Entretenimiento

¿La perrita de Travis Kelce y Taylor Swift hizo su debut en una pasarela? Esto se sabe del desfile de Tommy Hilfiger

La presencia de un Samoyedo en el cierre del desfile llevó a algunos asistentes a pensar que se trataba de Wendy

Un Samoyedo parecido a Wendy sorprende en el desfile de Tommy Hilfiger
Un Samoyedo parecido a Wendy sorprende en el desfile de Tommy Hilfiger
Guardar

El desfile de primavera 2027 de Tommy Hilfiger, realizado el jueves en el Plaza Hotel de Manhattan, incluyó una referencia a la reciente campaña de otoño de la firma protagonizada por Travis Kelce y su perrita, Wendy.

Aunque el jugador de los Kansas City Chiefs no asistió al evento debido a su calendario de preparación para la temporada de la NFL, la presentación incorporó a un perro de raza Samoyedo que llamó la atención por su parecido con la mascota que comparte con Taylor Swift.

PUBLICIDAD

Al finalizar el desfile, Tommy Hilfiger recorrió la pasarela acompañado por un perro blanco de pelaje abundante y sujetado con una correa roja.

Debido a su apariencia y a su reciente participación en la campaña de la marca junto a Kelce, algunos asistentes y seguidores identificaron inicialmente al animal como Wendy.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Page Six confirmó que el perro presentado durante el desfile no era la mascota de Kelce y Swift, sino un ejemplar utilizado como doble de Wendy.

Tommy Hilfiger cerró su desfile con un perro parecido al de Travis Kelce y Taylor Swift. (Shutterstock)
Tommy Hilfiger cerró su desfile con un perro parecido al de Travis Kelce y Taylor Swift. (Shutterstock)

La aparición del animal estableció un vínculo con la campaña de otoño de Tommy Hilfiger, en la que Travis Kelce participó acompañado de Wendy. Las imágenes de la campaña fueron realizadas en el mismo Plaza Hotel donde tuvo lugar el desfile.

En los anuncios, el jugador de futbol americano aparece junto al Samoyedo en diferentes espacios, incluido un balcón con vista a la ciudad y un sofá de rayas.

Kelce también habló sobre la participación de Wendy durante un episodio de su podcast, New Heights, que conduce junto a su hermano, Jason Kelce.

En esa ocasión, explicó que el equipo de Tommy Hilfiger había expresado su interés en incluir un perro en la campaña y que él propuso utilizar a su propia mascota. Según relató, Taylor Swift estuvo de acuerdo con la propuesta.

“Wendy es una modelo. Es una perra modelo. Es increíble lo perfecta que se ve en el universo de Tommy Hilfiger. Encaja a la perfección con la marca y la sesión de fotos, y fue muy fácil convencerla de que se subiera al sofá y se divirtiera con nosotros”, comentó.

Travis Kelce aseguró que la sesión de fotos con Wendy fue muy fácil. (Captura de video)
Travis Kelce aseguró que la sesión de fotos con Wendy fue muy fácil. (Captura de video)

La participación de Wendy en la campaña había sido acompañada también por un video promocional de la marca. La aparición de la mascota se produjo después de que se conociera públicamente que Swift y Kelce habían incorporado un perro a su vida en común.

De acuerdo con información publicada anteriormente por Page Six, la pareja se había convertido en propietaria de la mascota cerca de un año antes de que la noticia trascendiera.

El desfile de primavera 2027 contó además con varias figuras vinculadas a la moda, la música, el entretenimiento y el deporte.

Gigi Hadid, quien también aparece junto a Kelce en la campaña de Tommy Hilfiger, fue la encargada de abrir la presentación. Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, cerró el recorrido por la pasarela.

Romeo Beckham cerró el desfile de Tommy Hilfiger. (REUTERS/David ‘Dee’ Delgado)
Romeo Beckham cerró el desfile de Tommy Hilfiger. (REUTERS/David ‘Dee’ Delgado)

La jornada incluyó asimismo una actuación de Slayyyter y la presencia de diversas celebridades en la primera fila, entre ellas Kate Moss, Camila Cabello, Jisoo y Patrick Schwarzenegger.

También asistieron los recién casados Karl-Anthony Towns y Jordyn Woods, además de los jugadores de los New York Knicks Miles McBride y Josh Hart.

