Guatemala

Irrumpió con un casco de motorista y baleó a dos hombres dentro de una carnicería en Guatemala

Las víctimas, Luis Fernando Ixcaja, de 29 años, y Edy Benjamín Yucute Camey, de 17, murieron al llegar al hospital en Santiago Sacatepéquez

Testigos dijeron que un hombre con casco de motorista entró a la carnicería y disparó contra las víctimas sin mediar palabras.
Un ataque armado dentro de una carnicería en Santiago Sacatepéquez dejó muertos al dueño y a un trabajador del local. (Redes Sociales)
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El dueño y un trabajador de una una carnicería murieron tras recibir varios impactos de proyectil de arma de fuego durante un ataque armado dentro del comercio.

El hecho ocurrió en la zona 3 del municipio de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez, en Guatemala, la tarde del sábado 12 de septiembre y es investigado por la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP).

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Las víctimas fueron identificadas como Luis Fernando Ixcaja, de 29 años, propietario de la carnicería; y Edy Benjamín Yucute Camey, de 17, quien llevaba pocos meses de trabajar en el lugar.

Vecinos que presenciaron el hecho, narraron a las autoridades que las víctimas atendían el local cuando un hombre que llevaba puesto un casco de motorista ingresó al establecimiento y abrió fuego sin mediar palabras.

Todo ocurrió dentro de la carnicería situada en la 3a. calle y 6a. avenida de la zona 3 de ese municipio. Los disparos alcanzaron al adolescente, quien trabajaba como ayudante de carnicero, y a Ixcaja.

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Los Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar luego de recibir el aviso de los vecinos. Tras evaluar a los heridos, los socorristas determinaron que ambos aún presentaban signos vitales y los trasladaron de urgencia al hospital de la localidad.

Sin embargo, los dos hombres fallecieron al ingresar al centro asistencial debido a la gravedad de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Las autoridades no han informado cuál era el posible móvil del crimen ni si existen personas detenidas por el caso. Sin embargo, no se ha descartado una posible extorsión.

Un ataque armado dentro de una carnicería en Santiago Sacatepéquez dejó muertos al dueño y a un trabajador del local.
El asesinato causó conmoción entre los residentes de la localidad que no daban crédito a lo ocurrido. (Redes Sociales)

De acuerdo con los relatos iniciales, el atacante actuó solo. Tras disparar contra las víctimas, salió de la carnicería y escapó a bordo de una motocicleta. La descripción del sospechoso y las circunstancias de su huida forman parte de las diligencias de la PNC y del Ministerio Público.

Mientras que la escena del crimen quedó bajo resguardo policial para el levantamiento de indicios.

Autoridades municipales lamentan el crimen

El asesinato de los dos hombres ha generado conmoción entre los vecinos de Santiago Sacatepéquez que no dan crédito a lo ocurrido, más cuando la carnicería se localizaba a unos 100 metros de la estación de la Policía Nacional Civil, en esa localidad.

Incluso, el Concejo Municipal y el Alcalde, Elías Cuc Puac, manifestó sus condolencias a través de un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales.

“Enviamos nuestras condolencias a su apesarada familia, deseándoles tengan una pronta resignación ante esta lamentable pérdida”

Un ataque armado dentro de una carnicería en Santiago Sacatepéquez dejó muertos al dueño y a un trabajador del local.
La Corporación Municipal manifestó sus condolencias a la familia del adolescente asesinado. (Municipalidad de Santiago Sacatepéquez)

También dentro de su negocio

Días antes, madre e hija fueron asesinadas también dentro de su negocio, pero esta vez en la colonia Santa Fe, ubicada en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

Las mujeres fueron identificadas como Olga Carolina Esquité, de 43 años, y su hija Natali Nicole Esquité, de 23.

Ambas fueron asesinadas cuando atendían su negocio de ropa usada ubicada en la 28 calle y 13 avenida del sector, la tarde del 8 de septiembre. Aunque el caso sigue en investigación, se presume un posible cobro de extorsión.

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