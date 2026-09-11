¿La perrita de Travis Kelce y Taylor Swift hizo su debut en una pasarela? Esto se sabe del desfile de Tommy Hilfiger

Un Samoyedo parecido a Wendy sorprende en el desfile de Tommy Hilfiger

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El desfile de primavera 2027 de Tommy Hilfiger, realizado el jueves en el Plaza Hotel de Manhattan, incluyó una referencia a la reciente campaña de otoño de la firma protagonizada por Travis Kelce y su perrita, Wendy.

Aunque el jugador de los Kansas City Chiefs no asistió al evento debido a su calendario de preparación para la temporada de la NFL, la presentación incorporó a un perro de raza Samoyedo que llamó la atención por su parecido con la mascota que comparte con Taylor Swift.

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Al finalizar el desfile, Tommy Hilfiger recorrió la pasarela acompañado por un perro blanco de pelaje abundante y sujetado con una correa roja.

Debido a su apariencia y a su reciente participación en la campaña de la marca junto a Kelce, algunos asistentes y seguidores identificaron inicialmente al animal como Wendy.

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Sin embargo, Page Six confirmó que el perro presentado durante el desfile no era la mascota de Kelce y Swift, sino un ejemplar utilizado como doble de Wendy.

Tommy Hilfiger cerró su desfile con un perro parecido al de Travis Kelce y Taylor Swift. (Shutterstock)

La aparición del animal estableció un vínculo con la campaña de otoño de Tommy Hilfiger, en la que Travis Kelce participó acompañado de Wendy. Las imágenes de la campaña fueron realizadas en el mismo Plaza Hotel donde tuvo lugar el desfile.

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En los anuncios, el jugador de futbol americano aparece junto al Samoyedo en diferentes espacios, incluido un balcón con vista a la ciudad y un sofá de rayas.

Kelce también habló sobre la participación de Wendy durante un episodio de su podcast, New Heights, que conduce junto a su hermano, Jason Kelce.

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En esa ocasión, explicó que el equipo de Tommy Hilfiger había expresado su interés en incluir un perro en la campaña y que él propuso utilizar a su propia mascota. Según relató, Taylor Swift estuvo de acuerdo con la propuesta.

“Wendy es una modelo. Es una perra modelo. Es increíble lo perfecta que se ve en el universo de Tommy Hilfiger. Encaja a la perfección con la marca y la sesión de fotos, y fue muy fácil convencerla de que se subiera al sofá y se divirtiera con nosotros”, comentó.

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Travis Kelce aseguró que la sesión de fotos con Wendy fue muy fácil. (Captura de video)

La participación de Wendy en la campaña había sido acompañada también por un video promocional de la marca. La aparición de la mascota se produjo después de que se conociera públicamente que Swift y Kelce habían incorporado un perro a su vida en común.

De acuerdo con información publicada anteriormente por Page Six, la pareja se había convertido en propietaria de la mascota cerca de un año antes de que la noticia trascendiera.

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El desfile de primavera 2027 contó además con varias figuras vinculadas a la moda, la música, el entretenimiento y el deporte.

Gigi Hadid, quien también aparece junto a Kelce en la campaña de Tommy Hilfiger, fue la encargada de abrir la presentación. Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, cerró el recorrido por la pasarela.

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Romeo Beckham cerró el desfile de Tommy Hilfiger. (REUTERS/David ‘Dee’ Delgado)

La jornada incluyó asimismo una actuación de Slayyyter y la presencia de diversas celebridades en la primera fila, entre ellas Kate Moss, Camila Cabello, Jisoo y Patrick Schwarzenegger.

También asistieron los recién casados Karl-Anthony Towns y Jordyn Woods, además de los jugadores de los New York Knicks Miles McBride y Josh Hart.