Honduras enfrenta una escalada de violencia contra las mujeres: ya son más de 200 muertes en 2026

Las organizaciones de derechos de las mujeres plantearon revisar denuncias previas y señales de riesgo para evitar nuevos feminicidios en Honduras. EFE/Gustavo Amador/Archivo

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Honduras supera las 200 muertes violentas de mujeres y feminicidios en lo que va de 2026, según alertó la defensora Honorina Rodríguez, quien advierte que las instituciones deben reforzar los mecanismos de prevención para identificar señales de riesgo antes de que la violencia derive en una muerte.

La defensora alertó sobre el incremento de las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres y sostuvo que las autoridades deben fortalecer los mecanismos destinados a identificar y atender estos casos antes de que alcancen consecuencias irreversibles.

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La cifra plantea cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones para prevenir las agresiones y proteger a quienes se encuentran en situaciones de riesgo.

Para Rodríguez, las muertes no deben analizarse como hechos aislados, sino como parte de un contexto más amplio de violencia que puede comenzar con distintos tipos de agresiones y terminar en el asesinato de una mujer.

Por ello, considera necesario que las instituciones no concentren sus esfuerzos únicamente en investigar los casos una vez que se ha producido una muerte, sino que desarrollen mecanismos capaces de intervenir en etapas anteriores.

La violencia como señal de riesgo

Rodríguez plantea que las distintas formas de violencia contra las mujeres deben entenderse como una fase previa que, en determinados casos, puede escalar hasta convertirse en un feminicidio.

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Desde esa perspectiva, una denuncia por amenazas, agresiones físicas, violencia psicológica u otras formas de maltrato debería generar una respuesta institucional capaz de evaluar el nivel de riesgo y establecer medidas de protección.

El objetivo sería evitar que las autoridades actúen únicamente cuando el daño ya se ha producido y fortalecer una política de prevención que permita identificar situaciones que podrían terminar en consecuencias más graves.

Respuesta del Estado

La preocupación de Rodríguez apunta directamente a las instituciones responsables de brindar protección y atención a las mujeres.

Las denuncias por amenazas, agresiones físicas y violencia psicológica deberían activar una respuesta institucional con evaluación de riesgo y medidas de protección.Fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres.

A su criterio, las autoridades deben fortalecer las acciones de prevención y garantizar que las víctimas de distintas manifestaciones de violencia puedan acceder a mecanismos efectivos de protección.

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El desafío consiste en lograr que las denuncias y señales de violencia no sean tratadas como hechos independientes, sino que puedan servir para identificar patrones y situaciones de riesgo.

Una respuesta preventiva también permitiría actuar antes de que las agresiones lleguen a su máxima expresión, que en los casos más graves puede ser el asesinato de la víctima.

Otro de los puntos señalados por Rodríguez es la necesidad de diferenciar las muertes violentas de mujeres y los feminicidios de los homicidios comunes.

La defensora sostiene que estos crímenes deben analizarse tomando en cuenta las circunstancias y los patrones que rodean la muerte de las víctimas.

Prevención como desafío pendiente

La defensora Honorina Rodríguez pide que el Estado actúe antes de que la violencia contra las mujeres sea mortal (FOTO: Confidencial HN)

Esa diferenciación permite investigar si existen elementos relacionados con violencia de género y determinar las circunstancias específicas que pudieron llevar al asesinato. El análisis de esos patrones también puede contribuir a identificar comportamientos recurrentes y mejorar las estrategias de prevención y persecución de este tipo de delitos.

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Para las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, el problema no termina con la investigación de un feminicidio. También es necesario revisar qué ocurrió antes de la muerte, si existieron denuncias previas, amenazas, agresiones u otras señales que pudieran haber advertido sobre el peligro que enfrentaba la víctima.

Rodríguez insistió en que el llamado busca poner en el centro de la discusión la necesidad de proteger a las mujeres que enfrentan violencia y fortalecer los mecanismos estatales destinados a evitar que las agresiones se conviertan en nuevos casos de feminicidio.