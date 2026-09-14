“Este 15 de Septiembre no hay independencia”: mercados anuncian protesta indefinida en Guatemala por el precio de los combustibles

La Asociación de Comerciantes de Mercados Unidos anunció una manifestación pacífica e indefinida contra el subsidio y el precio tope de los combustibles en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Este año no habrá independencia”, comerciantes de mercados anuncian manifestación para este lunes en Ciudad de Guatemala.

La Asociación de Comerciantes de Mercados Unidos anunció que realizarán una manifestación pacífica e indefinida en rechazo al subsidio aprobado para los combustibles, el cual establece un precio tope para las gasolinas y el diésel.

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La nueva protesta está convocada para este lunes 14 de septiembre en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.

Julio Rivas, presidente de la Asociación de Comerciantes de Mercados Unidos, informó a través de un video publicado en sus cuentas oficiales que la manifestación iniciará a las 14 horas y no tendrá una hora o fecha de finalización.

“Mocrobuseros, traileros, taxistas, dueños de buses extraurbanos y urbanos, esto es por Guatemala, es por nosotros, es por tus hijos y mis hijos”, afirmó mientras aparece sentado en un bicitaxi.

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Según Rivas, la convocatoria no permite la participación de agrupaciones políticas, ni enviados de partidos que busquen protagonismo, pues afirmó que la convocatoria busca concentrar únicamente a la población guatemalteca.

“Este 15 de Septiembre no hay independencia, porque nos tienen hundidos en una crisis económica y de combustible”, manifestó.

La Asociación de Comerciantes de Mercados Unidos anunció una manifestación pacífica e indefinida frente al Palacio Nacional de la Cultura a partir del lunes 14 de septiembre.

Esta no es la primera vez que Mercados Unidos sale a protestar por el alza a las gasolinas y al diésel. El 8 de septiembre integrantes de esa asociación bloquearon las puertas del Palacio Legislativo e impidieron el ingreso y la salida de los diputados, como medida de presión para que discutieran una solución.

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Sin embargo, pese a que se aprobó una ley que fija un precio tope de Q39 (USD 5.06) para la gasolina regular y para el diésel; y de Q41 (USD 5.32) para la gasolina súper, afirmaron que no están de acuerdo con la medida.

En varias entrevistas, Rivas a afirmado que la única solución que aceptarán será que el Gobierno mantenga el precio de los combustibles entre Q28 (USD 3.64) y Q33 (USD 4.29) por galón, tal como estaba a principios de este 2026.

Descartan bloqueos

Pese a que la manifestación que proponen es indefinida, Rivas descartó realizar bloqueos de carreteras, argumentando que entre los perjudicados se encuentran los locatarios de mercados, ya que la mayoría de sus productos son perecedereos.

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No obstante, afirmó que si el Gobierno se sienta a buscar soluciones, las medidas de presión irán en aumento por parte de los comerciantes de los mercados, aunque no precisó qué acciones podrían tomar.

Julio Rivas descartó bloqueos de carreteras, mientras la Ley de Estabilización de combustibles sigue en suspenso tras la oposición presentada por Allan Rodríguez. (Redes sociales)

Precios tope en suspenso

Por ahora, el Congreso, con el aval del Gobierno, aprobó la Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, con la que fijó los precios tope a los combustibles hasta el 31 de diciembre de 2026 o mientras dure el fondo de USD 325 millones.

Una infografía de Infobae detalla los precios tope fijados en Guatemala para el diésel y la gasolina regular a 39 quetzales y la súper a 41 quetzales tras la aprobación de un subsidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la medida fue aprobada de urgencia nacional con el foto a favor de 130 de 160 diputados, el Decreto está en suspenso, luego de que el diputado de la bancada oposición Vamos, Allan Rodríguez, presentará una oposición que, según el análisis legislativo, retrasará entre dos a tres semanas la entrada en vigencia de dicha ley.

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En tanto, Guatemala se ha visto sumergida en una crisis de bloqueos de carreteras que lleva cerca de tres semanas y que ha generado pérdidas millonarias, de acuerdo con las cámaras empresariales.