesados de ese país en el año

La Policía guatemalteca los señaló como presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha tras hallar 44 municiones, cinco teléfonos y un documento que sería falso dentro del vehículo salvadoreño que ocupaban

Guerra contra las pandillas en las fronteras: PNC de Guatemala captura a cuatro presuntos MS-13 y estrecha cerco de expulsiones (Foto cortesía PNC Guatemala)
Guerra contra las pandillas en las fronteras: PNC de Guatemala captura a cuatro presuntos MS-13 y estrecha cerco de expulsiones (Foto cortesía PNC Guatemala)
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La Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) capturó a cuatro ciudadanos salvadoreños señalados como presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha tras una persecución en la circunvalación al lago de Amatitlán, en un operativo que incluyó el decomiso de armas, municiones, teléfonos y un documento de identidad que sería falso.

La intervención ocurrió en el kilómetro 35,5 de la vía, después de que agentes de la Comisaría 15 recibieran una alerta por la presencia de varios hombres armados que efectuaban disparos al aire. Según el reporte policial, los agentes localizaron un automóvil con placas salvadoreñas cuyos ocupantes intentaron escapar cuando advirtieron la llegada de la patrulla.

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Los detenidos fueron identificados como Luis Fernando Jiménez Pérez, de 26 años; Francisco Ibarra Santacruz, de 19; Alexander Cuellar Pineda, de 27, y José Ángel Ramírez, de 28 años.

Dos armas, 44 municiones y cinco teléfonos celulares en el vehículo

Durante la revisión del vehículo, con matrícula salvadoreña P-155DB, los policías incautaron dos armas de fuego, 24 municiones calibre 5,56 milímetros para fusil y 20 cartuchos calibre 9 milímetros para pistola. También decomisaron cinco teléfonos celulares y el automóvil en el que se desplazaban los cuatro hombres.

Rastro de sangre y armas borradas: caen cuatro presuntos sicarios salvadoreños vinculados a un crimen en Villa Nueva (Foto cortesía PNC Guatemala)
Rastro de sangre y armas borradas: caen cuatro presuntos sicarios salvadoreños vinculados a un crimen en Villa Nueva (Foto cortesía PNC Guatemala)

La PNC indicó que una de las armas tenía el número de registro esmerilado. La otra figuraba con reporte de robo en El Salvador, según la institución.

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Ramírez portaba un Documento Personal de Identificación (DPI) cuyos datos correspondían a otra persona, de acuerdo con la información divulgada por la Policía guatemalteca. Las autoridades deberán establecer si el documento era apócrifo y determinar su procedencia.

Posible vínculo con un homicidio en Villa Nueva

Las primeras averiguaciones apuntan a que los detenidos podrían estar vinculados con un ataque armado registrado el día anterior en la 1.ª calle y 15 avenida de la zona 4 de Alioto Sánchez, en Villa Nueva.

En ese hecho murió un hombre, aunque la PNC no divulgó la identidad de la víctima ni precisó las circunstancias del ataque. La institución coordina con autoridades salvadoreñas la revisión de antecedentes de los cuatro capturados y la existencia de posibles órdenes de captura en su contra.

La cifra incluye integrantes de Barrio 18 y Mara Salvatrucha. La nueva captura en Amatitlán suma a cuatro presuntos miembros de la MS-13 que intentaron escapar cuando advirtieron la llegada de una patrulla (Foto cortesía PNC Guatemala)
La cifra incluye integrantes de Barrio 18 y Mara Salvatrucha. La nueva captura en Amatitlán suma a cuatro presuntos miembros de la MS-13 que intentaron escapar cuando advirtieron la llegada de una patrulla (Foto cortesía PNC Guatemala)

La investigación deberá definir si las armas decomisadas fueron utilizadas en ese homicidio u otros hechos violentos. También se analizará la información contenida en los teléfonos incautados durante el operativo.

Al menos 55 salvadoreños detenidos en Guatemala en el primer semestre de 2026

El caso se conoció semanas después de la entrega a la justicia salvadoreña de Víctor, alias “Escorpión”, un presunto integrante de Barrio 18 que había sido expulsado de México por su situación migratoria irregular.

Según información de la agencia EFE del 27 de agosto, el hombre, de 28 años, era requerido en El Salvador por el delito de agrupaciones ilícitas. La Policía guatemalteca lo identificaba como sicario dentro de esa estructura criminal. Su entrega fue la sexta de un presunto pandillero salvadoreño remitido durante agosto, tras su expulsión desde territorio mexicano.

De acuerdo con datos proporcionados por la PNC a esa agencia, al menos 55 ciudadanos salvadoreños presuntamente vinculados con Barrio 18 y Mara Salvatrucha fueron detenidos en Guatemala durante el primer semestre de 2026. De ese total, 29 fueron entregados a las autoridades de El Salvador, mientras que los restantes permanecían bajo custodia en centros penitenciarios guatemaltecos.

La Policía Nacional Civil interceptó a cuatro hombres de nacionalidad salvadoreña tras una persecución en Amatitlán. El contenido del vehículo y sus antecedentes podrían conectarlos con un crimen registrado el día anterior en Villa Nueva. (Foto cortesía PNC Guatemala)
La Policía Nacional Civil interceptó a cuatro hombres de nacionalidad salvadoreña tras una persecución en Amatitlán. El contenido del vehículo y sus antecedentes podrían conectarlos con un crimen registrado el día anterior en Villa Nueva. (Foto cortesía PNC Guatemala)

La Agencia Guatemalteca de Noticias informó que los registros policiales consignaban la expulsión de 27 salvadoreños entre el 1 de enero y el 10 de julio de 2026. Otros 26 cumplían condenas en Guatemala por distintos delitos, según esos datos.

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