Temas Relacionados

Taylor SwiftTravis KelceTommy Hilfiger

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La esposa de Bruce Willis reveló cómo la familia del actor enfrenta su estado de salud actual: “Es difícil y doloroso”

Emma Heming Willis habló sobre los cambios que ha provocado la enfermedad y respondió a una de las preguntas que recibe con mayor frecuencia sobre el actor

La esposa de Bruce Willis reveló cómo la familia del actor enfrenta su estado de salud actual: “Es difícil y doloroso”

El director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ llevará la serie de ‘Hawaii Five-O’ al cine

La franquicia policiaca, que tuvo dos exitosas etapas en televisión, será trasladada por primera vez a la pantalla grande en un proyecto desarrollado por Paramount

El director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ llevará la serie de ‘Hawaii Five-O’ al cine

Helen Mirren advirtió sobre el futuro del clan Harrigan en MobLand: “Otras fuerzas entrarán en juego”

La actriz explicó en una entrevista con Entertainment Weekly cuáles serán algunos de los conflictos de los diez episodios de la segunda temporada, disponible en Paramount+ desde el 18 de septiembre, y adelantó nuevas disputas por la sucesión

Helen Mirren advirtió sobre el futuro del clan Harrigan en MobLand: “Otras fuerzas entrarán en juego”

Asa Germann se perfila como el nuevo Angel en la próxima película de ‘X-Men’ de Marvel

El actor de Gen V se encuentra en las últimas etapas de negociaciones para interpretar a uno de los personajes originales de los cómics de Marvel

Asa Germann se perfila como el nuevo Angel en la próxima película de ‘X-Men’ de Marvel

Tres nuevos villanos y un viaje a un futuro cercano: qué se sabe sobre la segunda temporada de “Dexter, Resurrection”

Dan Stevens, Brian Cox y Gabriel Luna llegan a la ficción protagonizada por Michael C. Hall con personajes que pondrán a prueba el instinto del protagonista, en una entrega que promete un cambio de escenario para el regreso previsto para el 30 de octubre en Paramount+

Tres nuevos villanos y un viaje a un futuro cercano: qué se sabe sobre la segunda temporada de “Dexter, Resurrection”

DEPORTES

El video que reveló qué estaba haciendo Lionel Messi en medio de la pelea entre De Paul y Lewandowski

El video que reveló qué estaba haciendo Lionel Messi en medio de la pelea entre De Paul y Lewandowski

“De chiquito era de River”: un multicampeón con Boca reveló la disputa familiar que lo convirtió en hincha del Xeneize

Cruzaron a Lisandro Martínez con la leyenda del fútbol inglés que siempre lo critica: el filoso dardo del argentino

“Ole, ole, ole”: la gran jugada de Nico Paz entre dos rivales que se hizo viral en la goleada del Como por la Champions League

Escándalo en la Champions League por el entrenador que fue agredido por un hincha y renunció: “Nunca regresaré”

TELESHOW

Mario Pergolini presentó Zquizo, la nueva compañía que transformará el entretenimiento: “Todo se volverá híbrido”

Mario Pergolini presentó Zquizo, la nueva compañía que transformará el entretenimiento: “Todo se volverá híbrido”

Bandana recordó su pelea con Santiago del Moro: “Se pasó el disco por las partes, lo amenazamos y nos pidió perdón”

“Extraño a mi hermano”: el conmovedor mensaje de Victoria Bernardi en el Día de la Prevención del Suicidio

Lali Espósito presentó el primer trailer de Glaxo, la película que competirá en el Festival de Cine de San Sebastián

La curiosa respuesta de Marta Fort cuando le preguntaron si tiene más plata que Juana Tinelli

INFOBAE AMÉRICA

Régimen de Cuba autoriza a empresas privadas a depositar divisas y pagar importaciones al exterior

Régimen de Cuba autoriza a empresas privadas a depositar divisas y pagar importaciones al exterior

La derrota de Tampa Bay frena su intento de asegurar el primer boleto a los playoffs

Diputado de oposición objeta ley que fija precio tope a los combustibles en Guatemala y frena su entrada en vigencia

«Por meterse con mujeres casadas»: El aterrador mensaje junto al cadáver de un hombre en Honduras

Comunidades de El Salvador, Honduras y Guatemala pierden casi toda su cosecha de maíz y frijol por la sequía