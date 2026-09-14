Guatemala

¿Qué significa la alerta anaranjada municipal activada en la Ciudad de Guatemala?

Una disposición oficial cambió el nivel preventivo en la urbe y activó un esquema permanente ante varias amenazas bajo observación

Texto de Alerta Naranja Institucional, una catedral, una multitud, tres iconos informativos y la espalda de un niño con marcas rojas en la piel.
La Municipalidad de Guatemala declaró alerta anaranjada municipal en la capital desde las 12:00 horas del 12 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Luego de que la Municipalidad de Guatemala declaró alerta anaranjada municipal en la capital por la variabilidad climática, el sarampión y los eventos de concentraciones masivas por la celebración de Independencia y los bloqueos, ha surgido la interrogante: ¿Qué significa esta medida y quiénes intervienen?

La disposición oficial, que firmó el alcalde Ricardo Quiñónez y que inició las 12:00 horas del 12 de septiembre, activó los protocolos de prevención y respuesta en todo el territorio capitalino.

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La declaración de una alerta anaranjada establece un estado de prevención de nivel intermedio dentro del sistema nacional de gestión de riesgos.

Esta condición implica la movilización inmediata de recursos humanos y técnicos ante la presencia de un peligro inminente o la acumulación de factores de vulnerabilidad.

Camioneta blanca y roja estacionada junto a los pilares de un puente elevado de color amarillo sobre una calle
La medida dispone la movilización inmediata de recursos humanos y técnicos ante un peligro inminente o factores de vulnerabilidad en la capital. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

La medida exige que las dependencias edilicias abandonen la fase de monitoreo pasivo para ingresar en una etapa de preparación e intervención operativa constante en la Ciudad deGuatemala.

Bajo este esquema institucional, la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred) asume la dirección técnica de los procedimientos locales de emergencia.

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La entidad articula sus acciones con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), organismo estatal que previamente había decretado un estado de alerta de alcance nacional tras evaluar afectaciones por condiciones meteorológicas adversas en más de 100 municipios del país centroamericano.

Sectores e instituciones involucradas en el plan de emergencia

La estructura de respuesta operativa integra a la Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias (AVE), la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y las dependencias de salud corporativa en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

El Gobierno de Guatemala vinculó los recursos de Salud 2027 con hospitales, prevención, atención del cáncer, niñez, infraestructura hospitalaria y acceso a medicamentos.
El plan de emergencia integra a la AVE, la PMT y las dependencias de salud corporativa junto con el MSPAS para mitigar peligros en la Ciudad de Guatemala. (MSPAS)

Cada organismo mantiene responsabilidades específicas orientadas a mitigar peligros y contener contingencias en la vía pública o en sectores vulnerables de la capital.

El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) funcionará de manera indefinida como el núcleo unificado de comando donde se procesa la información técnica en tiempo real.

A la AVE le corresponde la vigilancia meteorológica, la identificación de amenazas físicas y la evaluación de terrenos propensos a deslizamientos o correntadas.

Por su parte, la PMT despliega agentes para gestionar desvíos viales, regular la circulación en zonas congestionadas y priorizar el paso de vehículos de auxilio.

Una agente de policía con chaleco reflectante realiza una prueba de alcoholemia a un hombre cerca de un autobús. Otro hombre observa en segundo plano
Los elementos de la Policía Municipal de Tránsito deberán estar aprestos ante cualquier eventualidad. (PMT Guatemala)

A su vez, los equipos sanitarios ejecutan protocolos de vigilancia epidemiológica para canalizar la detección y atención rápida de enfermedades contagiosas como el sarampión.

Alerta declarada en la Ciudad de Guatemala

La Municipalidad de Guatemala fundamentó la declaratoria en cuatro frentes de vigilancia prioritaria definidos por los análisis técnicos de la AVE.

El primer pilar aborda la variabilidad climática extrema, caracterizada por períodos de sequía e intensas olas de calor con temperaturas máximas que alcanzaron los 38 ℃ (100,4 ℉) en regiones del país, alternadas con precipitaciones moderadas a fuertes derivadas del paso de ondas del este.

Un comunicado de prensa oficial en dos páginas con el logotipo del Gobierno de Guatemala y el texto sobre la alerta anaranjada nacional.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala declara alerta anaranjada nacional ante afectaciones por la variabilidad climática en 138 municipios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo y tercer eje contemplan la prevención de incendios forestales o estructurales y la atención de las alertas de salud pública sobre focos de sarampión.

Finalmente, el cuarto frente vigila eventos socio-organizativos masivos, aglomeraciones de personas y situaciones imprevistas que puedan alterar el tránsito urbano como los bloqueos y las actividades de Independencia, mientras las autoridades mantienen habilitadas las líneas telefónicas de asistencia y los canales de reporte para la población.

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