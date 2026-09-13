Ataque armado en una pensión de la Ciudad de Guatemala deja tres personas fallecidas y una gravemente herida

Tres hombres fallecieron y otro resultó gravemente herido en un ataque armado dentro de una pensión de la Ciudad de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres hombres fallecieron y uno más resultó gravemente herido en un ataque armado ocurrido dentro de una pensión ubicada en la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con Bomberos Municipales, el hecho ocurrió en horas de la madrugada de este domingo 13 de septiembre en la pensión “Paraíso”, ubicada en la 6 avenida y 0 calle, zona 7 capitalina.

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Los socorristas fueron alertados por múltiples llamadas de vecinos alertando sobre ráfagas de disparos dentro de la residencia.

Al llegar al lugar, los Técnicos en Urgencias Médicas encontraron una poza de sangre que conducía a las cuatro víctimas que yacían tiradas en el suelo.

Los cuerpos estaban en el pasillo. Hay evidencia de que, por lo menos, dos de las víctimas trataron de esconderse dentro del baño comunal de la pensión, pero ya no lograron ingresar. Ambos estaban fallecidos frente a la puerta a medio abrir.

Los Técnicos en Urgencias Médicas encontraron a las cuatro víctimas en el pasillo, con una poza de sangre que conducía hasta el lugar. (Bomberos Municipales)

Hasta el momento ninguna de las víctimas ha sido identificada. Según la información de los bomberos, los hombres tienen entre 30 y 40 años de edad.

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Todos presentaban múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Luego de que los Técnicos en Urgencias Médicas realizaron las evaluaciones, constataron que ya no contaban con signos vitales.

Herido de gravedad

No obstante, un cuarto hombre fue localizado con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en múltiples regiones del cuerpo.

El ataque armado ocurrió en la madrugada del domingo 13 de septiembre en la pensión Paraíso, ubicada en la 6 avenida y 0 calle de la zona 7 capitalina. (Bomberos Municipales)

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria, lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a la emergencia de un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

Mientras que los Bomberos Municipales que atendieron la emergencia informaron de inmediato a las autoridades competentes, quienes quedaron a cargo del resguardo de la escena, para que los fiscales del Ministerio Público realicen las diligencias correspondientes.

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Nadie vio nada

Pese a los disparos, hasta el momento las autoridades no han podido obtener mucha información, debido a que los residentes y trabajadores de la pensión Paraíso aseguran que no vieron nada.

Según comentaron, en horas de la madrugada únicamente se escucharon las detonaciones con arma de fuego, por lo que optaron por refugiarse dentro de las habitaciones para evitar ser alcanzados por algún proyectil.

Al sentir que la situación ya no ameritaba ningún riesgo, salieron y observaron la masacre ocurrida, por lo que rápidamente realizaron las llamadas para alertar a los socorristas.

Otros ataques similares

Esta no es la primera vez que ocurre un ataque armado dentro de un hotel. La madrugada del 6 de mayo ocurrió un hecho similar en un hotel ubicado en la 11 avenida “A” y 3ª calle de la zona 1, de la Ciudad de Guatemala.

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La madrugada del 6 de mayo ocurrió un hecho similar en un hotel ubicado en la 11 avenida “A” y 3ª calle de la zona 1, de la Ciudad de Guatemala. (Bomberos Municipales)

De acuerdo con los reportes de los Bomberos Municipales y la Policía Nacional Civil (PNC), un atacante a bordo de una motocicleta ingresó al establecimiento y disparó en repetidas ocasiones.

Dos de las víctimas fueron encontradas sin vida en los pasillos del hotel. Mientras que una de las empleadas del establecimiento, María de León López, de 53 años, falleció en el interior de una de las habitaciones, luego de recibir múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.